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Lifestyle
Фото: moscowchinafest.ru/ Фото: kremlinpalace.org Фото: meloman.ru
Кадр youtube.com Фото: teatr-uz.ru Фото: Пресс-служба

Куда сходить в Москве: афиша на неделю

Фото:Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Театр, фестивали, выступления музыкантов и многое другое. Как провести весело и интересно в ближайшие семь дней – расскажут "Дни.ру" в своем традиционном обзоре культурных событий Москвы.
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31 января, пятница

В МХАТ им. М. Горького покажут спектакль "Парикмахерша". Это трагикомедия, сочетающая в себе сказку для взрослых и криминальную драму. В центре повествования героиня Инги Оболдиной, женщина, верящая в любовь. Идеалистичность мечтаний героини подчеркнута через кукольную, не совсем натуральную пластику персонажей, а также картонные фотографические Но на этом фоне раскрывается вся искренность эмоций и глубина чувств. Инга Оболдина отмечает, что текст в этой постановке кажется простым, но чем проще люди говорят, тем сложнее они чувствуют. Эдуард Бояков, художественный руководитель МХАТ им. М. Горького, рассказывает: "Эта история о жизнестойкости и жизнелюбии русской женщины – из числа вечных, понятных для зрителей в любое время и в любой стране. Для нас важно, что вера героини в Человека, вера в Мужчину меняет окружающих людей. Жизнь продолжается. А именно в этом, в продолжении жизни, – предназначение женщины и человека вообще".

В парке Сокольники проходит Фестиваль Волшебных китайских фонарей, который перекликается с двухнедельным празднованием Китайского Нового года. Исполнительный продюсер фестиваля С.Нетиевский рассказал о мероприятии: "Мы подумали, что Китайский Новый год – это еще один повод для россиян продлить праздники, которые мы так все любим. Поэтому по выходным на нашем фестивале помимо световых композиций, пройдут чайные церемонии, будет работать чайный бар и состоятся выступления артистов из Китая. Также мы подготовили необычный квест и подарки всем гостям". Узнать подробную информацию вы можете на официальном сайте фестиваля.

Фото: moscowchinafest.ru/

Зимний международный фестиваль искусств под управлением народного артиста СССР, маэстро Юрия Башмета продолжается. 31 января и 1 февраля на сцене театра "Современник" представят спектакль "Не покидай свою планету" по "Маленькому принцу" Экзюпери с участием Юрия Башмета и Константина Хабенского. 3 февраля фестиваль продолжится международным оперным проектом, в рамках которого прозвучит этническая опера знаменитого кино-композитора Армана Амара "Лейла и Маджнун", написанная на арабском языке. А 4 февраля на сцене театра "Геликон-Опера" вниманию зрителей представят музыкально-драматическую постановку "Фантастическая Кармен". Это авторская сценическая версия Юрия Башмета, сочетающая в себе литературное, симфоническое и оперное воплощение новеллы Мериме "Кармен" и одноименной оперы Бизе. Подробную информацию можно узнать на официальном сайте проекта.

В Светлановском зале Московского международного Дома музыки Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" приглашает зрителей на концерт "Большой вальс". Публику ждут роскошные вальсы Иоганна Штрауса, торжественные и праздничные вальсы из балетов Чайковского,  "Дороги любви" Пуленка, "Осенний сон" Джойса, вальс Хачатуряна и многие другие произведения. Солистка – Дарья Зыкова (сопрано). Дирижер оркестра – Павел Сорокин.

1 февраля, суббота

В Большом зале Кремлевского дворца состоится концерт "Международный день русского романса". Гостей ждет масштабная программа – выступят лучшие романсовые исполнители из двадцати стран мира. На сцену в этот вечер выйдут: Игорь Воронцов, Тимур Кожобеков и Миран Уулу Жанарбай (Киргизия); Аваз Раджабов (Узбекистан); Константин Горошко, Владимир Дмитрук, Надежда Шестерень (Беларусь); Валерий Лихачев, Виктор Нильсен и Андерс Нельдеборг (Дания); Эльнара Мюерманс (Нидерланды); Невена Горанова (Сербия); Миреа Маркетто Моллица (Италия); Бруно Варгас (Чили); Чжан Лей (Китай) и другие исполнители. А также представители России: Борис Демин, Диана Казанлиева, Алла Петрова, Сергей Абабкин, Сергей Петрищев, Игорь Кроль, Наталья Манулик, Диана Савельева, Демьян Онуфрак, Юлия Гончарова, Максим Катырев, Мария Людько, Дмитрий Зуев, Ирина Крутова и Павел Иванов. Автор и ведущая программы — заслуженный деятель искусств России Галина Преображенская.

