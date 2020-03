Афиша на неделю с 6 по 12 марта 2020 года

О самых интересных культурных событиях в Москве – читайте в еженедельном обзоре "Дни.ру".

6 марта, пятница

В Театре Российской Армии покажут спектакль "Что с тобой теперь?" по пьесе современного драматурга Юлии Белозубкиной. Сюжет разворачивается в 1937-1938 годах. После расстрела отцов Света Тухачевская и Мира Уборевич попадают в Нижнеисетский детский дом. Учительница требует, чтобы они отреклись от отцов, подростки ненавидят их как дочерей врагов народа. Однако постепенно выясняется, что маятник репрессий не пощадил ни гонимых, ни гонителей, и платить по счетам отцов выпадает детям.

На площадке "Подсолнухи Art&Food" выступит группа "Братья Грим". Песни коллектива неоднократно занимали первые позиции в хит-парадах ведущих радиостанций и завоевали сердца миллионов фанатов. На концерте прозвучат как хиты проверенные временем – Ресницы", "Кустурица", "Дыхание", "Пчела", "Аллилуйя", так и новые композиции. Клип на песню "Робинзон" 2019 года собрал более миллиона просмотров на Youtube.

В концертном зале "Зарядье" выступят Любовь Петрова (сопрано) и Рэм Урасин (фортепьяно). Любовь Петрова лауреат I премии Международного конкурса молодых оперных певцов им. Н. Римского-Корсакова и I премии Международного конкурса молодых певцов Елены Образцовой. Рэм Урасин – один из самых ярких отечественных пианистов своего поколения. В программе произведения Рахманинова и Чайковского.

В Большом зале Московской консерватории к Международному женскому дню состоится праздничный концерт в исполнении Московского государственного симфонического оркестра под руководством Ивана Рудина. Прозвучат самые известные сочинения Иоганна Штрауса – "Сказки венского леса", "На прекрасном голубом Дунае", "Весенние голоса", "Трик -трак", "Пиццикато" и другие. Красота штраусовских мелодий, роскошь оркестровых красок, изобретательность и остроумие его танцевальных пьес уже более двух веков неотразимо воздействуют на любую публику. Это отличная возможность зарядиться радостным настроением в прекрасный весенний день.

7 марта, суббота

В ТРЦ "Мега Химки" проходит фестиваль Barbie "Ты можешь быть кем захочешь". Здесь девочек ждет путешествие в Домик Barbie, где можно поиграть с разными моделями кукол и примерить на себя разные образы. Также 7 марта пройдет серия мастер-классов. В частности один из них проведет певица Сати Казанова, которая поделится с детьми и их мамами своим опытом медитаций и практик в сфере йоги. Еще в этот день будут танцы, кулинарные эксперименты, создание причесок и многие другие активности.





В Кафедральном соборе Святых Петра и Павла рамках проекта "Шедевры мировой киномузыки" фонд "Бельканто" представит концерт "Великая музыка мирового кино". На сцену выйдет Государственный духовой оркестр России, а также известный армянский дудукист Хосров Манукян. В программе – музыкальные интерпретации на сундтреки из таких знаменитых фильмов, как "Интерстеллар", "Вестсайдская история", "Твин пикс", "Пираты Карибского моря", "Аполлон 13", "Король Лев" и "Индиана Джонс". Известные мелодии из культовых кинокартин порадуют всех меломанов.

В МХАТ им. М. Горького покажут спектакль "М означает Магритт". Что если окружающий мир окажется доступен вам в виде отдельных сущностей, которые можно, как кусочки пазла, комбинировать, как заблагорассудится. Какую картину вы соберете? Быть может, произвольно складывая кусочки мозаики миров, удастся собрать нечто более склонное к добру и красоте, и менее зачарованное насилием и ложью. Зрителей ждет размышление на тему, может ли окружающий нас мир (снаружи и изнутри) быть другим.

