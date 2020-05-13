Как полюбить себя: советы психолога

Любить себя – значит понимать свои потребности, относиться к ним с уважением и удовлетворять их. У каждого из нас есть четыре уровня потребностей. Насколько вы осознаете их и умеете удовлетворять, настолько вы и любите: себя и окружающих.

Социальный психолог, эксперт по гендерным и семейным отношениям Александр Шахов рассуждает так: "Каждой кошке нужна животная пища. Вы можете попробовать кормить ее одними лишь одуванчиками, но вряд ли это можно будет назвать любовью. У ребенка есть потребность играть. Отбирая у него игры, мы поступаем из позиции любви или нелюбви? Малышу нужна не только материальная, но и эмоциональная опека, возможности для интеллектуального роста. По-настоящему любить его – значит обеспечивать удовлетворение всех его потребностей.

Многие люди не способны видеть не только свои, но и чужие потребности. Эксперт рассказал подробнее о том, в чем они заключаются.

Физические

Каждому из нас важно полноценно питаться, регулярно спать, иметь крышу над головой и не опасаться за свою жизнь, следить за своим здоровьем, иметь достаточные физические нагрузки для хорошего самочувствия.

Эмоциональные

И у мужчин, и у женщин, есть потребность любить и быть любимыми (значимыми, вызывающими восхищение), уважать кого-то другого, восхищаться кем-то, быть нежным по отношению к кому-то, быть частью чего-то большего (например, семьи, профессионального коллектива, приверженцев определенной веры), открыто демонстрировать свои эмоции (плакать, улыбаться, обниматься, отстраняться).

Интеллектуальные

Не менее важно иметь возможность получать информацию (учиться, читать новостные ленты), передавать знания (рассказывать другим, учить их), иметь свое мировосприятие и быть способным защитить его, высказывать свою точку зрения.

Духовные

Каждому также важно иметь свои принципы, возможность их не нарушать, открыто верить во что-либо.

Все предельно просто. Если кто-то не позволяет вам говорить, что вы думаете об отношениях с этим человеком? Что это не любовь. Если кто-то раздражается из-за ваших слез, когда вам тоскливо, или из-за вашего смеха, когда вам радостно – это не любовь. То же самое происходит, если вы поступаете так по отношению к себе.

"Окружающие любят и почитают вас ровно настолько, насколько вы цените себя сами. Эту закономерность можно использовать как индикатор. Любовь к себе – это осознание своих нужд на всех четырех уровнях, очищение от негативных подсознательных убеждений, нормальная самооценка, "золотая середина" между влечениями и действиями, направленными на достижение конкретных результатов", – подытожил психолог.