Атлета насмерть придавило 143-килограммовой штангой

В американском городе Анкени (штат Айова) в результате трагического происшествия скончался тяжелоатлет. Мужчина уронил на себя штангу во время выполнения упражнения.

Вес снаряда составил 143 килограмма, передает Associated Press. Штанга упала на шею спортсмена: врачи, прибывшие на место происшествия, только подтвердили его смерть.