Фото: kremlinpalace.org

В Детском музыкальном театре имени Наталии Сац покажут спектакль "Ночь перед Рождеством" Н.А. Римского-Корсакова. Либретто – композитора по одноименной повести Николая Гоголя из цикла "Вечера на хуторе близ Диканьки". Музыкальная и драматургическая редакция Евгения Бражника и Георгия Исаакяна. Это знаменитое произведение русской литературы и великое наследие мировой и отечественной оперной музыки, с которым познакомить детей определенно следует.

В театре "Школа  современной пьесы" покажут спектакль для детей "Мышонок-суперсыщик". Что-то происходит в мышином королевстве – мыши стали пропадать, и паника охватила государство. Удастся ли мышонку Шустрику найти своих родных и распутать клубок таинственных исчезновений, сотрясающих Мышляндию? Режиссер-постановщик спектакля Олег Долин рассказывает: "Это история взросления. История испытаний, которые можно и должно пройти только самому. Лишь постигая главную мысль, "основная борьба – это борьба в тебе самом", герой пьесы ощущает себя не мышонком, но мышью".

В ГЛАВCLUB GREEN CONCERT пройдет международный фестиваль "МАНТРА – преображение со звукОМ". На сцену выйдут: Gaura Vani (США) – звезда мировой Мантра-сцены; Mayapuris (США); Sati Ethnica; Bittu Malick (Vrindavan) и другие. Публику ждет чувство свободы, легкости и магии настоящего момента. Чистые, проникающие в самое сердце вибрации музыки и мантр создадут незабываемую атмосферу.

В Концертном зале имени С. В. Рахманинова состоится концерт "Лист–гала. Избранные фортепианные произведения". На сцену выйдут: Филипп Копачевский (фортепиано), Ева Геворгян (фортепиано), Алексей Мельников (фортепиано) и лауреат XVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского Константин Хачикян (фортепиано). В программе – избранные произведения Ференца Листа.

Фото: meloman.ru

2 февраля, воскресенье

В "Геликон-опере" состоится премьера уникального спектакля "Туда и обратно", совместного проекта с независимым Театром-студией "15". Презентация приурочена к необычной дате – 02.02.2020. Это дата-палиндром, то есть она читается одинаково в любую сторону. Автор проекта и режиссер-постановщик Дмитрий Бикбаев рассказывает: "Это спектакль-эксперимент. Он создается на контрастах, действие известных опер происходит в прямом и обратном порядке, поэтому мы решили его в соответствующем жанре. Буффа-нуар – это синтез двух противоположных понятий: "буффа" – оперного определения чего-то забавно и шутовского и "нуара" – кинотермина, обозначающего сложный, запутанный сюжет и гнетущую атмосферу. Более того, во время спектакля ведется съемка и зрители могут видеть все в режиме реального времени". По сюжету, Чарли Чаплин в исполнении известного тележурналиста и актера Сергея Майорова попытается "переснять" сюжеты величайших оперных произведений, чтобы не допустить уже известных всем меломанам "трагических финалов". Но оказывается, что подчас порядок вещей изменить просто невозможно.

В Библиотеке №62 им. Пабло Неруды на проспекте Мира пройдет фестиваль "Жюль Верн. Путешествие длиною в 200 лет". Гостей ждут мини-лекции о писателе, они смогут своими руками сделать памятные сувениры – шкатулки в стиле стимпанк, а также поучаствовать в квесте по романам Жюля Верна и сразиться в видеоигры в эстетике жанра. Завершится фестиваль розыгрышем приятных книжных призов и просмотром оскароносного кинофильма "Вокруг света за 80 дней". Вход бесплатный, но требуется предварительная регистрация.

