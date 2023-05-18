В Москве откроются два новых учебных корпуса

Боня на Каннском кинофестивале Тесты Бывший Волочковой избил жену Игры Сонник

Топ новостей недели

Облупившийся крест и выцветшие венки: про могилу Руслановой все забыли после похоронОблупившийся крест и выцветшие венки: про могилу Руслановой все забыли после похорон Пугачева ни при чем: раскрыты подробности приезда из Израиля матери на похороны ЮдашкинаПугачева ни при чем: раскрыты подробности приезда из Израиля матери на похороны Юдашкина Охлобыстин объяснил, почему Пугачева покинула странуОхлобыстин объяснил, почему Пугачева покинула страну Названа баснословная стоимость дизайнерского наряда Пугачевой с похорон ЮдашкинаНазвана баснословная стоимость дизайнерского наряда Пугачевой с похорон Юдашкина

Лента новостей

Четверг 18 мая

15:20Адвокат объяснил, что ждет Лерчек после нарушения запрета суда 14:56Лучшие микроволновки 2023 года 14:34Деревянко рассказал о неловком поцелуе с Асмус 14:19Как определить богатого мужчину на первом свидании – секрет от эксперта 13:41Криминалист рассказал о наказании для устроившего драку участника "Дома-2" 13:13Живи кто хочешь: Звезда Голливуда сдает в аренду свой Нью-Йоркский дом 13:01В Москве мужчина под домашним арестом напал с ножом на сотрудника УФСИН 12:38Водонаева заговорила о сексуальности певца SHAMAN 12:24В Забайкальском крае подросток изнасиловал ребенка 12:10"Как свести с ума своего любовника": замужней Подольской рассказали про сексуальность 11:49В Крыму с рельсов сошли вагоны с зерном 11:45Солист Би-2 подвергся критике эксперта после оскорблений в адрес россиян 11:33Не все же барабан крутить: у 77-летнего Якубовича появилась новая работа 11:13Полина Гагарина призналась в любви своей маленькой груди 10:43JAC JS6 – старший брат "Москвича" 10:07Избитая бывшим возлюбленным Волочковой женщина раскрыла причины нападения 09:45Убрала подруга: вскрылись детали пропажи портрета Пугачевой из БКЗ "Октябрьский" 09:13В Перми под окнами больницы нашли труп 09:06"Держусь и не сдаюсь": Седокова страдает из-за кожного заболевания 09:02Из Челябинского психоневрологического диспансера сбежал пациент 06:30"Не похож на деда": 49-летняя Миронова показала младшего сына 04:12 Оплата услуг ЖКХ станет прозрачнее 02:36Как оформить дешевую ипотеку на дом 00:08Врач назвала неочевидные признаки болезни сердца 23:01Какие вредные привычки могут спровоцировать инсульт 22:40Почему Ивлеева переписала бизнес на фоне проверок блогеров? Ответил юрист 22:00В центре Москвы за драку задержали бывшего участника "Дома-2" 19:30Волочкова рассказала о вспыльчивости обвиненного в избиении жены бывшего возлюбленного 17:30"Получила тут прощение": подробности долгожданного возвращения на Родину жены иноагента Пугачевой 17:00Москвичей предупредили о резком похолодании в выходные 16:20Психолог: Гуф и его жена находятся в созависимых отношениях 15:25Эмоциональные качели: Айза обиделась на Гуфа после его примирения с женой 14:57Все из-за земельного участка: конфликт в Ленобласти закончился убийством чиновника 14:39Опасный груз: в Домодедово задержан пассажир с колодой радиоактивных карт 14:34Депп сорвал бурные овации в Каннах после развода с Херд 14:15На Новодевичьем кладбище сообщили о случившемся с могилой кремированной Ирины Антоновой 13:58Стилист назвал ошибки в образе Виктории Бони на красной дорожке Каннского кинофестиваля 13:52Помолодевшую Варум приняли за подругу дочери 13:16Известный психолог назвала причину краха брака Гагариной 12:47До слез: Шифрину передали неизвестное предсмертное послание умершего в 1995-м отца 11:25Московский суд заочно арестовал продюсера Роднянского* и режиссера Вырыпаева 11:19Дети Прилучного трогательно ухаживают за новорожденным братом 10:46В каких городах России упали цены на частные дома – список 10:20Боня пригласила Собчак на Каннский кинофестиваль 09:52В Сети обсудили причины творческого отпуска Козловского 09:30Галкина* и Слепакова** предложили судить по статье "Измена Родине" 08:50"На любой вкус": у вдовы Этуша на стол подаются кошки 08:00В России сделали первую татуировку по эскизу нейросети 06:24Необычные действия горбатых китов попали на видео 04:17Игры, мультики, песни: как выучить легко и просто английский язык с ребенком за одно лето?
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

В Москве откроются два новых учебных корпуса

В Москве откроются два новых учебных корпуса
95

Объект на 350 мест возвели в районе Некрасовка, корпус на 400 мест появится в Нижегородском районе.

