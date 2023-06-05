Lila Arabic x Munterra: ближневосточная кухня обосновалась на московской крыше

Столичные рестораторы определенно решили сделать ставку на ближневосточную кухню.

Под нее затачивают даже сезонные проекты, понимая, что тема вызывает у гостей интерес чем дальше, тем больше. Вот и pop-up ресторан, который уже третье лето принимает гостей на крыше особняка Lila на Сретенке, в текущем сезоне также стал арабским.

Речь идет о проекте Галактиона и Элины Табидзе (ресторанный холдинг gt), запущенном на сей раз в коллаборации с Munterra – хедлайнером столичной лаундж-культуры. За общую гастрономическую концепцию отвечает бренд-шеф холдинга Режис Тригель, а за воплощение его идей на кухне pop-up ресторана – Иван Панов.

Меню получилось совсем небольшим – его размеры объективно упираются в сдержанные параметры кухни-на-крыше. Тем не менее, каждая позиция хорошо продумана и тщательно проработана. В разделе мезе – хумус с вялеными томатами, лабне с фисташками и мятой, бабагануш тахини, пряно-островатая мухаммара из печеных перцев и оригинальная закуска из фундука.





На холодное – фатуш, табуле с осьминогом и суп из мацони.

На горячее – шашлык, люля-кебаб, креветки, рыба и овощи на гриле (их здесь подают с мятным лабне, так что получается вполне самодостаточная позиция). Кроме того, в меню несколько видов лахмаджунов и пиде, выпекаемых в печи.

На десерт помимо нескольких видов варенья, мороженого и сухофруктов предлагают оригинальный манный кекс с малиной и розовой водой, а также легкий арабский пудинг с фисташками и апельсиновой водой.

Винная карта компактная, под стать всему остальному. Но поскольку речь идет о лаундж-зоне, то основной упор сделан на коктейли. Оно и понятно, ведь буквально этажом ниже находится прославленный Insider Bar – часть все того же холдинга.

Для запуска тематического pop-up ресторана каждый год подбирают соответствующий интерьер. Арабская инкарнация не стала исключением. Пол веранды устлан коврами-килимами, а вокруг низеньких столиков вольготно расположились кресла из ротанга, кожаные пуфы и подушки с оригинальным авторским орнаментом. В итоге получилось идеальное место для того, чтобы на пару часов отключиться от столичной суеты.

Средний счет – 2 000 рублей.