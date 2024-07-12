Для гостей фестиваля "Ешь. Гуляй. Дыши" подготовлена насыщенная программа

Развод Нюши отложен Тесты Уход Лолиты со сцены Игры Сонник

Топ новостей недели

"Меня знала вся страна, но мы были нищие": как живет звезда "Маяковки" Евгения Симонова"Меня знала вся страна, но мы были нищие": как живет звезда "Маяковки" Евгения Симонова Живут отдельно: 87-летняя Немоляева раскрыла детали семейной жизни Сергея ЛазареваЖивут отдельно: 87-летняя Немоляева раскрыла детали семейной жизни Сергея Лазарева Ушел из жизни прославленный советский музыкант и народный артист Ушел из жизни прославленный советский музыкант и народный артист Ольга Орлова раскрыла сенсационную причину нежелания Жанны Фриске выходить замужОльга Орлова раскрыла сенсационную причину нежелания Жанны Фриске выходить замуж

Лента новостей

Воскресенье 21 июля

15:24Российские знаменитости, которые открыли свой бизнес и прогорели 12:00"Вы трезвы?": певица Глюкоза опозорилась в Красноярске – ее поведение было странным 09:21Тест: угадайте значение этих старорусских слов или пополните словарный запас 06:13Почему на лице появляются пигментные пятна и что с ними делать? 03:23Кулинарный тест: угадай название известных русских блюд 00:19Предначертано с рождения: астролог пролила свет на причину болезни Шеннен Доэрти 23:09Фаворитка Пугачевой и Лорак отменила гастроли из-за сложившейся ситуации 21:17Развитие устойчивости к стрессу: практические советы 18:16Тест для настоящих знатоков русских народных сказок 15:09Как быстро восстановить работоспособность после отпуска: делимся советами 12:185 причин для путешествий в одиночку 09:11Куряне или Курсчане? Тест: угадайте, как правильно называют жителей город России 22:05Готов биться до последнего: Шнуров не хочет возвращать аванс за отмененные концерты 20:46Новый скандал с Успенской: певице прилетел очередной иск 19:00"Сразу красный флаг": Муцениеце призналась, почему не смогла сохранить брак с Прилучным 17:47"Нас не запретить": как SHAMAN ответит на блокировку канала на YouTube 16:47Тест для знатоков советской классики: помните ли вы фильм "Тихий Дон" 16:03Неудачная пластика? Изуродованная шрамами Борисова объяснилась перед публикой 15:38ТЕСТ: угадайте фильм с Людмилой Гурченко по звучащей в нем песне 14:31"Прости, Насть!": Алсу принесла публичные извинения Волочковой 13:21Татьяна Буланова готовится к пластической операции: Надо 12:38"Третий": молодая жена Петросяна дала неожиданный ответ на вопрос о беременности 11:44Пропала: Кристина Асмус перестала выходить на связь 10:52Едва не получивший травмы Басков избегает журналистов: что произошло 08:56"Теперь у меня нет подруг": Алсу излила душу после развода 08:56"Надень защиту": заметившая кровь Муцениеце попросила нового возлюбленного предохраняться 08:56"Девушка что-то с чем-то перепутала": Долина высказалась о похабном платье Бузовой 07:21"Займитесь башкой!": Семенович разразилась гневной тирадой в адрес публики 04:28ТЕСТ для знатоков фильма "Афоня": насколько хорошо вы знаете этот советский кинохит 01:13Устал от девушек: Олег Майами сделал откровенное заявление о личной жизни 21:08"Я тебя люблю": дочь Муцениеце призналась в чувствах новой жене отца 20:06"Ей легко судить": Долина ответила на выпад певицы Славы 19:35Тест: кто на что учился? Угадай реальную профессию российских звезд 18:58"Все включено" за 11 млн: дети Киркорова грызут гранит науки в роскоши 17:56Андрей Воробьев анонсировал открытие кампуса для преподавателей Технолицея 17:01Готовящаяся к смерти Лолита озвучила основную деталь завещания 15:59"Каким дураком я могу быть!": Ида Галич совершила большую ошибку 13:38Было сложно: Брежнева страдает из-за развода с Меладзе 11:44Нашла новое дело: Лолита высказалась об уходе со сцены 11:1150-летний холостяк Фомин высказался о пользе спермы для лица 10:4190-летний Познер срочно доставлен в больницу из-за страшного диагноза – СМИ 10:40ТЕСТ по фильму "Старые клячи": вспоминаем картину Рязанова 09:55Спереди – пионерка, сзади – пенсионерка: Успенская оголила сморщенное старческое тело 08:44Возлюбленного Муцениеце Чуйкова объявили угрозой безопасности страны и выгнали 07:20[ТЕСТ] для истинных фанатов фильма "Большая перемена": проверь свои знания 04:03Что скрывает Павел Воля: его супруга Ляйсан не смогла молчать об этом 01:22"Пути назад нет": Газманов отказался оправдывать покинувших Россию артистов 23:30Любовь Успенскую официально объявили "Достоянием России" 22:17"Не выдерживаю": жена Диброва заговорила о проблемах в браке 19:46"Распирает показать": Утяшева скрывает сына лишь по одной причине
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Для гостей фестиваля "Ешь. Гуляй. Дыши" подготовлена насыщенная программа

Для гостей фестиваля "Ешь. Гуляй. Дыши" подготовлена насыщенная программа
25

В субботу и воскресенье жители и гости столицы смогут принять участие в викторинах, мастер-классах, экскурсиях и дегустациях.

