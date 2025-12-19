Миллион кликов для здоровья питомцев: как Москва цифровизирует ветеринарную помощь

Онлайн-запись в ветклинику создает удобство для хозяев и комфорт для животных.

За семь лет существования сервиса электронной записи к ветеринарным врачам на портале mos.ru москвичи воспользовались им более миллиона раз. В 2025 году спрос достиг рекордных показателей: количество заявок выросло на 30% по сравнению с предыдущими периодами, подтверждая востребованность цифрового формата.

Сегодня владельцы домашних животных могут дистанционно записаться в любую из 24 государственных ветклиник столицы. Сервис охватывает свыше 35 видов услуг: от первичных приемов и вакцинации до хирургических вмешательств, стоматологической помощи, лабораторных исследований и оформления сопроводительных документов. Особая опция — вызов врача на дом: достаточно указать адрес и удобное время визита.

Ключевое преимущество онлайн‑записи — гибкость. Хозяева не только выбирают дату, время и специалиста, но и могут в любой момент перенести или отменить прием без лишних звонков. Для ускорения процесса пользователи добавляют данные питомцев в личный кабинет на mos.ru: кличку, возраст, номер чипа и другие сведения. Потом при заполнении формы эти данные подгружаются автоматически, экономя время.

По статистике обращений, чаще всего онлайн записывают собак (йоркширских терьеров, чихуахуа, померанских шпицев), следом идут кошки. Среди необычных пациентов лидируют кролики, морские свинки и хомячки. Наиболее востребованы вакцинация и консультации ветеринарных терапевтов.

Внедрение городской ветеринарной автоматизированной системы (ВетАС) позволило не только сократить очереди в клиниках, но и повысить качество обслуживания. Владельцы отмечают: отсутствие ожидания снижает стресс у животных, а доступ к электронной амбулаторной карте питомца на mos.ru делает взаимодействие с врачами прозрачнее. Для ветеринарных служб сервис стал инструментом анализа: статистика посещений помогает выявлять востребованные услуги и совершенствовать работу клиник.

Записаться можно через портал mos.ru или мобильное приложение «Госуслуги Москвы». Так цифровые технологии превращают заботу о питомцах в простой и предсказуемый процесс, где главное — здоровье животного, а не бюрократические хлопоты.