В Музее Москвы пройдет очередной тематический городской блошиный рынок. На этот раз заглавной темой является роль женщины в семье и обществе. Гости найдут здесь посуду, предметы декора, советские игрушки и другие интересные необычные вещи. Свои работы покажут члены Московского союза художников и ряд ремесленных мастерских, создающих произведения в старинных промысловых техниках. Также в эти дни будут работать выставка антикварной фотографии "Женские радости", экспозиция безделушек и вееров XIX века, а также ретро-фотоателье "Полный формат".

В Vegas City Hall состоится премьера метамюзикла "Замок Желаний". Сюжет постановки пронизан мистикой, он объединяет вечные темы: любовь, философию и психологию человеческой природы. В новом формате действа сочетаются различные музыкальные жанры – от классики до рока, разные стили хореографии – вог, модерн, хип-хоп и другие. Костюмы соединяют в себе элементы средневековой и футуристической одежды, разработаны модифицирующиеся декорации и световые проекции. Шоу проходит под живое музыкальное сопровождение струнной секции и рок-группы. В спектакле заняты известные артисты из успешных мюзиклов: Игорь Портной, Андрей Белявский, а также Мария Ольхова – экс-вокалистка "Ленинграда" и артистка мюзиклов "Поющие под дождем", "Золушка", "Красавица и Чудовище".

В "Крокус Экспо" пройдет выставка кошек "Кэтсбург-2020". Гости смогут увидеть более 1000 кошек 50 пород, включая самые необычные и экзотические. Наиболее интересные и уникальные породы будут представлены отдельными стендами на специальной аллее, где каждый посетитель сможет пообщаться с заводчиками, узнать все о питомцах. Традиционно на выставке будут присутствовать представители лучших питомников России и зарубежья. Ведущие специалисты с мировым именем, судьи сразу пяти фелинологических систем по достоинству оценят всех претендентов на титул главного победителя выставки – "Почетного гражданина города Кэтсбург". Сделать праздник еще более ярким и красочным поможет великолепная шоу-программа для взрослых и детей любого возраста.

В ГлавClub выступит группа "Моя Мишель". Зрителей ждет неповторимый стиль, эмоции, пронзительные тексты, невероятное шоу и непередаваемая атмосфера музыкальной эйфории. Площадка окунется в океан звуков, стильных современных синтов и ритмичных битов. Фронт-вуман группы Таня Ткачук подарит гостям море любви и нежности. Можно будет петь любимые песни, танцевать и радоваться приходу весны.

8 марта, воскресенье

В Telegraph Hall фонд "Бельканто" проведет концерт популярной классики "Времена года: Вивальди и Рихтер". Это выступление объединит тему времен года в музыке двух композиторов: современного британского композитора Макса Рихтера и знаменитого представителя эпохи Барокко – итальянского композитора Антонио Вивальди. За музыку будет ответственен камерный оркестр Belcanto-orchestra. Прозвучат оригинальные "Времена года" Вивальди и минималистичная интерпретация знаменитых скрипичных концертов Рихтера, завоевавшая широкую популярность.

В Московском международном доме музыки на сцену выйдут музыканты-виртуозы из Grand Melody Orchestra. Коллектив поздравит прекрасных дам специальной программой. Прозвучат известные мелодии, где музыкальное исполнение при помощи традиционных русских инструментов соединиться с использованием ультрасовременных технологий. В концерте прозвучат всеми любимые: "Калинка" Ивана Ларионова, всемирно известные "Очи черные" Флориана Германа и Адальджизо Феррариса, "Дорогой длинною" Бориса Фомина, "Половецкие пляски" Александра Бородина, а также народные "Вдоль по Питерской", "Из-за острова на стрежень" и многое другое.

В соборе Святых Петра и Павла пройдет праздничный концерт "От Вивальди до Гершвина" от фонда "Коллегиум Музикум". На сцену выйдут: лауреат международных конкурсов Игорь Гольденберг (орган), Иван Дыма (саксофон) и Оркестр "Инструментальная капелла". Дирижер – заслуженный артист России Виктор Луценко. В программе – знаменитые "Времена года в Буэнос-Айресе" Астора Пьяццоллы и другие знаковые произведения. Зрителей ждет яркий букет из любимых мелодий, шедевров органной музыки, веселых пьес и шуток для оркестра.

