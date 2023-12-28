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Четверг 28 декабря

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AVA Bistro: Кусочек Патриков появился на Цветном

AVA Bistro: Кусочек Патриков появился на Цветном
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Стоит ли тиражировать успешный проект, если такое в принципе допустимо? Как гарантировать ему успех в новой локации? Нужно ли непременно воспроизводить оригинал, если да, то насколько точно и каковы здесь границы допустимой свободы в интерпретации?

Однозначных ответов здесь не найти. Каждый ресторатор решает сам, как именно поступать. Но AVA Bistro, на днях открывшаяся на Цветном бульваре и сразу оказавшаяся в центре внимания заинтересованной публики, возможно, кое-что объясняет.

Речь идет о новом проекте известного ресторатора Антона Пинского, созданного тесном в партнерстве с не менее известными поварами и рестораторами Виталием Истоминым и Артемом Лосевым. Их AVA в свое время произвела небольшую гастрореволюцию на Патриках и давно уже купается в лучах заслуженной популярности. Понятно, что рано или поздно они должны были задуматься о том, чтобы попробовать повторить успех в другом месте. Проблема в том, что Патрики не передвинуть, а на Цветном бульваре любят отдыхать люди несколько иного склада.

Все это потребовало заметной, но адекватной – без потери узнаваемости – корректировки. Поэтому AVA Bistro одновременно похожа и непохожа на оригинал. Здесь заметно больше воздуха и света, но посадка такая же плотная. В меню встречаются знакомые позиции – например, ризотто с гребешком и трюфелем, черная треска с перцем рамиро, говядина с пармезаном и карамелью из портвейна, сметанник или фирменный салат с креветками и соусом из тунца. Однако новой еды здесь ощутимо больше.

Фото: пресс-служба AVA Bistro

В закусках найдутся хумус с баклажаном и лепешкой (ради которой блюдо можно заказать еще пару раз за вечер), хрустящие баклажаны с тартаром из угря, риет из лосося с солеными огурцами и пончики из креветок с соусом из манго. Супов здесь и вовсе на порядок больше, а в списке помимо куриной лапши числятся, например, борщ и том ям с морепродуктами.

Фото: пресс-служба AVA Bistro

Среди горячих блюд появились голубцы из краба в соусе биск, бефстроганов, филе миньон с печеным томатом и картофелем и шницель из цыпленка с малосольными огурцами.

В разделе десертов пересечений почти нет. А торты – с хурмой, черемуховый с голубикой, а также с желе из шампанского с воздушной меренгой – имеют все шансы стать самодостаточной причиной навестить новое бистро.

Фото: пресс-служба AVA Bistro

Есть и совершенно новые разделы вроде овощей, пиццы, тартинов и лепешек с разными начинками – с сыром, овощами, грибами, морепродуктами. К слову, тартины делаются на хлебе собственного производства. Здесь же – в бистро – есть небольшая витрина, где можно купить замечательный ремесленный хлеб нескольких видов и свежайшую выпечку.

В AVA на Цветном, как и на Патриках, тоже подают завтраки – каши, тосты, яйца во всех видах, сырники и традиционный бокал чего-нибудь освежающего.

Средний счет – 2 500 рублей.

28 декабря 2023, 13:01
Фото: пресс-служба AVA Bistro
Дни.ру✓ Надежный источник

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