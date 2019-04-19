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Lifestyle

Пять чудес техники для дачи

Фото: www.globallookpress.com
К дачному сезону команда научно-популярной программы “Чудо техники с Сергеем Малоземовым” на НТВ готовится заранее, а потому уже сейчас подобрала пятерку товаров, которые точно пригодятся за городом.
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Клейкая лента

Как уверяет реклама, с помощью удивительной клейкой ленты флекс-тайп можно залатать большую пробоину в бочке или бассейне, склеить развалившуюся лодку, даже заделать крышу, на которую упало дерево! Специальный адгезив тройной толщины практически приваривается к поверхности, мгновенно устраняя самые сильные протечки! И все это стоит меньше 1000 рублей за рулон (ширина 20 см, длина 1,5 метра).

Команда “Чуда техники”, как обычно, взялась все это проверить. Для начала в условиях стопроцентной влажности – в аквапарке. Испытатель Катя Кондратьева, по сценарию, специально оказывается в критической ситуации и “тонет”, а “спасатель”, вооруженный суперскотчем, героически ее выручает. С помощью ленты починить матрас удалось быстро и качественно – заплатка крепко схватилась даже на мокрой поверхности.

Фото: пресс-служба

Справится ли лента с более серьезной нагрузкой? Например, лопнувшей трубой? Испытатели сымитировали и такую ситуацию. Испытатель Саша Цыганков устраняет протечки с помощью ленты. Две из трех труб удалось замотать так, чтобы вода не просачивалась. Хотя кусочки приходилось по нескольку раз отлеплять (лента цепляется за поверхность легко и быстро) – клей ленты держался хорошо. На гладких поверхностях лента проявляет себя неплохо. А как она справится с неровным объектом? Например, пробитым колесом? Она не приклеивается! Не такая уж она и универсальная, хотя в списке совместимых материалов в инструкции резина есть, диапазон рабочих температур заявлен от минус 15. Но в опыте “Чуда техники” при совсем небольшом морозе поливинилхлорид, из которого сделана лента, быстро задубел, потеряв эластичность. Помня об этом ограничении, команда испытателей все-таки высоко оценила крепость ленты и силу примененного на ней клея.

Щепокол

Владельцы печек и каминов хорошо знают – просто нарубить дрова еще недостаточно. Надо наколоть и щепок для растопки! Помочь в этом деле – чтобы все получилось и быстро, и безопасно — обещают производители щепокола, стоимостью около 6 тысяч рублей. В основе конструкции – рычаг: поставил полено под нож, нажал на ручку, готово!

Сама по себе щепа – вещь, конечно, нужная, говорят и обитатели подмосковного экопоселения, где нередко жгут, например, праздничные костры. Важно, чтоб ты пришел и с одной спички быстро зажег, независимо от ветра и обстановки – потому что люди, которые приехали на праздник, ждать особо не будут, и могут замерзнуть. Ну а как здесь оценят щепокол? Ярослав – человек опытный, легко орудует топором. Новый механизм ему понравился – говорит, при больших объемах заготовки явно устанешь меньше. Но есть и недостатки – заточка лезвия не самая острая, полешки с сучками или зазубринами не подходят – нож застревает. Да и с безопасностью все не идеально: за пальцами все равно нужно внимательно следить.

Фото: пресс-служба

Ну а если человек не так уверенно владеет топором? Писательница Маргарита Рыцарева зимними вечерами любит вдохновляться, наблюдая, как горит огонь в камине. Супруг уехал, и ей придется самой заготовить щепу для розжига. К рычагу Маргарита постепенно приноровилась, но с трудом. Ей было страшно за пальцы, к тому же, несмотря на красивую рекламу, физическая сила для этого чудесного приспособления все же нужна. Если полено слишком тонкое, его неудобно придерживать, и страшно порезаться. С непривычки щепки у Маргариты получились толстоватые и плохо разгорались.

Дизайнер Настя Таратута купила такой щепокол несколько месяцев назад и вполне довольна – говорит, главное, что здесь лезвие, в отличие от топора, всегда опускается в нужное место. Хотя с толстыми поленьями без помощи мужа все равно не совладать.

