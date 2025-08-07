На Северном речном вокзале появилось новое игровое пространство для детей

Там ребята могут провести время в ожидании начала мультфильма в бесплатном летнем кинотеатре.

Северный речной вокзал уже зарекомендовал себя как одно из ключевых мест притяжения жителей и гостей столицы в любое время года. При этом общественное пространство здесь постоянно развивается. Недавно на Северном речном вокзале в рамках проекта «Лето в Москве» заработал бесплатный летний кинотеатр под открытым небом, а теперь появилось детское игровое пространство.

Юные гости, ожидающие начала сеанса, а также все другие посетители Северного речного вокзала смогут поиграть здесь в увлекательные игры, собрать большой брендированный пазл, пройти мини-лабиринт, а также посетить зону детских спортивных занятий.

Летний кинотеатр на Северном речном вокзале открылся в конце июля. Теперь до конца сентября здесь на большом экране будут демонстрировать хиты российского и мирового кинематографа, которые москвичи и туристы смогут смотреть бесплатно. Чтобы зрителям было комфортно, организаторы подготовили для желающих мягкие удобные брендированные сиденья. Каждый зарегистрированный пользователь также может взять бесплатный попкорн, соки и воду на выбор.

Сеансы в кинотеатре на организуются каждую неделю с четверга по воскресенье два раза в день, в 18:00 и 20:30. В программе – зарубежные и отечественные картины и мультфильмы. Расписание меняется каждую неделю, актуальная афиша – на сайте проекта. Там же можно зарегистрироваться на сеанс. Лучше делать это заблаговременно, поскольку количество посадочных мест на каждый сеанс ограничено. В первые дни работы открытый кинотеатр посетили более 800 человек.

Днем на Северном речном вокзале проходят многочисленные мероприятия. Например, 9 августа горожан приглашают отпраздновать здесь день рождения московского автобусного движения. В программе – выставка ретроавтобусов и современной техники, концерт с участием артистов проекта «Музыка в метро». Для юных горожан запланирована анимация с персонажами мультсериала «Турбозавры», а также встреча с Электробусиком. «Движение первых» проведет интерактивную программу, а в холле речного вокзала будет открыта игротека с настольными играми.