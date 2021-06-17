На участке Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц заменят асфальт

Менять асфальт на самых главных улицах Москвы особенно важно, ведь это лицо города. Однако сейчас водителям не приходится долго терпеть неудобства, поскольку специалисты используют технологию бесшовной укладки, а значит, ремонтируют дороги гораздо быстрее.
Так, совсем скоро обновится асфальтовое покрытие на участке Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц – в обе стороны от Настасьинского переулка до Лесной улицы. Специалисты приступят к работе в 23:00 18 июня и закончат ремонт до 5:00 21 июня. Движение транспорта будет полностью перекрыто, автомобилистам придется искать пути объезда.
В общей сложности будет заменено 49 тысяч квадратных метров асфальта по всей ширине проезжей части. Стоит отметить, что технологию бесшовной укладки применяли на этом же участке в 2017 году. Это позволило четыре сезона эксплуатировать дорожное полотно без ремонта.
Для дорог первой категории, к которым относятся Тверская и 1-я Тверская-Ямская улицы, межремонтный срок службы асфальта составляет три года. Кстати, заменить асфальт на этом участке планировали в минувшие выходные, но из-за непогоды сроки были изменены.
Стоит отметить, что Тверской район развивается, как и другие столичные районы. Здесь по программе "Мой район" открыт парк "Зарядье", благоустроены пешеходные зоны на улице Кузнецкий мост, Столешниковом и Камергерском переулках, а также парк "Новослободский".
Помимо этого, в этом же районе реконструирована площадь Тверская застава, обновлен фасад станции метро "Маяковская", открыт транспортно-пересадочный узел на Славянской площади. Также завершается реконструкция Политехнического музея, расположенного на Лубянской площади, и продолжается модернизация библиотек.
Напомним, в Москве была запущена программа "Мой район", благодаря которой в каждом столичном районе развивается инфраструктура: благоустраиваются придомовые территории, парки и общественные пространства, строятся и реставрируются школы и детские сады, спортивные и культурные объекты, объекты общественного транспорта.
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