Вывод таков: щепокол работает, но не идеально. Так играючи и беззаботно, как в рекламе, расправляться с поленьями вы с его помощью вряд ли сможете. Он слишком чувствителен к качеству дров и все равно требует физической силы, ловкости и осторожности. Стоит тоже недешево, но надо признать, что жизнь на даче в какой-то степени облегчает.

Автоклав

Ароматное варенье, нежная тушенка, сочное лечо – многие люди просто не могут жить без домашних консервов, которые к тому же нередко позволяют и сэкономить! Только готовить их не так-то просто - банки перед закатыванием нужно простерилизовать в кастрюле с кипятком – следя, чтобы вода не выкипела, иначе стекло лопнет. Технологичное решение – автоклав - устройство, в котором создается повышенное давление, и вода начинает кипеть при температуре выше 100 градусов – это позволяет стерилизовать эффективнее и быстрее.

Подобная техника уже давно знакома медикам, но теперь ее предлагают и рядовым пользователям, уверяя, что она умеет не только обрабатывать тару, но и готовить сами консервы. Цена устройства более 30 тысяч рублей. Здесь есть электронный блок управления, автоматические режимы для разных заготовок – мясных, рыбных, фруктовых. Автоклав сам нагреет банки, проконтролирует температуру и давление, сольет воду и остудит емкости. Можно и вручную задать в настройках время и степень нагрева.

Фото: пресс-служба

Испытатель “Чуда техники” Катя Кондратьева консервы никогда своими руками не делала. Поможет ли техника новичку? В паре с Катей поработала блогер-оптимист Галина Романовна, которая продвигает в интернете идею о том, что после 70 лет жизнь только начинается. Домашние консервы она любит и умеет делать. Для испытаний выбрали смородиновое варенье, лечо из помидоров и болгарского перца, а также тушенку. Кате достался автоклав, а Галина Романовна готовит привычным способом – в кастрюле. Кассета, в которой банки фиксируются, тяжелая, раскрывается туго – Катя очень утомилась. Но ее старания были не напрасны – автомат справился с консервами из мяса всего за 40 минут! Галине Романовне тушенку из кастрюли пришлось ждать еще 2 часа. Впрочем, варенье-пятиминутка уже готово! На вкус и цвет товарища нет, как говорится, но Кате больше понравилось варенье, приготовленное волшебными руками Галины Романовны. А Галине Романовне более ароматным и душистым показалось из автоклава.

Оценивать качество лечо и тушенки доверили профессионалу – пищевому технологу Елене Мясниковой. И овощные консервы в обоих вариантах эксперту понравились, но перцы в лечо из автоклава были все-таки жестковаты. Тушенку из кастрюли технолог одобрила, а вот из автоклава даже пробовать не стала – мясо местами не сварилось! 40 минут при температуре 115 градусов для тушеной свинины недостаточная температура. Как правило, формула стерилизации в промышленных условиях предусматривает гораздо продолжительнее термическую обработку. В таком мясе все опасные бактерии могли не успеть погибнуть – а это чревато, например, ботулизмом – сильнейшим отравлением и поражением нервной системы. Вообще, технолог рекомендует даже для умного автоклава подбирать время и температуру, исходя из своего опыта, а не полагаться только на инструкцию.

Итак, с вареньем техника справилась, с овощами – с натяжкой, а с тушенкой – нет. Решающее слово за фермером Алексеем Бурковым – он заготавливает много мяса. Алексей тестировал устройство в течение недели, экспериментировал с режимами и остался вполне доволен – и тушенкой, и самим процессом! Но и тут были проблемы с кассетой, с которой мучилась и Катя: крышка все время застревала на кронштейнах. Наш вывод такой: “умный” автоклав – идея отличная – и действительно сокращает время готовки. Но неопытного пользователя, который доверится запрограммированным режимам, прибор может подвести, да и конструкцию стоит доработать.

