Как определить богатого мужчину на первом свидании – секрет от эксперта

Боня на Каннском кинофестивале Тесты Бывший Волочковой избил жену Игры Сонник

Топ новостей недели

Названа баснословная стоимость дизайнерского наряда Пугачевой с похорон ЮдашкинаНазвана баснословная стоимость дизайнерского наряда Пугачевой с похорон Юдашкина Облупившийся крест и выцветшие венки: про могилу Руслановой все забыли после похоронОблупившийся крест и выцветшие венки: про могилу Руслановой все забыли после похорон Бывший муж Бородиной подарил своей возлюбленной роскошный особняк Бывший муж Бородиной подарил своей возлюбленной роскошный особняк Пугачева ни при чем: раскрыты подробности приезда из Израиля матери на похороны ЮдашкинаПугачева ни при чем: раскрыты подробности приезда из Израиля матери на похороны Юдашкина

Лента новостей

Четверг 18 мая

15:20Адвокат объяснил, что ждет Лерчек после нарушения запрета суда 14:56Лучшие микроволновки 2023 года 14:34Деревянко рассказал о неловком поцелуе с Асмус 14:19Как определить богатого мужчину на первом свидании – секрет от эксперта 13:41Криминалист рассказал о наказании для устроившего драку участника "Дома-2" 13:13Живи кто хочешь: Звезда Голливуда сдает в аренду свой Нью-Йоркский дом 13:01В Москве мужчина под домашним арестом напал с ножом на сотрудника УФСИН 12:38Водонаева заговорила о сексуальности певца SHAMAN 12:24В Забайкальском крае подросток изнасиловал ребенка 12:10"Как свести с ума своего любовника": замужней Подольской рассказали про сексуальность 11:49В Крыму с рельсов сошли вагоны с зерном 11:45Солист Би-2 подвергся критике эксперта после оскорблений в адрес россиян 11:33Не все же барабан крутить: у 77-летнего Якубовича появилась новая работа 11:13Полина Гагарина призналась в любви своей маленькой груди 10:43JAC JS6 – старший брат "Москвича" 10:07Избитая бывшим возлюбленным Волочковой женщина раскрыла причины нападения 09:45Убрала подруга: вскрылись детали пропажи портрета Пугачевой из БКЗ "Октябрьский" 09:13В Перми под окнами больницы нашли труп 09:06"Держусь и не сдаюсь": Седокова страдает из-за кожного заболевания 09:02Из Челябинского психоневрологического диспансера сбежал пациент 06:30"Не похож на деда": 49-летняя Миронова показала младшего сына 04:12 Оплата услуг ЖКХ станет прозрачнее 02:36Как оформить дешевую ипотеку на дом 00:08Врач назвала неочевидные признаки болезни сердца 23:01Какие вредные привычки могут спровоцировать инсульт 22:40Почему Ивлеева переписала бизнес на фоне проверок блогеров? Ответил юрист 22:00В центре Москвы за драку задержали бывшего участника "Дома-2" 19:30Волочкова рассказала о вспыльчивости обвиненного в избиении жены бывшего возлюбленного 17:30"Получила тут прощение": подробности долгожданного возвращения на Родину жены иноагента Пугачевой 17:00Москвичей предупредили о резком похолодании в выходные 16:20Психолог: Гуф и его жена находятся в созависимых отношениях 15:25Эмоциональные качели: Айза обиделась на Гуфа после его примирения с женой 14:57Все из-за земельного участка: конфликт в Ленобласти закончился убийством чиновника 14:39Опасный груз: в Домодедово задержан пассажир с колодой радиоактивных карт 14:34Депп сорвал бурные овации в Каннах после развода с Херд 14:15На Новодевичьем кладбище сообщили о случившемся с могилой кремированной Ирины Антоновой 13:58Стилист назвал ошибки в образе Виктории Бони на красной дорожке Каннского кинофестиваля 13:52Помолодевшую Варум приняли за подругу дочери 13:16Известный психолог назвала причину краха брака Гагариной 12:47До слез: Шифрину передали неизвестное предсмертное послание умершего в 1995-м отца 11:25Московский суд заочно арестовал продюсера Роднянского* и режиссера Вырыпаева 11:19Дети Прилучного трогательно ухаживают за новорожденным братом 10:46В каких городах России упали цены на частные дома – список 10:20Боня пригласила Собчак на Каннский кинофестиваль 09:52В Сети обсудили причины творческого отпуска Козловского 09:30Галкина* и Слепакова** предложили судить по статье "Измена Родине" 08:50"На любой вкус": у вдовы Этуша на стол подаются кошки 08:00В России сделали первую татуировку по эскизу нейросети 06:24Необычные действия горбатых китов попали на видео 04:17Игры, мультики, песни: как выучить легко и просто английский язык с ребенком за одно лето?
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Как определить богатого мужчину на первом свидании – секрет от эксперта

Как определить богатого мужчину на первом свидании – секрет от эксперта
180

Секс-просветитель объяснил, на что женщине стоит обратить внимание в первую очередь.

