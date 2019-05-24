Традиции Венских балов возродили в Москве

Традиционный Венский бал пройдет в Москве 25 мая. Об истории и особенностях главного светского события года "Дни.ру" рассказал генеральный директор организации "Венский бал Москва" Александр Смагин.

Венский бал проходит в Москве с 2003 года. Зал Гостиного двора на Ильинке в 17-й раз примет гостей этого торжества. Александр Смагин рассказал, как ему в голову пришла мысль перенести известное на весь мир событие в Вене на российскую почву.

"Моя жена – австрийка. Я когда-то издавал общественно-информационный журнал и попросил ее написать статью о Венском оперном бале. Она написала прекрасный материал, я перевел его на русский язык. Статью иллюстрировали хорошие фотографии. Тема меня так очаровала, что я захотел провести Венский бал в Москве, – поделился воспоминаниями Александр Смагин. – В скором времени в Москву приехал канцлер Австрии. В то время, в 2001 году, это был Вольфганг Шюссель. Политик задал вопрос, проводится ли Венский бал в Москве, и выразил сожаление, получив отрицательный ответ. Именно тогда мы с женой всерьез задумались об этом и решили сделать Венский бал в российской столице. Первый бал прошел в 2003 году – до реализации идеи прошло полтора года".

Венский оперный бал – самый известный в мире, можно сказать, визитная карточка австрийской столицы. Многим горожанам больше нравится бал в Венской филармонии. Тем не менее прообразом московского события стал именно Оперный бал. Он, конечно, отличается от того, что проводится в России. В Венской опере мероприятие проходит на всех этажах. Залы вмещают около пяти тысяч гостей. Как заметил Александр, там не то что танцевать – ходить невозможно.

В Вене участники распределяются по ярусам оперы и не ощущают единства, а в Москве такое чувство есть. Бал проходит в Гостином дворе – это огромный, совершенно уникальный зал, где собираются все гости. Участников тут меньше – порядка двух тысяч человек. В противном случае неудобно танцевать.

"У нас очень комфортные условия для танцев. Мы кладем паркет на площади почти 900 квадратных метров, что дает возможность всем гостям свободно вальсировать. Многие австрийцы говорят, что с точки зрения танцев наш бал гораздо лучше, чем в Австрии. Хотя, конечно, во время кадрили, когда все гости выходят на танцпол, и у нас бывает очень тесно", – улыбнулся Смагин.

Отметил он и другой момент. В Москве все сидят за столами, в отличие от Венской оперы, где купившие дорогие билеты гости занимают ложи, а остальные распределяются по балконам на ярусах. На Венском балу в российской столице в цену билета входят напитки и закуски, действуют несколько бесплатных буфетов: танцы длятся всю ночь, и гостям надо чем-то подкрепляться.

В то же время, подчеркнул Смагин, главные традиции Венского бала свято соблюдаются. Открывает главное светское событие года выход дебютантов. Ежегодно Бальный комитет отбирает около 120 пар. Для юношей и девушек это первое светское событие. Дамы должны быть в белых платьях, кавалеры – во фраках и белых перчатках. Молодежь входит в зал под полонез и исполняет его в традициях 19-го века. Далее следует вальс Штрауса "На прекрасном голубом Дунае". Затем ведущий предлагает гостям присоединиться к вальсирующим: "Танцуют все!"

После традиционной полночной кадрили сцену занимает джаз-банд. Вальс и полька уступают место фокстроту, танго и румбе. А в гала-концерте на Венском балу в перерывах между танцами гостей приветствуют звезды мировой оперной сцены и известные музыканты. Деятели культуры, представители бизнеса и власти посещают бал, чтобы встретить старых друзей и завести полезные знакомства.

Насколько же близок Венский бал современной молодежи, которой привычнее грохот дискотек и гламурные вечеринки? Александр Смагин уверен, что интерес есть, и он только растет. На участие в качестве дебютантов поступают тысячи заявок, из которых приходится тщательно отбирать чуть более сотни. Молодые люди и понимают, и чувствуют: это мероприятие восстанавливает традиции, связь времен и поколений. Первый вальс на XVII Венском балу в Москве для многих станет одним из главных событий не только года, но и всей жизни.