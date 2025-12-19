Семью Васильевой обманули мошенники Тесты Пугачева затянула пояса Игры Сонник

Миллион кликов для здоровья питомцев: как Москва цифровизирует ветеринарную помощь

Миллион кликов для здоровья питомцев: как Москва цифровизирует ветеринарную помощь
24

Онлайн-запись в ветклинику создает удобство для хозяев и комфорт для животных.

За семь лет существования сервиса электронной записи к ветеринарным врачам на портале mos.ru москвичи воспользовались им более миллиона раз. В 2025 году спрос достиг рекордных показателей: количество заявок выросло на 30% по сравнению с предыдущими периодами, подтверждая востребованность цифрового формата.

Сегодня владельцы домашних животных могут дистанционно записаться в любую из 24 государственных ветклиник столицы. Сервис охватывает свыше 35 видов услуг: от первичных приемов и вакцинации до хирургических вмешательств, стоматологической помощи, лабораторных исследований и оформления сопроводительных документов. Особая опция — вызов врача на дом: достаточно указать адрес и удобное время визита.

Ключевое преимущество онлайн‑записи — гибкость. Хозяева не только выбирают дату, время и специалиста, но и могут в любой момент перенести или отменить прием без лишних звонков. Для ускорения процесса пользователи добавляют данные питомцев в личный кабинет на mos.ru: кличку, возраст, номер чипа и другие сведения. Потом при заполнении формы эти данные подгружаются автоматически, экономя время.

По статистике обращений, чаще всего онлайн записывают собак (йоркширских терьеров, чихуахуа, померанских шпицев), следом идут кошки. Среди необычных пациентов лидируют кролики, морские свинки и хомячки. Наиболее востребованы вакцинация и консультации ветеринарных терапевтов.

Внедрение городской ветеринарной автоматизированной системы (ВетАС) позволило не только сократить очереди в клиниках, но и повысить качество обслуживания. Владельцы отмечают: отсутствие ожидания снижает стресс у животных, а доступ к электронной амбулаторной карте питомца на mos.ru делает взаимодействие с врачами прозрачнее. Для ветеринарных служб сервис стал инструментом анализа: статистика посещений помогает выявлять востребованные услуги и совершенствовать работу клиник.

Записаться можно через портал mos.ru или мобильное приложение «Госуслуги Москвы». Так цифровые технологии превращают заботу о питомцах в простой и предсказуемый процесс, где главное — здоровье животного, а не бюрократические хлопоты.

Шоу-бизнес в Telegram

19 декабря 2025, 16:02
Фото: mos.ru/ Е.Самарин
mos.ru✓ Надежный источник

Увидеть будущее Москвы в новогоднем сиянии поможет арт-объект на площади Киевского вокзала

Увидеть будущее Москвы в новогоднем сиянии поможет арт-объект на площади Киевского вокзала
В интерактивном объекте сочетается атмосфера праздника и градостроительные планы столицы. В преддверии новогодних торжеств площадь Киевского вокзала обрела необычное украшение — величественный ледяной куб, который стал не просто элементом праздничного декора, а своеобразным окном в будущее города.

Бросаем вызов зиме: кто станет самым сильным жителем района?

Бросаем вызов зиме: кто станет самым сильным жителем района?
В Москве стартовали открытые состязания на ловкость и выносливость. В морозные дни столица зажигает не только праздничные огни, но и спортивный азарт.

Новый каток у Северного речного вокзала покоряет москвичей

Новый каток у Северного речного вокзала покоряет москвичей
Для отдыха и спорта доступно девять тысяч квадратных метров пространства с волшебной атмосферой. Северный речной вокзал преобразился с приходом зимы: здесь распахнул свои двери масштабный каток, ставший одной из самых ярких точек притяжения в рамках городского проекта «Зима в Москве».

Новогоднюю сказку для детей участников СВО организовали на юге Москвы

Новогоднюю сказку для детей участников СВО организовали на юге Москвы
Дед Мороз и герои русских сказок зажгли улыбки на лицах ребят и взрослых. На ледовой площадке по Тамбовской улице, дом 13, в районе Южное Орехово‑Борисово прошло чудесное новогоднее представление для детей из семей участников военной спецоперации.

Ель-путеводитель: Замоскворечье встречает зиму с историей

Ель-путеводитель: Замоскворечье встречает зиму с историей
Как новогоднее дерево стало окном в архитектурное прошлое Москвы. В самом сердце старинного Замоскворечья в центре столицы появилось необычное новогоднее чудо.

Как благоустроили Рижскую площадь и Трифоновскую улицу

Как благоустроили Рижскую площадь и Трифоновскую улицу
Реализация комплексной программы вернула москвичам трамвайную линию и создала комфортную городскую среду. Жители северо‑востока столицы наслаждаются обновленным обликом значимых объектов округа: здесь завершены масштабные работы по благоустройству Рижской площади и Трифоновской улицы.