В Известия Hall выступит Анна Плетнева и группа "Винтаж" с шоу "Навсегда". Это будет презентация нового альбома, программа обещает быть провокационной и эклектичной. Помимо новинок обязательно прозвучат лучшие хиты: "Ева", "Роман", "Знак водолея", "Плохая девочка", "Москва", "Одиночество любви" и другие. Зрителей ждет яркий видеоряд, смелая хореография, живые музыканты и уникальный, узнаваемый вокал солистов – Анны Плетневой и Алексея Романоф.

На ВТБ Арена выступит Элджей с новой сольной программой с абсолютно свежими песнями. На сегодняшний день Элджей – один из самых скандальных и обсуждаемых исполнителей отечественного сегмента рунета. Провокационный имидж и хитовый музыкальный материал делают свое дело. Организаторы обещают поклонникам современное "next-level шоу".

Автомузей "Моторы Октября" к Международному женскому дню приготовил особенную программу. Каждая гостья музея получит специальный welcome drink и десерт-сюрприз. Затем посетительницы смогут сделать бесплатные снимки с любимым автомобилем Мэрилин Монро – знаменитым розовым Cadillac DeVille. Еще можно будет отправиться на парфюмерный мастер-класс по созданию ароматной подвески в машину из эко-материалов. Дополнительно каждый желающий сможет заказать тематическую экскурсию по экспозиции, которая насчитывает более 150 моделей олдмобилей. Профессиональный гид расскажет о "верных подругах" Берте Бенц и Кларе Форд, женщинах-изобретателях Мэри Андерсон, придумавшей устройство для очистки стекол, Долорес Джонс, подарившей миру акустический глушитель, Стефани Кволек, изготовившей кевлар – материал для гоночных болидов и Анне Межлумовой, создавшей высокооктановый бензин в СССР.

В "Филармонии-2" пройдет праздничный концерт для женщин "Мелодии весны". На сцену выйдет Государственный академический камерный оркестр России, дирижер и солист – Алексей Уткин (гобой), Илья Мовчан (скрипка) и Дмитрий Косолапов (скрипка). В программе произведения Гайдна, Моцарта, Вивальди, Паскулли, Чайковского и Пьяццоллы.

9 марта, понедельник

В "Мегаспорте" с сольной программой выступит Димаш Кудайберген, получивший признание и известность у российской публики после победы на "Славянском базаре" в 2015 году. Он также является обладателем престижной премии Top Chinese Music Award, китайского аналога музыкальной премии "Грэмми", и других значимых. Димаш исполняет композиции на казахском, русском, испанском, английском, французском и других языках. Государственный театр оперы и балета Astana Opera приглашал молодого исполнителя в состав труппы, однако певец решил развивать свою сольную карьеру в жанре современной музыки.

10 марта, вторник

В Московском международном Доме музыки состоится единственный совместный концерт выдающегося пианиста Люки Дебарга (Франция) и известного камерного оркестра "Кремерата Балтика" (Литва, Латвия, Эстония). В программе концерта – произведения Пендерецкого, Вайнберга и других композиторов. Люка Дебарг – лауреат XV конкурса им. Чайковского, он мгновенно завоевал любовь московской публики тем, что его концерты отличаются особой эмоциональностью и темпераментностью. Камерный оркестр "Кремерата Балтика" – профессиональный ансамбль мирового уровня, заслуживший безупречную международную репутацию выступлениями на ведущих концертных площадках мира.

"Школа современной пьесы" покажет иммерсивный спектакль "На Трубе". Зрителей ждет удивительный особняк в центре Москвы, единственный дом на Трубной площади, сохранивший исторические стены и подлинные интерьеры, который приоткроет свои тайны. Это будет невероятный экскурс в историю в сопровождении семи знаменитых артистов-проводников, каждый из которых выступает в классическом театральном амплуа. Здесь оживут мифы и легенды конца XIX – начала XX столетия. Гости окажутся рядом с великими людьми прошлого – Чеховым и Достоевским, Чайковским и Толстым, Горьким и Сувориным – в самые захватывающие моменты их биографий.

