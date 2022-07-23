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Lifestyle
Ресторан Loona: стильная итальянская кухня в историческом особняке на Тверской

Ресторан Loona: стильная итальянская кухня в историческом особняке на Тверской

Какие бы катаклизмы, сложности и противоречия не сотрясали столичный ресторанный рынок, мода на итальянскую кухню в Москве стабильно держится на высоте.
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Почему? Вероятно, окончательного ответа мы никогда не узнаем. Может быть, все дело в причудливом сочетании понятных нам продуктов, блюд и технологий, с одной стороны, и непривычных теплых, ярких, сочных южных вкусов – с другой. Но факт остается фактом – рестораны с итальянской едой продолжают открываться и в них полно гостей.

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В столичном ресторане популярной кухне дали другое имя

Совсем недавняя премьера – ресторан Loona, открывшийся в середине июля в историческом строгановском двухэтажном особняке на Тверском бульваре – очередное тому подтверждение. Речь идет о новом, уже третьем по счету совместном проекте Антона Пинского, Виталия Истомина и Артема Лосева. Здесь открытая кухня, белые скатерти, дизайнерская посуда, правильные винные бокалы, продуманный сервис. Все аккуратно и стильно, но без излишней чопорности и чрезмерного лоска. Впрочем, это в полной мере относится и к еде, благо творческий тандем Истомина и Лосева отлично известен столичным фудис по суперпопулярным AVA и Patriki. Впрочем, у Loona свой собственный гастрономический профиль, за сохранение которого в отсутствие бренд-шефов отвечает опытный Дмитрий Денисов. Это – итальянская кухня, ее мотивы и связанные с ней ассоциации.

Фото: пресс-служба ресторана Loona

В качестве antipasti стоит обратить внимание на паштет из тунца с боттаргой, креветки с хумусом из артишоков и на аранчини с креветками. Поклонникам картошечки с грибами никак не удастся пойти мимо патата аль тартуфо с лисичками. А тем, кто предпочитает разгонять аппетит брускеттами, можно заодно и поностальгировать, заказав ту, что с анчоусом и боттаргой – строго говоря, это хорошо известный у нас бутерброд с маслом и соленой рыбой, но в причудливом обличье.

Разумеется, в итальянском ресторане невозможно было бы обойтись без пиццы, ризотто и пасты. Но и с ними все не так просто. Например, пасту делают исключительно вручную из муки нескольких видов и помолов, а пиццу готовят не только с тестом, но и без – в этом случае в качестве основы используется миндальная паста и цветная капуста. Начинка может быть любая, но копченый угорь с цветами цуккини и страчателлой в такой комбинации выглядит почти идеально. Ризотто готовят, как и положено, исключительно из арборио, а дополняют лангустинами, лисичками или нежнейшим гребешками.

Фото: пресс-служба ресторана Loona

Основной раздел довольно компактный. Здесь ожидаемо собраны сложносочиненные блюда из рыбы и морепродуктов, мяса и птицы. Например, цыпленок приправлен соусом из горгонзолы, а стейк Россини – соусом тоннато. Нежную черную треску подают с печеными томатами, а осьминога – с артишоками и каперсами. Но, как ни странно, едва ли не самый большой интерес вызывает огромная деревенская котлета, укрытая глазуньей и в сопровождении – опять же – жареных сезонных лисичек.

Фото: пресс-служба ресторана Loona

Десертов в меню совсем немного и в целом они гораздо ближе к классическому прочтению, чем блюда других разделов – тарт (с лимночелло), тирамису (с маком), ганаш (с малиной и гонгонзолой). Но и здесь встречаются забавные творческие эксперименты, вроде совершенно замечательных тортеллини из миндальной муки, начиненных сгущенкой.

Средний счет – 2500 рублей.

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Фото: пресс-служба ресторана Loona
Автор: 23 июля 2022, 12:23 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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