Многие предполагают, что внешний вид человека неразрывно связан с его финансовым положением. И сколько бы жизненные примеры не развеивали это убеждение, люди продолжают судить о состоятельности людей по их одежде, аксессуарам и даже прическе. Особенно часто это происходит на свиданиях. Тем обиднее, когда поспешные выводы оказываются ошибочными.

В беседе с Пятым каналом секс-просветитель и блогер Керим Костоев рассказал, как на первом свидании распознать богатого мужчину. Эксперт объяснил женщинам, что обращать внимание стоит не на то, насколько "дорого" ухажер выглядит, и даже не на его диплом об образовании. По мнению Костоева, точнее всего о финансовом положении человека расскажут его черты характера и поведение.

Блогер утверждает, что проблем с деньгами зачастую нет у тех, кто нашел свое любимое дело и горит им. Кроме того, стоит обратить внимание, как мужчина предпочитает проводить первое свидание. Если он не жалеет средств на ужин и развлечения, скорее всего, он может без труда себе это позволить. А если ухажер предложил вам погулять, даже когда погода к этому не располагает, стоит задуматься и сделать выводы.

И все же, по мнению Костоева, важнее всего обращать внимание на внутренний мир человека, а не на толщину его кошелька. Если выбирать одно из двух, партнер должен быть скорее надежным, нежели богатым. Как известно, в этом мире ничто не вечно. Тем более, когда дело касается финансового благополучия.

"Если мужчина на первом свидании говорит: "Я не знаю, чего хочу от жизни", то не факт, что у него сейчас что-то адекватное есть. И даже если он зарабатывает хорошие деньги на данный момент, не факт, что они у него будут через год", – заключил эксперт.

18 мая 2023, 14:19
Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

По теме

Чем опасен секс на первом свидании?

Лучшие микроволновки 2023 года

Лучшие микроволновки 2023 года
В мире быстрого и удобного приготовления пищи микроволновки занимают особое место. Они стали незаменимыми помощниками на кухне, обеспечивая быстрое разогревание, приготовление и дополнительные функции для различных блюд.

В каком возрасте делать ринопластику?

В каком возрасте делать ринопластику?
Сделать эстетически красивый профиль – вполне осуществимая мечта. С помощью ринопластики многие пожелания воплощаются в жизнь, а пациент становится более счастливым и уверенным в себе. В каком возрасте лучше всего обратиться к пластическому хирургу? Спросили у доктора медицинских наук, профессора Тиграна Алексаняна.

Как уговорить ребенка поехать на дачу: советы специалистов

Как уговорить ребенка поехать на дачу: советы специалистов
Дача – райское место для жителей мегаполисов, офисных работников и всех тех, кто давно не отдыхал на природе. Однако не каждый ребенок проводит там время добровольно. Загвоздки бывают разные, но зачастую банальные — не с кем гулять, нечего делать, слабый сигнал Сети.

Врач рассказала, как избежать отеков по утрам

Врач рассказала, как избежать отеков по утрам
Специалист назвал несколько эффективных методов борьбы с проблемой Утренняя отечность – проблема, с которой хотя бы раз сталкивался почти каждый человек.

Четыре правила работы с токсичным начальником: Как избежать манипуляций и интриг?

Четыре правила работы с токсичным начальником: Как избежать манипуляций и интриг?
Что делать, если не повезло с шефом. Работа – для многих неотъемлемая часть жизни.

Выбор читателей

17/05СрдНа Новодевичьем кладбище сообщили о случившемся с могилой кремированной Ирины Антоновой 17/05СрдДо слез: Шифрину передали неизвестное предсмертное послание умершего в 1995-м отца 16/05Втр"Деструктивный образ жизни": бросающая школу дочь Глюкозы хочет внимания 16/05Втр"Мы выглядим неестественно": Маликов критично взглянул на ровесников с молодежной музыкой 17/05СрдГалкина* и Слепакова** предложили судить по статье "Измена Родине" 17/05Срд"Получила тут прощение": подробности долгожданного возвращения на Родину жены иноагента Пугачевой