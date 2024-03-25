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Бистро de Torino: Италия и Франция встретились в центре Москвы

Бистро de Torino: Италия и Франция встретились в центре Москвы
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Гастрономическое пограничье с его неизбежным взаимовлиянием рецептур и вкусов нередко бывает куда интересней, богаче и разнообразней наследия традиционных кулинарных ареалов.

Таковых мест найдется немало, например, на Ближнем Востоке или в Юго-Восточной Азии. Встречаются они и в Европе, скажем, на Балканах, а еще в Северной Италии, которая веками была настоящим мостом между Апеннинским полуостровом, Францией, Германией и западнославянским миром. Самой яркой здесь является, пожалуй, кухня Пьемонта, где отлично уживаются фокачча и рагу, ризотто и консоме, гремолата и конфи.

В Москве познакомиться с этим франко-итальянским гастрономическим калейдоскопом можно в Бистро de Torino. Это совсем новое заведение от Fitz Gastro Project, которое совсем недавно открылось на Мясницкой улице. За кухню отвечает опытнейший Александр Ермаков, хорошо известный столичным фуди по работе в легендарном Winil, а также в Wontoneria и Mandy’s Caffe. Возможно, кому-то даже довелось поучиться у него секретам мастерства в Novikov School. Ермаков отлично знаком с кухней Пьемонта, учился в кулинарной школе Турина и много стажировался в местных мишленовских ресторанах.

Фото: пресс-служба Бистро de Torino

Меню получилось компактным – вполне в формате бистро, еда же выглядит относительно простой, но это впечатление обманчиво. На закуску можно отведать взбитую рикотту с анчоусами и вялеными томатами, фокаччу с запеченным костным мозгом и гремолатой или приготовленный на гриле артишок с сырным муссом.

Среди супов заметно выделяется наваристое консоме из говядины с томатной сальсой, бычьими хвостами и пряными травами.

В основном разделе непременно стоит обратить внимание на ризотто с кофе и уваренным до состояния карамелизованного соуса лагером, плотное, фактурное и на удивление аутентичное блюдо – в Москве этого пьемонтского специалитета, пожалуй, больше нигде не найти. Впрочем, не менее достойно выглядят и другие позиции, будь то свиная корейка по-милански с копченым кетчупом, сибас на гриле с соусом качукко, шпинатом и картофелем конфи, спагетти пескаторе с креветками и соусом маринара или телячьи щечки с картофельным кремом и соусом на основе (ну конечно же) бароло.

Фото: пресс-служба Бистро de Torino

Формат бистро, разумеется, предполагает и "быстрые" позиции вроде сэндвича с пастрами из индейки и квашеной капустой или брускетты с мортаделлой, страчателлой и песто. Но есть и нечто более серьезное – фирменный бургер с копченым ребром, чеддером и домашним кетчупом. Он сервируется с реберной костью, которую отделяют от мяса непосредственно на глазах у гостя.

Уверенным мясоедам здесь тоже будет чем поживиться, а наиболее весомым аргументом представляется сочащийся пикантным жирком могучий рибай на кости в маринаде из виски – еще одно зримое напоминание о далеком Пьемонте с его нежным отношением к говядине.

Средний счет – 2 500 рублей.
25 марта 2024, 00:02
Фото: пресс-служба Бистро de Torino
Дни.ру✓ Надежный источник

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Фото: пресс-служба ресторана &quot;НЕО&quot;
Фото: Александр Сидоров
Фото: Александр Сидоров
Фото: пресс-служба ресторана &quot;НЕО&quot;
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