11 марта, среда

В Государственном Кремлевском Дворце покажут один из ярких классических балетов "Корсар". Это вольнолюбивая байроновская поэма, поставленная на музыку французского композитора Адольфа Адана. Хореографом-постановщиком новой редакции на основе композиции Мариуса Петипа выступил народный артист СССР Юрий Григорович. В центре сюжета – необыкновенная личность главного героя. Персонажи вовлекаются в захватывающие приключения и их обуревают сильные страсти. В балете отразился романтический интерес к Востоку, а венчает его победа благородства над низостью и коварством. В этой постановке "Корсара" сохранены наиболее эффектные танцевальные сцены и номера, знакомые широкому зрителю: танцы одалисок, любовный дуэт в гроте, и, наконец, картина "Оживленный сад", созданная Мариусом Петипа. Спектакль идет в сопровождении Симфонического оркестра радио "Орфей".

В киноцентре "Октябрь" откроется XIII Фестиваль ирландского кино. Будут представлены лучшие новые полнометражные фильмы из Ирландии и сборники короткого метра: комедийный "Чисто ирландский юмор", смесь черной комедии и хоррора "Ирландское темное" и анимационный "Фантазии из Ирландии". В рамках фестиваля пройдут встречи с создателями картин. Кинофестиваль картиной "Пара нормальных" (Extra Ordinary). Фильм представит исполнитель главной роли, ирландский актер Барри Уорд. Зрителей ждет черный юмор и тонкая актерская игра.

12 марта, четверг

В Детском музыкальном театре имени Наталии Сац состоится российская премьера оперы Филипа Гласса "Les Enfants Terribles/Жестокие дети" в постановке музыкального руководителя и дирижера театра Алевтины Иоффе, режиссера Георгия Исаакяна и художника Ксении Перетрухиной. "Наравне с детским, "сказочным" репертуаром у нас есть репертуар классический, и есть эксклюзивный, включающий произведения, которые нельзя увидеть больше ни на одной сцене не только России, но зачастую и Европы, – рассказывает Георгий Исаакян. – [...] Опера "Жестокие дети" необычна во всех смыслах. Весь оркестр, вся ее партитура – это три фортепиано. Уже одно это делает ее неординарным явлением в ряду оперных произведений, как и принцип минимализма, являющийся основой стиля этого выдающегося композитора рубежа тысячелетий: маленькие музыкальные структуры, которые бесконечно повторяются с вариациями, эмоционально закручивая, вводя публику в транс, в гипноз". Это история сложного и драматичного перехода главных героев из мира детства во взрослый мир, рассказанная языком современной музыки.

В Московском международном доме музыки состоится концерт "Люблю тебя до слез". На сцену выйдет вокалист Даниэль Боавентура (США) и Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония". Музыканты исполнят мировые хиты о любви, а также песни из фильмов и мюзиклов. Даниэль Боавентура обладает поистине уникальными артистическими способностями, позволяющими ему с огромным успехом выступать на театральной сцене, сниматься в кино, записывать сольные диски и собирать огромные залы на своих концертах. Его образ и голос легко ассоциируются с Бродвейскими мюзиклами, во многом благодаря тому, что он участвовал в бразильских версиях мюзиклов "Чикаго", "Моя прекрасная леди", "Эвита" и "Питер Пэн".

В Crocus City Hall выступит проект французского композитора и мультиинструменталиста Эрика Леви – ERA. Коллектив представит программу "The Live Experience" и воссоздаст на сцене мистическую атмосферу своего нового альбома "The 7th Sword". Беспрецедентное представление объединяет ошеломительное световое шоу и мощную эмоциональную музыку. Особый колорит создают звуки струнных инструментов, которые будто бы доносятся из средневекового фантастического леса, и голоса четверых солистов, поющих на стыке оперы и хэви-метала. Как говорят организаторы, "The Live Experience" – это больше, чем концерт: это путешествие в удивительный мистический мир ERA. С первых нот настоящей рок-оперы, исполняемой тридцатью певцами и музыкантами, зрители погружаются в завораживающую атмосферу невероятных мелодий.

