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Воскресенье 23 апреля

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Страшные последствия: Чем опасен секс на первом свидании?

Страшные последствия: Чем опасен секс на первом свидании?
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Секс на первом свидании может привести к непоправимому.

Порой влюбленность наступает с первого взгляда, и человек готов броситься в новые отношения с головой на первом же свидании. Однако торопиться сближаться в интимном плане с малознакомым человеком все же не стоит.

Несмотря на то, что в современном обществе сформировалось устойчивое мнение о том, что секс на первом свидании не является чем-то предосудительным, все же психологи советуют не спешить с этим.

Во-первых, для мужчины и женщины секс на первом свидании будет означать совершенно разное, и это уже расхождение взглядов пары. Для мужчины это просто способ расслабиться, женщина по своей природе в это понятие вкладывает на подсознательном уровне нечто большее.

Женщина нуждается в налаживании эмоциональной связи с партнером, а на это порой уходит много времени. После секса женщина привязывается к мужчине, хоть порой она этого и не показывает. В таком случае страдает самооценка женщины, ведь если эти отношения дальше не пойдут, она будет подсознательно искать в себе изъяны.

Во-вторых, секс на первом свидании выглядит довольно странно с этической точки зрения, ведь по сути вы не знаете этого человека. Большинство людей представляют собой совсем не то, что вы знаете о них от своих знакомых по рассказам. К тому же, первое впечатление часто бывает обманчивым.

В-третьих, если мужчина и не против секса на первом свидании, это еще не значит, что серьезных отношений с такой девушкой он бы не хотел иметь. Для многих мужчин именно время, которое они потратили на завоевание близости, имеет большое значение. Выходит, что женщина после секса на первом свидании расценивается им как легкая добыча, а значит, обесценивается.

23 апреля 2023, 04:39
Любовь. Фото: Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Womanhit✓ Надежный источник

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