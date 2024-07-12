Для гостей фестиваля "Ешь. Гуляй. Дыши" подготовлена насыщенная программа

В субботу и воскресенье жители и гости столицы смогут принять участие в викторинах, мастер-классах, экскурсиях и дегустациях.

В ближайшие выходные в Москве пройдут мероприятия, организованные в рамках фестиваля «Ешь. Гуляй. Дыши». В этот период пешеходными станут улицы Большая Никитская, Малая Бронная, Большая Дмитровка и Газетный переулок.

На Тверском бульваре будет установлен мобильный туристический информационный центр. Посетители смогут принять участие в викторине. Для детей и взрослых пройдут экскурсии по четырем маршрутам: «Литературная Москва», «Москва театральная», «Булгаковская Москва», «Ночные огни Москвы». Профессиональные гиды покажут столицу с необычной стороны. Гостей приглашают принять участие в экскурсии «Огни ночной Москвы». Она начнется возле туристического информационного центра на Тверской площади. Конечная точка прогулки — Патриаршие пруды.

В библиотеке № 8 имени А.П. Чехова, расположенной по адресу: Страстной бульвар, дом 6, строение 2, пройдет деловая игра «Отреставрируй Москву». Участники смогут узнать больше о процессе реставрации объектов культурного наследия. Здесь же пройдет мастер-класс под названием «Лев-хранитель». Участники смогут своими руками изготовить поделку из фетра с изображением официального символа столичного Департамента культурного наследия.

На Большой Дмитровке и Тверском бульваре пройдут музыкальные вечера. Для гостей выступят диджеи, а также участники столичных проектов «Уличный артист» и «Уличный артист в парках»‎. Они погрузят жителей и гостей Москвы в городскую культуру.

Улицы Большая Дмитровка, Большая Никитская, Малая Бронная, а также Большой Патриарший и Камергерский переулки наполнятся звуками и мелодиями 13 и 14 июля. Свои песни и кавер-версии презентуют группа «ВИА “Вареники”», дуэт «Лойко и Чикунов», The Roasted Rooster и другие музыканты. Выступления под открытым небом для исполнителей не в новинку — они регулярно выходят на площадки круглогодичного проекта Моспродюсера

Напомним, что Московский продюсерский центр входит в структуру столичного Департамента культуры. Он помогает талантам со всего мира в развитии их творческой карьеры.