В Москве активно развивается система образования. Особое внимание власти уделяют проблемным районам. Например, еще 10-15 лет назад в районе Некрасовка не хватало школ и детских садов, потому что с начала 2000-х годов там построили непропорционально много жилой недвижимости.

Проблему с нехваткой учебных заведений удалось решить за последние годы, когда в районе возвели 17 детских садов и школ. Вскоре там появятся еще шесть объектов образования. Так, на улице Маршала Еременко завершено строительство учебного корпуса (дом №5А) на 350 человек.

Задние, построенное за счет бюджетных средств, уже передали школе № 1366. Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, новый учебный корпус 1 сентября примет первых посетителей.

"Новое здание школы площадью 6,5 тысячи квадратных метров находится недалеко от станции метро "Некрасовка" в центре микрорайона с жилой застройкой. Сейчас в корпус завозится оборудование и мебель, 1 сентября школа примет учеников", — заключил чиновник.

Ученики смогут заниматься в универсальных кабинетах, лабораторно-исследовательском комплексе, многофункциональном библиотечном центре на и ИТ-полигон. Также для них оборудовали зал для проведения мероприятий. К слову, корпус полностью приспособлен для комфортного обучения детей с ограниченными возможностями.

Проблему с нехваткой объектов образования власти параллельно решают и в других районах Москвы. Так, в Нижегородском районе будет возведен учебный корпус на 400 мест. Проект уже согласован.

Учебное заведение построят на Перовском шоссе (земельный участок №2), где параллельно в рамках столичной программы реновации возводится жилая недвижимость. Архитектура учебного центра будет соответствовать стилистике близлежащих домов.

Трехэтажное здание учебного корпуса общей площадью 9,5 тысяч квадратных метров рассчитано на 200 школьников и 200 дошколят. Как отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, планировка здания направлена на создание максимально комфортной среды для детей разного возраста.

18 мая 2023, 14:54
Фото М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Официальный сайт Мэра Москвы✓ Надежный источник

В Москве в рамках масштабных инвестпроектов построят 11 школ и 8 садов

В Москве в рамках масштабных инвестпроектов построят 11 школ и 8 садов
Застройщики получили в аренду около 5,2 гектара земли в разных районах города для возведения дошкольных образовательных учреждений на 1,7 детей. Система образования в российской столице развивается семимильными шагами.

В районе Аэропорт восстановят историческую ограду клиники Усольцева

В районе Аэропорт восстановят историческую ограду клиники Усольцева
Ограда психиатрической клиники на улице 8 марта уникальна. Психиатрическая клиника на улице 8 марта (район Аэропорт) работает уже более 100 лет.

В Москве благоустроят шесть улиц в формате "от дома до дома" в 2023 году

В Москве благоустроят шесть улиц в формате "от дома до дома" в 2023 году
На улицах Башиловская, Шаболовка, Нагатинская, Чертановская, 1-й Донской проезд и Рассветная аллея проведут масштабные работы. Благоустройство в таком растущем мегаполисе, как Москва, не должно быть "точечным".

В Керамическом проезде откроется центр московского долголетия

В Керамическом проезде откроется центр московского долголетия
Четырехэтажное здание передали территориальному центру социального обслуживания "Бескудниково". В здании площадью 4,3 тысячи квадратных метров в Керамическом проезде откроется центр московского долголетия, сообщил министр правительства Москвы, глава Департамента городского имущества Максим Гаман.

В каких московских парках можно увидеть цветущие яблони, сирень и тюльпаны

В каких московских парках можно увидеть цветущие яблони, сирень и тюльпаны
Не упускайте возможность сделать отличные фотографии на природе. Май – сезон цветения плодовых деревьев и сирени.

Выбор читателей

17/05СрдНа Новодевичьем кладбище сообщили о случившемся с могилой кремированной Ирины Антоновой 17/05СрдДо слез: Шифрину передали неизвестное предсмертное послание умершего в 1995-м отца 16/05Втр"Деструктивный образ жизни": бросающая школу дочь Глюкозы хочет внимания 16/05Втр"Мы выглядим неестественно": Маликов критично взглянул на ровесников с молодежной музыкой 17/05СрдГалкина* и Слепакова** предложили судить по статье "Измена Родине" 17/05Срд"Получила тут прощение": подробности долгожданного возвращения на Родину жены иноагента Пугачевой