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На Открытом шоссе построят дом по программе реновации

На Открытом шоссе построят дом по программе реновации
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В доме будет 360 квартир.

Новостройка появится в районе Метрогородок в Восточном административном округе. Утвержден проект строительства, сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы.

В доме будет 85 однокомнатных, 214 двухкомнатных квартир и 61 "трешка". Переселенцам передадут жилье с полной отделкой класса комфорт. На кухнях установят электрические плиты, в санузлах – всю необходимую сантехнику.

На первом этаже будут коммерческие помещения. Там разместятся супермаркеты, салоны красоты, парикмахерские и предприятия сервиса. В подземной части здания оборудуют парковочные места, рассказала глава Москомэкспертизы Анна Яковлева.

Придомовую территорию комплексно благоустроят. Там создадут уютные места отдыха, установят детские и спортивные площадки, высадят деревья и кустарники, разобьют газоны.

В Восточном округе реновация продолжается и в районе Северное Измайлово. На прошлой неделе глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко анонсировал строительство дома для переселенцев площадью 36,5 тысячи квадратных метров на 11-й Парковой улице.

В новостройке будет 383 квартиры: 180 однокомнатных, 136 двухкомнатных и 67 "трешек". Входы в здание расположатся на уровне земли, что удобно для маломобильных жильцов.

Ранее сообщалось, что в рамках программы реновации построят дом в поселении Московский Новомосковского административного округа. В новостройке будет 498 квартир. На первых этажах разместятся коммерческие помещения, прилегающую территорию благоустроят.

В ближайшее время новоселье справят более 12 тысяч москвичей. Для переселенцев из ветхого жилья возвели 20 новостроек. Переехали или находятся в процессе переезда более 127 тысяч человек.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. В нее вошло 5175 ветхих домов, построенных более полувека назад. Новое жилье получат около миллиона москвичей.

Участники программы переезжают в пределах своего района. Новостройки возводят в максимально возможной близости от старых домов.

Программа разделена на несколько этапов. Первый завершится к 2025 году, второй продлится до конца 2028-го. Завершающий этап запланирован на 2029-2032 годы.

31 июля 2023, 11:39
Фото: Mos.ru
Mos.ru✓ Надежный источник

На 11-й Парковой улице построят дом по программе реновации

На 11-й Парковой улице построят дом по программе реновации
Разрешение на возведение здания выдал Мосгосстройнадзор. Новостройку возведут в районе Северное Измайлово на востоке Москвы.

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