В ближайшие выходные в Москве пройдут мероприятия, организованные в рамках фестиваля «Ешь. Гуляй. Дыши». В этот период пешеходными станут улицы Большая Никитская, Малая Бронная, Большая Дмитровка и Газетный переулок.

На Тверском бульваре будет установлен мобильный туристический информационный центр. Посетители смогут принять участие в викторине. Для детей и взрослых пройдут экскурсии по четырем маршрутам: «Литературная Москва», «Москва театральная», «Булгаковская Москва», «Ночные огни Москвы». Профессиональные гиды покажут столицу с необычной стороны. Гостей приглашают принять участие в экскурсии «Огни ночной Москвы». Она начнется возле туристического информационного центра на Тверской площади. Конечная точка прогулки — Патриаршие пруды.

В библиотеке № 8 имени А.П. Чехова, расположенной по адресу: Страстной бульвар, дом 6, строение 2, пройдет деловая игра «Отреставрируй Москву». Участники смогут узнать больше о процессе реставрации объектов культурного наследия. Здесь же пройдет мастер-класс под названием «Лев-хранитель». Участники смогут своими руками изготовить поделку из фетра с изображением официального символа столичного Департамента культурного наследия.

На Большой Дмитровке и Тверском бульваре пройдут музыкальные вечера. Для гостей выступят диджеи, а также участники столичных проектов «Уличный артист» и «Уличный артист в парках»‎. Они погрузят жителей и гостей Москвы в городскую культуру.

Улицы Большая Дмитровка, Большая Никитская, Малая Бронная, а также Большой Патриарший и Камергерский переулки наполнятся звуками и мелодиями 13 и 14 июля. Свои песни и кавер-версии презентуют группа «ВИА “Вареники”», дуэт «Лойко и Чикунов», The Roasted Rooster и другие музыканты. Выступления под открытым небом для исполнителей не в новинку — они регулярно выходят на площадки круглогодичного проекта Моспродюсера

Напомним, что Московский продюсерский центр входит в структуру столичного Департамента культуры. Он помогает талантам со всего мира в развитии их творческой карьеры.

Подпишись в Telegram

12 июля 2024, 14:42
Ведяшкин Сергей / АГН Москва / www.mskagency.ru
mos.ru✓ Надежный источник

Мероприятия в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" пройдут в культурных центрах столицы

Мероприятия в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" пройдут в культурных центрах столицы
Для гостей подготовлена насыщенная программа. И детей, и взрослых приглашают принять участие в тренировках, мастер-классах и экскурсиях. Жителей и гостей столицы приглашают посетить культурные центры, которые организовали мероприятия в рамках фестиваля «Лето в Москве.

Шесть тысяч горожан получили баллы за оценку мероприятий фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!"

Шесть тысяч горожан получили баллы за оценку мероприятий фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!"
Каждую неделю тысяча участников проекта "Активный гражданин" получают по 300 баллов. Выбирают получателей случайным образом. Проект «Активный гражданин» продолжает реализацию акции «Активное лето».

В столице открылись новые площадки фестиваля "Усадьбы Москвы"

В столице открылись новые площадки фестиваля "Усадьбы Москвы"
Посетителям предложат погрузиться в атмосферу загородного отдыха прошлых веков. В рамках реализации фестивальной программы «Усадьбы Москвы» проект «Городская дача» открывается на новых площадках.

В районе Нагатино-Садовники строят новую школу на 675 мест

В районе Нагатино-Садовники строят новую школу на 675 мест
На прилегающей территории запланировано обустройство мест для игр и отдыха. В районе Нагатино-Садовники стартовал процесс возведения новой школы.

Жителей и гостей столицы приглашают в выходные на площадки фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!"

Жителей и гостей столицы приглашают в выходные на площадки фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!"
Организаторы подготовили десятки мастер-классов, спортивных и развлекательных игр, экскурсий и занятий на свежем воздухе. На территории почти всех столичных округов продолжаются мероприятия, организованные в рамках реализации масштабного фестиваля «Лето в Москве.

Выбор читателей

20/07СбтФаворитка Пугачевой и Лорак отменила гастроли из-за сложившейся ситуации 19/07ПтнНовый скандал с Успенской: певице прилетел очередной иск 19/07ПтнГотов биться до последнего: Шнуров не хочет возвращать аванс за отмененные концерты 19/07Птн"Сразу красный флаг": Муцениеце призналась, почему не смогла сохранить брак с Прилучным 19/07Птн"Нас не запретить": как SHAMAN ответит на блокировку канала на YouTube 20/07СбтКуряне или Курсчане? Тест: угадайте, как правильно называют жителей город России