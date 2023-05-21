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Воскресенье 21 мая

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Спасти нельзя расстаться: когда отношениям приходит конец?

Спасти нельзя расстаться: когда отношениям приходит конец?
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Психолог рассказала, по каким признакам можно понять, что в ваших отношениях случилось выгорание.

Многим из нас знаком тот момент, когда нахождение рядом с любимым человеком перестает приносить такую радость, который вы чувствовали в самом начале отношений. Скандалы между вами случаются практически каждый день, а засыпать вы начали спиной друг к другу...

Прокомментировала такое положение дел семейный психолог Валентина Корешкова. Сотрудникам интернет-издания "Подмосковье сегодня" она рассказала о том, как же происходит выгорание чувств. Итак, когда отношениям приходит конец?

Общество партнера перестает приносить радость, а состояние счастья вы чувствуете все реже. Ожидания разбиваются о суровую реальность, а партнер становится глух к вашим просьбам.

Вместо ощущения полета над землей, постоянными спутниками в отношениях становятся скука, равнодушие и усталость. Часто к ним добавляется еще и раздражение, ведь каждое действие, каждое слово возлюбленного выводит из себя.

"Гнев и отвращение становятся преобладающими", – подметила эксперт.

Но перед тем, как рубить канаты и сжигать мосты, психолог посоветовала начистоту поговорить с партнером. Ведь каждая пара возлюбленных на этом этапе отношений должна самостоятельно решить то, где во фразе "спасти нельзя расстаться" им поставить запятую.

21 мая 2023, 08:32
Фото: pixabay.com
Подмосковье сегодня✓ Надежный источник

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