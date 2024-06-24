Дни культуры Объединенных Арабских Эмиратов состоятся на Манежной площади

Москва – город, который пользуется особой популярностью у туристов из ОАЭ. Только в прошлом году столицу РФ посетили свыше 42 тысяч путешественников из этой страны.

В период с 28 июня по 2 июля на Манежной площади будут проходить Дни культуры Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Гости и жители столицы смогут своими глазами увидеть традиционные костюмы, попробовать угощения, принять участие в мастер-классах.

Программа мероприятия была подготовлена совместно. В разработке участвовали представители Посольства ОАЭ в Москве и столичное правительство. Дни культуры станут частью цикла мероприятий, которые проведут в рамках сотрудничества. Об этом рассказали в мэрии Москвы.

«Партнерские отношения между нашими государствами развиваются во многих сферах, в том числе в туризме. Только в 2023 году Москву посетили свыше 42 тысяч путешественников из ОАЭ — в восемь раз больше, чем годом ранее. В первом квартале 2024-го тенденция продолжилась — мы вновь фиксируем рост. Приглашаем всех на Манежную площадь посмотреть выставки и музыкальные номера, поучаствовать в мастер-классах, сфотографироваться на фоне арт-объектов и попробовать популярные арабские угощения», — уточнили в ведомстве.

Гости, приезжающие в Москву из Объединенных Арабских Эмиратов, чаще всего отмечают богатство многовековой русской культуры. Им очень нравится наша кухня, обилие парков, музеев и возможность интересно провести время.

«Мы выражаем глубокое признание и радость по поводу проведения Дней культуры ОАЭ в самом центре Москвы — на Манежной площади. Нам очень хотелось провести мероприятие в этом знаковом месте, на этой красивой площади, которая является исторической и считается одним из самых красивых туристических районов города Москвы, для того чтобы познакомить дружественный российский народ с культурой и наследием народа ОАЭ, так как мы глубоко убеждены, что культура является мостом между народами и обществами», — отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Объединенных Арабских Эмиратов в Российской Федерации Мохаммад Ахмад Султан Есса Альджабер.

Важно отметить, что Москва является важным туристическим направлением не только внутри страны, но и на международной арене. По итогам прошлого года турпоток в столицу составил 2,3 миллиона человек.