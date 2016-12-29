Атлета насмерть придавило 143-килограммовой штангой

В американском городе Анкени (штат Айова) в результате трагического происшествия скончался тяжелоатлет. Мужчина уронил на себя штангу во время выполнения упражнения.
Вес снаряда составил 143 килограмма, передает Associated Press. Штанга упала на шею спортсмена: врачи, прибывшие на место происшествия, только подтвердили его смерть.
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