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Narnia: на Патриарших разыграли паназиатскую партию

Narnia: на Патриарших разыграли паназиатскую партию
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Москвичам явно по душе легкая восточная тональность столичной высокой гастрономии.

Рестораторы учитывают это и охотно запускают новые проекты именно с таким акцентом. И если ближневосточная кухня, более демократичная в своей основе, отлично прижилась в Замоскворечье, то более гламурные Патрики традиционно отдают предпочтение паназии. Громкая премьера Narnia, которая открылась на Большой Бронной в самом начале июля – лучшее тому подтверждение.

Речь идет об очередной успешной коллаборации ресторатора Антона Пинского и популярного московского поварского тандема Артема Лосева и Виталия Истомина. Narnia – четвертый их совместный проект. Кстати, название никак не связано с легендарной мифической вселенной Клайва Льюиса. Тот случай, когда красивое слово – это просто красивое слово, а не потмодернистская цитата, призванная вызывать те или иные ассоциации.

Фото: пресс-служба ресторана Narnia

Кухня в заведении в меру экзотическая и в меру европеизированная, при этом довольно затейливая равно по форме и содержанию. Например, в меню есть суши на спарже и цветной капусте вместо риса, дим самы с крабом и водяным каштаном, креветки с красной икрой, утиная ножка конфи с яичной лапшой, по внешнему виду сильно смахивающей на доширак, тирамису с интегрированным в него вагаси моти с карамельным мисо и многое другое. Отдельного упоминания заслуживает сервировка каждой позиции – все сделано изящно, красиво и с большим вкусом.

Фото: пресс-служба ресторана Narnia

Собственно, в меню отыщется примерно все, что ожидаешь встретить в паназиатском ресторане – суши, вонтоны, гедза, удон, том ям, жареный рис и т.д.

Разумеется, посреди многоликой паназиатской щедрости можно отыскать и что-то неожиданное (по словам организаторов – блюда для тех, кто пришел за компанию и хочет вкусно поесть, но не любит экзотику). Например, бургер. Вполне себе добротный. Правда, и здесь не обошлось без легкого восточного акцента в виде листа нори, но погоды он не делает.

Фото: пресс-служба ресторана Narnia

За один раз меню не освоить. Для первого знакомства вполне подойдут крудо из сибаса на подушке из авокадо и чукки с луковым дрессингом, суши с ломиком вагю, который обжигается перед подачей, запеченный в банановых листьях лосось с жареным рисом, кинзой и пастой чили, а на десерт – нежнейшая кокосовая панна котта с "морской звездой" из манго и "красной икрой" с нежным джемом.

Средний счет – 5 тысяч рублей.

26 июля 2023, 04:19
Фото: пресс-служба ресторана Narnia
Дни.ру✓ Надежный источник

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