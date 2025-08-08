В исторической усадьбе Виноградово проложат экотропу

Современный спортивный кластер органично впишется в исконную планировку территории.

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приводят в порядок часть территории усадьбы Виноградово в заказнике «Долгие пруды», расположенном на северо-востоке столицы. К настоящему моменту половина запланированного объема работ уже выполнена.

Усадьба Виноградово является объектом культурного наследия, поэтому при разработке проекта учитывался ее особый охранный статус. В ходе работ исторический облик и планировочная композиция парка сохранят первоначальный вид, при этом пространство будет адаптировано для современного использования. В частности, здесь появится многофункциональный спортивный кластер со скейт-парком, универсальным полем для игры в мини-футбол и волейбол и воркаут-зоной. Кроме того, для прогулок по территории будут проложены экотропы: их уже монтируют за парадной зоной усадьбы и возле Малого Долгого пруда. Там также устанавливают фонари и меняют ограждения.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, основная задача – сделать территорию доступной для жителей, предоставить им возможность комфортного отдыха и обеспечить максимальную сохранность планировочной структуры и садово-парковых элементов. Большая часть новой инфраструктуры будет расположена на эконастиле, чтобы не наносить вреда природе. В экотропы интегрируют карманы с беседками для отдыха, лавочками, ротондой с подвесными качелями и местом для проведения мероприятий. Специалисты уже начали обустройство детской игровой зоны.

В парадной зоне у восточного и западного флигелей отремонтируют дорогу, а на Долгопрудной аллее приведут в порядок проезжую часть и тротуары, а также установят фонари контрастного освещения. На западном берегу Малого Долгого пруда обустроят зону отдыха со спусками к воде, подвесными качелями и шезлонгами.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что в 2025 году начнутся работы по восстановлению усадьбы Виноградово, в архитектурный ансамбль которой входят двухэтажный деревянный дом Германа, Банзы и двухъярусный погреб. В старинной усадьбе, насчитывающей около 400 лет, в разное время жили предки Александра Пушкина, князья Вяземские, графы Бенкендорфы, купцы Бучумовы и др.