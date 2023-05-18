Избитая бывшим возлюбленным Волочковой женщина раскрыла причины нападения

Боня на Каннском кинофестивале Тесты Бывший Волочковой избил жену Игры Сонник

Топ новостей недели

Облупившийся крест и выцветшие венки: про могилу Руслановой все забыли после похоронОблупившийся крест и выцветшие венки: про могилу Руслановой все забыли после похорон Пугачева ни при чем: раскрыты подробности приезда из Израиля матери на похороны ЮдашкинаПугачева ни при чем: раскрыты подробности приезда из Израиля матери на похороны Юдашкина Охлобыстин объяснил, почему Пугачева покинула странуОхлобыстин объяснил, почему Пугачева покинула страну Названа баснословная стоимость дизайнерского наряда Пугачевой с похорон ЮдашкинаНазвана баснословная стоимость дизайнерского наряда Пугачевой с похорон Юдашкина

Лента новостей

Четверг 18 мая

10:43JAC JS6 – старший брат "Москвича" 10:07Избитая бывшим возлюбленным Волочковой женщина раскрыла причины нападения 09:45Убрала подруга: вскрылись детали пропажи портрета Пугачевой из БКЗ "Октябрьский" 09:13В Перми под окнами больницы нашли труп 09:06"Держусь и не сдаюсь": Седокова страдает из-за кожного заболевания 09:02Из Челябинского психоневрологического диспансера сбежал пациент 06:30"Не похож на деда": 49-летняя Миронова показала младшего сына 04:12 Оплата услуг ЖКХ станет прозрачнее 02:36Как оформить дешевую ипотеку на дом 00:08Врач назвала неочевидные признаки болезни сердца 23:01Какие вредные привычки могут спровоцировать инсульт 22:40Почему Ивлеева переписала бизнес на фоне проверок блогеров? Ответил юрист 22:00В центре Москвы за драку задержали бывшего участника "Дома-2" 19:30Волочкова рассказала о вспыльчивости обвиненного в избиении жены бывшего возлюбленного 17:30"Получила тут прощение": подробности долгожданного возвращения на Родину жены иноагента Пугачевой 17:00Москвичей предупредили о резком похолодании в выходные 16:20Психолог: Гуф и его жена находятся в созависимых отношениях 15:25Эмоциональные качели: Айза обиделась на Гуфа после его примирения с женой 14:57Все из-за земельного участка: конфликт в Ленобласти закончился убийством чиновника 14:39Опасный груз: в Домодедово задержан пассажир с колодой радиоактивных карт 14:34Депп сорвал бурные овации в Каннах после развода с Херд 14:15На Новодевичьем кладбище сообщили о случившемся с могилой кремированной Ирины Антоновой 13:58Стилист назвал ошибки в образе Виктории Бони на красной дорожке Каннского кинофестиваля 13:52Помолодевшую Варум приняли за подругу дочери 13:16Известный психолог назвала причину краха брака Гагариной 12:47До слез: Шифрину передали неизвестное предсмертное послание умершего в 1995-м отца 11:25Московский суд заочно арестовал продюсера Роднянского* и режиссера Вырыпаева 11:19Дети Прилучного трогательно ухаживают за новорожденным братом 10:46В каких городах России упали цены на частные дома – список 10:20Боня пригласила Собчак на Каннский кинофестиваль 09:52В Сети обсудили причины творческого отпуска Козловского 09:30Галкина* и Слепакова** предложили судить по статье "Измена Родине" 08:50"На любой вкус": у вдовы Этуша на стол подаются кошки 08:00В России сделали первую татуировку по эскизу нейросети 06:24Необычные действия горбатых китов попали на видео 04:17Игры, мультики, песни: как выучить легко и просто английский язык с ребенком за одно лето? 02:05В каком возрасте делать ринопластику? 00:12Для себя, удовольствия и высокого уровня жизни: 5 причин выучить испанский язык 22:13"Только не гробьте свое здоровье": Лабковский сравнил ЕГЭ с похоронами 21:20"Деструктивный образ жизни": бросающая школу дочь Глюкозы хочет внимания 20:15Дешевый способ приготовить окрошку: рецепт на все времена 19:16"Люди ринулись на быстрое обогащение": подставу вокруг Елены Блиновской подозревает психолог 18:13Как уговорить ребенка поехать на дачу: советы специалистов 17:10"Мы выглядим неестественно": Маликов критично взглянул на ровесников с молодежной музыкой 15:56Врач предупредил о вреде гречки для одной категории людей 15:20Ипотеку чаще всего оформляют на "вторичку" 15:00Skywell ET-5: в небе все хорошо 14:50В ангаре на Южнопортовой улице произошло возгорание прессованной бумаги 14:40Группа "Воровайки" может выступить в замке Пугачевой 14:10Малахов ответил на слухи о его съемках в рекламе порошка
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Избитая бывшим возлюбленным Волочковой женщина раскрыла причины нападения

Избитая бывшим возлюбленным Волочковой женщина раскрыла причины нападения
294

Анастасия Волочкова некоторое время встречалась с банщиком Сергеем. Сейчас же поступила Шокирующая информация о том, что он сильно избил свою жену.