В Медиа-зале ATMASFERA 360° состоится концерт "Орган и ханг-драм" от фонда "Бельканто". Гости смогут перешагнуть порог неизведанного и оказаться в совершенно новом измерении. Необычная музыка поможет испытать глубокие и волнующие чувства, которые "пробуждают в душе звезды". Уникальное сферическое сооружение наполнится ощущением вечной Вселенной и всепроникающей музыки, отправив слушателей в космическое путешествие под торжественный голос органа и мистические звуки ханг-драмов.

Кадр youtube.com

В Большом зале Консерватории пройдет концерт "Шедевры Эннио Морриконе и Нино Рота". На сцену выйдет Московский государственный симфонический оркестр, дирижер – Денис Власенко. Ведущий – Артем Варгафтик. В программе концерта прозвучат бессмертные хиты из фильмов, вошедших в золотой фонд мировой кинематографии: "Ромео и Джульетта", "Дорога", "Крестный отец", "Профессионал", "Хороший, плохой, злой" и других кинолент.

3 февраля, понедельник

В Московском международном Доме музыки известный режиссер Эмир Кустурица совместно с Симфоническим оркестром Москвы "Русская филармония" представит программу "Время цыган". Фильм на экране дополнит великолепное живое музыкальное сопровождение. Именно с этого фильма и начался тот Кустурица, у которого вымысел и реалии образовали его уникальный поэтический стиль, ставший определяющим для последующих картин. А стилизованная под национальные цыганские мелодии, музыка Горана Бреговича захватывает с первой секунды, помогая сопережить историю, рассказанную режиссером.

4 февраля, вторник

В Театре на Юго-Западе покажут спектакль "Баба Шанель". Ансамбль из семи вокалисток, исполняющий русские народные песни, празднует десятилетний юбилей. Делают они это под эгидой Всероссийского общества глухих. Но все может разрушиться. Баба Шанель, неожиданно появившаяся в их коллективе, хочет стать единственной солисткой. Руководитель поставлен перед выбором: остаться со своими старухами или бросить их, устремившись к новым горизонтам. Это фантасмагория В. Беляковича о стремлении к красоте, желании быть нужным и любви.

Фото: teatr-uz.ru

В концертном зале "Зарядье" выступит Дмитрий Селипанов (фортепиано, электроника). Проект Дмитрия – это поиск новой искренности в современном пространстве пост-классики, сочетание оркестровых музыкальных традиций и современных электронных жанров. В программе будет соединено живое звучание струнных и фортепиано, электроники и саунд-дизайна. В концерте примут участие солисты одного из самых ярких новых оркестров Москвы OpensoundOrchestra.

5 февраля, среда

Государственный академический театр классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева покажет в Государственном Кремлевском дворце спектакли "Спартак" и "Жизель". В оригинальной версии "Спартака" Наталии Касаткиной и Владимира Василева история вождя восставших гладиаторов разыгрывается в трагической и чувственной атмосфере эпохи Древнего Рима. А "Жизель" стала символом преемственности поколений – спектакль соединяет современный балетный театр с великой эпохой романтического балета. Стоит поспешить, это последняя серия показов в зимнем сезоне.

6 февраля, четверг

В "ВТБ Арене" пройдет концерт "Симфоническое таинство – Мир Ханса Циммера". Ханс Циммер – один из самых известных и влиятельных кинокомпозиторов современности, лауреат Оскара, Грэмми и Золотого Глобуса. Его саундтреки к огромному количеству топовых блокбастеров узнаваемы и любимы миллионами людей. Его творения звучали в таких известных картинах, как "Король Лев", "Гладиатор", "Пираты Карибского моря", "Темный рыцарь", "Начало", "Интерстеллар" и многих-многих других. Ханс Циммер является музыкальным руководителем и куратором выступления. И хотя он не выступает в самом шоу, композитор пригласил известных солистов и коллег-музыкантов, среди них, например: Лиза Джеррард (вокал) и Педро Юсташ (флейта). В новую программу включены произведения композитора, специально адаптированные для живого симфонического оркестра. Саундтреки к фильмам переделаны в фантастические сюиты для концертных номеров. Также наравне с музыкой зрители смогут насладиться уникальным видеорядом, включающим самые культовые сцены из лучших фильмов.

Фото: Пресс-служба

30 января 2020, 12:24

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