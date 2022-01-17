Куда сходить в Москве: афиша с 20 по 27 января

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Концерты, премьеры, фестивали – так хочется успеть везде! Столько прекрасных событий в Москве каждый день! Выбрать лучшее поможет обзор "Дни.ру".
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ФЕСТИВАЛЬ

III Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета

Разнообразная концертная и театральная программа охватит 12 разнообразных вечеров и 7 концертных площадок столицы. Публика в течение месяца будет путешествовать вместе с маэстро Башметом по лучшим концертным и театральным залам Москвы, насладиться россыпью звезд и жанров. События фестиваля развернутся в самых престижных и любимых московскими слушателями местах: концертном зале им. Чайковского, Большом зале Московской консерватории, концертном зале "Зарядье", театрах "Современник", "Геликон-опера", Башмет Центре и, впервые, в Малом театре. Все концерты фестиваля пройдут при строгом соблюдении противовирусных мер.

По 12 февраля.

Фото: Пресс-служба

МЮЗИКЛ

"Шоу пошло не так"

Театральная компания Дмитрия Богачева "Бродвей Москва" спасает москвичей от рутины, неопределенности и сезонной депрессии, возвращая комедию "Шоу пошло не так". Спектакль идет в Москве уже пятый сезон и успел побить рекорды по популярности, покорив сердца более 300 тысяч зрителей. В центре сюжета артисты-неудачники из "Общества любителей театра" Политехнического университета города Корнли, которые мнят себя настоящими профессионалами. Их очередной грандиозный проект — пьеса "Убийство в поместье Хэвершем", но долгожданная премьера грозит обернуться громким провалом: актеры забывают реплики и пропускают выходы, на сцене постоянно что-то падает и рушится, а психологический детектив превращается в гомерически смешной фарс. В ролях: Анастасия Стоцкая, Сергей Епишев, Галина Безрук, Юлия Ива, Алексей Секирин, Олег Савцов, Александр Матросов и многие другие.

По 27 января, МДМ.

Фото: Пресс-служба

ПРЕМЬЕРА

"На всякого мудреца довольно простоты"

В октябре 2022-го года Театру Маяковского исполнится 100 лет. Первой премьерой этого особенного года станет спектакль "На всякого мудреца довольно простоты". Одну из самых ярких комедий А.Н. Островского ставит режиссер Анатолий Шульев. "Я искал материал, который был бы созвучен тому, что происходит сейчас, хотел проанализировать ситуацию, – говорит постановщик. – Ведь мир застыл, а вместе с ним и мы все немного зацементировались на своих местах. Герой пьесы как раз в поисках этого места. Он пытается найти себя, свою роль, которая убедила бы его в том, что он нужен. Это отчасти схоже с ситуацией, когда молодой артист приходит в уже устоявшуюся труппу, в которой каждый занимает свое место, у каждого — свое амплуа и его невозможно сдвинуть." В ролях: Виктор Запорожский, Александр Андриенко, Татьяна Аугшкап, Надежда Бутырцева, Владимир Гуськов м другие.

21, 22 января, театр имени Вл. Маяковского.

"Оля+Сережа"

Этот спектакль Евгении Громовой о взаимоотношениях внутри семейной пары. История о нежности и любви: оглядываясь в прошлое вместе с героиней, мы наблюдаем, как два человека, однажды выбрав друг друга, проживают вместе целую жизнь. Спектакль поставлен по повести "Другая жизнь" советского прозаика Юрия Трифонова. В литературном мире он знаменит как мастер городской прозы — писал о судьбе интеллигенции в советское время. Повесть "Другая жизнь" на примере обычных житейских ситуаций поднимает сложные темы и внутренние переживания героев. Роли исполняют Ольга Лапшина и Иван Шабалтас.

23 и 25 января, Театр на Бронной.

Фото: Пресс-служба

КИНО

"Карамора"

В центре событий сериала — вымышленные и реально существовавшие персонажи, определившие альтернативную судьбу Российской империи в начале ХХ века. Главный герой, анархист по прозвищу Карамора, раскрывает существование мощной тайной организации, состоящей из монархических домов и дворянских династий Старого Света. Силы этих людей далеко превосходят человеческие возможности, а их власть не знает границ. Потеряв в схватке возлюбленную и близких друзей, Карамора объявляет войну тайному обществу. В ролях: Данила Козловский, Филипп Янковский, Андрей Смоляков, Александр Ильин-младший, Нино Нинидзе, Ильдар Абдразаков многие другие.

С 20 января на START.

Фото: видеосервис START

"Я – Златан"

История одного из самых известных футболистов мира – Златана Ибрагимовича. За свою карьеру он сменил множество величайших клубов, таких как "Ювентус", "Интер", "Барселона", "Милан" и другие. Картина же расскажет о юности и первых шагах в карьере, показав историю восхождения будущей суперзвезды на олимп профессионального футбола. Одним из сценаристов выступил Давид Лагеркранц, помогавший написать спортсмену одноименную книгу.

С 27 января.

Фото: Пресс-служба

СКОРО

Сергей Пенкин в программе Classic-2

Идея совместного проекта с Академическим Большим концертным оркестром им. Ю. В. Силантьева родилась у Сергея Пенкина и его продюсера Вадима Колчкова еще в 2001 году после совместного выступления с этим прославленным коллективом. Инициативу поддержал дирижер Мурад Кажлаев, в то время руководивший оркестром. За 6 месяцев совместной работы были написаны партитуры 12 произведений из репертуара Сергея Пенкина, а также отобраны оригинальные партитуры песен, которые звучали в исполнении самых знаменитых артистов нашей страны – Муслима Магомаева, Иосифа Кобзона, Валерия Ободзинского и др. В Classic 2 вошли лучшие номера из предыдущих программ Сергея Пенкина и АБКО. Главное место в ней отведено классическому репертуару. Зрители услышат произведения из русской и зарубежной классики, а также многие хиты артиста в современных аранжировках для большого симфонического оркестра, в том числе и авторские композиции самого Пенкина.

11 и 12 февраля, Дом музыки.

Фото: Пресс-служба

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 17 января 2022, 08:43 Источник: "ДНИ.РУ" ✓ Надежный источник

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