В Центре фотографии имени братьев Люмьер пройдет экскурсия по выставке "Александр Родченко. Путь в фотографии". Мероприятие проведут искусствоведы и наследники Александра Родченко – правнучка Екатерина Лаврентьева и внук Александр Лаврентьев. Они погрузят гостей в нюансы творческого процесса мастера с использованием нестандартных инструментов и раскроют эстетическую систему ценностей его работ.

В Музее Москвы откроется выставка "Истории, которых не было", которая посвящена людям с инвалидностью. В основу экспозиции легли истории людей с разными формами инвалидности – в частности об их отношениях с Москвой: например, лавочка, где случился первый поцелуй, парк, в котором катался на коньках, лестница, из-за которой никак не получается попасть в музей. Будут выставлены личные предметы и фотографии, видеозаписи прогулок в любимых местах столицы и записи разговоров. "Острова" погружают зрителя в мир людей с разным опытом и мечтами, поднимая такие значимые темы, как физическая доступность города, контекст восприятия инвалидности в России, доступ к образованию и труду. Одновременно с выставкой будет проходить публичная программа: public talk, перформативная сессия и другие мероприятия. Выставка продлится до 14 апреля.

В ГлавClub выступит Инна Желанная со своими музыкантами. Инна – одна из немногих отечественных певиц, известных далеко за пределами России. Ее альбомы издавались в Германии и Америке и завоевывали места в международных чартах, выступления транслировались известными европейскими радио– и телекомпаниями. Ее музыка – это самобытная внежанровая смесь электроники, прогрессива, транса, психоделики и джаза. Специальные гости вечера: "Альянс", Старостин, "Вежливый отказ", "Маримба Плюс".

В концертном зале "Зарядье" выступит Омский академический симфонический оркестр. Художественный руководитель и главный дирижер – Дмитрий Васильев, виолончель – Денис Шаповалов. Омский академический симфонический оркестр – один из крупнейших оркестров Сибири, который за свою полувековую историю приобрел заслуженную известность в России и за рубежом. Оркестр создан в 1966 году по инициативе дирижера С.Когана, с 1975 принимал участие в фестивалях, проводимых Союзом композиторов СССР, исполняя современную отечественную музыку. В 1984 году – завоевал I премию на Всероссийском смотре-конкурсе симфонических оркестров. С оркестром сотрудничали прославленные дирижеры – Л. Гинзбург, Н. Рахлин, Ю. Темирканов, К. Элиасберг, М. Паверман, А. Кац, В. Дударова, Э. Хачатурян, Ф. Мансуров, Д. Лисс. Е.Шестаков. В 1996 году Омскому симфоническому оркестру было присвоено почётное звание "академический". В программе – произведения Штрауса и Римского-Корсакова.

В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" певец Дмитрий Ланской представит новую романтическую концертную программу. Дмитрий Ланской – певец, музыкальный продюсер и автор саундтреков для десятков всеми любимых кинофильмов и сериалов, включая проекты "Громкая связь", "Физрук", "Сладкая жизнь", "Универ", "Восьмидесятые", "Я худею", "Звоните Ди Каприо " и других. Шоу "Не запрещай себе мечтать" в Субтропической оранжерее, среди пальм и орхидей, станет одним из самых ярких музыкальных событий весны. В акустическую инди-рок программу вошли как известные песни, так и новые композиции в оригинальных аранжировках с камерно-симфоническим составом.

В "Геликон-опере" покажут спектакль "Алеко". Когда Сергею Рахманинову было всего 19 лет, он, выпускник консерватории, за 17 дней создал свою дипломную работу "Алеко", которая в итоге прошла проверку временем и вошла в историю мировой оперы на равных с шедеврами признанных мастеров. Это творение так впечатлило Петра Ильича Чайковского, что тот выразил желание увидеть "Алеко" вместе со своей "Иолантой" в одной программе. В год 145-летия Сергея Рахманинова в "Геликоне" поставили этот первый его шедевр.