Волосы дыбом стали у всех, кто хоть немного знаком с амурными приключениями Анастасии Волочковой. Мало кто смог запомнить всех тех самцов, кого балерина впускала в свое сердечко. Однако, один из ее бывших ухажеров теперь запомнится россиянам надолго.

Банщик по имени Сергей некоторое время назад заставлял Анастасию кричать под напором своего березового веника. Но вскоре пара рассталась, Сергей женился и, спустя полгода после свадьбы, заставил свою супругу кричать уже из-за совсем других ударов.

Спокойные соседи вызвали полицию и скорую. Молодую супругу Сергея экстренно госпитализировали с внутричерепным кровоизлиянием, закрытой черепно-мозговой травмой и множественными ушибами. Позднее стало известно, что жена бывшего Анастасии Волочковой впала в кому.

"Я принесла домой бутылку вина и супругу это не понравилось", – избитая бывшим возлюбленным Волочковой женщина раскрыла причины нападения.

Девушка, как сообщается, захотела расслабиться после работы, однако банщик Сергей раскритиковал ее идею. Позднее он расслабился в одиночку и, осмелев, начал скандалить с женой. Ну а чем все закончилось, все уже знают, в том числе и Анастасия Волочкова.

Разумеется, журналисты сразу же заинтересовались мнением Анастасии. Балерина уверена, пишет, например, портал Радио 1, что катастрофа произошла из-за ревности девушки к общению между ними.

РИА ФАН же обратились за комментарием к самой небожительнице. Спойлер: Анастасия Волочкова не понимает, почему все считают ее причастной к нынешней жизни ее давнишнего партнера по отдыху.

"Почему каждый мужчина, с которым я была в отношениях, тут же получает погоняло "бывший муж" или "бывший любовник" Анастасии Волочковой?", – открестилась от ситуации балерина.


18 мая 2023, 10:07
Анастасия Волочкова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Телеграм, канал "112"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Фото красавицы Волочковой: Как балерина всея Руси отметила день рождения

Анастасия Волочкова. Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

По теме

Уехавшая на отдых Волочкова выложила фото с оголенной грудью
Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Убрала подруга: вскрылись детали пропажи портрета Пугачевой из БКЗ "Октябрьский"

Убрала подруга: вскрылись детали пропажи портрета Пугачевой из БКЗ "Октябрьский"
Известная журналистка назвала имя человека, виновного в пропаже портрета Примадонны из фойе концертного зала. Больше года назад Алла Пугачева покинула Россию, перебравшись в Израиль вместе с семьей.

"Держусь и не сдаюсь": Седокова страдает из-за кожного заболевания

"Держусь и не сдаюсь": Седокова страдает из-за кожного заболевания
Анна Седокова поделилась фотографиями, на которых видно, как сильно изменила ее хроническая крапивница. Анна Седокова – невероятная красавица.

"Не похож на деда": 49-летняя Миронова показала младшего сына

"Не похож на деда": 49-летняя Миронова показала младшего сына
Актриса Мария Миронова поделилась свежими снимками своего младшего сына Федора. Личная жизнь Марии Мироновой была долгое время покрыта множеством тайн.

Почему Ивлеева переписала бизнес на фоне проверок блогеров? Ответил юрист

Почему Ивлеева переписала бизнес на фоне проверок блогеров? Ответил юрист
Блогер Анастасия Ивлеева переписала компанию ООО "Ивлеева Продакшн" на свою управляющую Анну Самакову.

Волочкова рассказала о вспыльчивости обвиненного в избиении жены бывшего возлюбленного

Волочкова рассказала о вспыльчивости обвиненного в избиении жены бывшего возлюбленного
Анастасия Волочкова прокомментировала известие о том, что ее бывший возлюбленный поднял руку на жену. Анастасия Волочкова всегда активно взаимодействует с прессой.

Выбор читателей

16/05ВтрПочему Юдашкин часто отказывался шить наряды для Королевой 16/05ВтрДиабет прогрессирует: подробности состояния насквозь больной 74-летней Пугачевой 16/05ВтрЛолита сообщила о своем диагнозе, который отказался лечить врач 16/05Втр"Деструктивный образ жизни": бросающая школу дочь Глюкозы хочет внимания 17/05СрдДо слез: Шифрину передали неизвестное предсмертное послание умершего в 1995-м отца 16/05ВтрМалахов ответил на слухи о его съемках в рекламе порошка