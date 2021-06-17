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Мой район
На участке Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц заменят асфальт

На участке Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц заменят асфальт

В пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы рассказали о сроках проведения ремонтных работ в Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицах.
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Менять асфальт на самых главных улицах Москвы особенно важно, ведь это лицо города. Однако сейчас водителям не приходится долго терпеть неудобства, поскольку специалисты используют технологию бесшовной укладки, а значит, ремонтируют дороги гораздо быстрее.

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Так, совсем скоро обновится асфальтовое покрытие на участке Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц – в обе стороны от Настасьинского переулка до Лесной улицы. Специалисты приступят к работе в 23:00 18 июня и закончат ремонт до 5:00 21 июня. Движение транспорта будет полностью перекрыто, автомобилистам придется искать пути объезда.

В общей сложности будет заменено 49 тысяч квадратных метров асфальта по всей ширине проезжей части. Стоит отметить, что технологию бесшовной укладки применяли на этом же участке в 2017 году. Это позволило четыре сезона эксплуатировать дорожное полотно без ремонта.

Для дорог первой категории, к которым относятся Тверская и 1-я Тверская-Ямская улицы, межремонтный срок службы асфальта составляет три года. Кстати, заменить асфальт на этом участке планировали в минувшие выходные, но из-за непогоды сроки были изменены.

Стоит отметить, что Тверской район развивается, как и другие столичные районы. Здесь по программе "Мой район" открыт парк "Зарядье", благоустроены пешеходные зоны на улице Кузнецкий мост, Столешниковом и Камергерском переулках, а также парк "Новослободский".

Помимо этого, в этом же районе реконструирована площадь Тверская застава, обновлен фасад станции метро "Маяковская", открыт транспортно-пересадочный узел на Славянской площади. Также завершается реконструкция Политехнического музея, расположенного на Лубянской площади, и продолжается модернизация библиотек.

Напомним, в Москве была запущена программа "Мой район", благодаря которой в каждом столичном районе развивается инфраструктура: благоустраиваются придомовые территории, парки и общественные пространства, строятся и реставрируются школы и детские сады, спортивные и культурные объекты, объекты общественного транспорта.

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Фото: www.mos.ru
Автор: 17 июня 2021, 16:05 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы

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