Биокамин

Конструкцию из закаленного стекла и стали называется биокамином. Как говорит реклама, это простой и безопасный способ создать теплый домашний очаг: залил топливо, поджег и наслаждаешься языками пламени! Например, модель стоимостью 40 000 рублей можно ставить прямо на пол, она не требует дымохода, а работает на биоэтаноле, то есть спирте, как обещано, не выделяющем при горении никаких опасных веществ и неприятных запахов. Производитель заявляет: безопасно даже случайное опрокидывание! Проверку устроили– Саша Цыганков и эксперт-эколог Сергей Сысоев.

Фото: пресс-служба

Для начала – испытание носом! Некоторым коллегам в студии передачи этот аромат напомнил свежеиспеченные пирожки с яблоком. Других, наоборот, смутил. В общем, запах все-таки есть, хотя и не сильный. Замеряли температуру. По паспорту, нагрев боковых стекол не должен превышать 70 градусов. Прибор во время испытания показывает где-то 66-62 градуса. Это внутренняя поверхность стекла, поэтому производитель не обманул, обжечься нельзя. Температура поверхности самой горелки тоже оказалась не выше заявленных 130 градусов. А вот 400 мл биотоплива не хватило на час горения, как обещал производитель, и вскоре пламя стало совсем хилым. Прошло чуть более 40 минут, и огня практически нет. Ну а не выделяет ли оно чего-то вредного? Эксперт-эколог проверил количество угарного газа и формальдегида – и опасностей не нашел: значения, которые были получены во время замера, не превышали предельно допустимых концентраций для жилых помещений. Ну а теперь смертельный номер! Что будет, если опрокинуть камин прямо на пушистый ковер? И правда ничего не выливается, все осталось внутри!

Итак, с точки зрения пожарной безопасности и выделения вредных веществ с биокамином все в порядке. И если не экономить на топливе, то и с запахом проблем не будет. Но свою личную реакцию лучше все-таки проверить перед покупкой. В целом, несмотря на мелкие недочеты, уюта это устройство действительно добавляет.

Стеклопакет с подогревом

“В доме всегда будет тепло, если обогревателем служит целое окно!”, – обещают производители стеклопакетов с электроподогревом. Внутреннее стекло здесь покрыто невидимым слоем из оксидов металлов – они-то и работают нагревательным элементом. Способны доводить температуру стекла до 50 градусов. Стоимость 1 квадратного метра, в зависимости от опций – от 9 до почти 18.000 рублей. Елена купила такой стеклопакет для помещения с панорамными окнами, потратила 115,5 тысяч. С разрешения Елены проведем замеры!

Фото: пресс-служба

Дом для чистоты эксперимента испытатели программы остудили, хорошенько проветрив и отключив отопление. Температура “за бортом” +3, внутри на начало испытания – плюс 17. Включили окна на максимум. Тепловизор показывает: через 15 минут стекла, выходящие в комнату, разогрелись с 15 до 46 градусов. Спустя час помещение прогрелось до +25 вблизи окон, на расстоянии 2,5 метров – до +22,5. Хорошо видно, что окна греют именно помещение, а не улицу – не зря термослой находится на внутреннем стекле. Внешнее стекло забирает совсем немного тепла.

Такие окна вполне могут заменить обогреватель, подтверждает и владелец загородного дома Павел – он пользуется подобной технологией уже пять лет. Особенно это помогает в межсезонье, когда на улице прохладно, а основное отопление отключено. И, похоже, что окно достаточно экономично, потому что в счетах разницы владельцы таких стеклопакетов не заметили. Измерили. Оставили включенным на час образец площадью 50 на 70 сантиметров – получилось 280 ватт-часов. В пересчете на обычное окно 140 на 130 сантиметров за час выйдет около полутора киловатт-часов. Примерно столько же потребляет и обычный масляный радиатор, занимающий, в отличие от окна, лишнее место. А все ли в порядке у таких стеклопакетов с безопасностью? Производитель заявляет: “чтобы разбить, надо сильно постараться”.

Что, если к вам будет ломиться особо настойчивый вор? Сравнили с обычным окном. Удара кувалды оно не выдерживает, сдается сразу. У окна с подогревом двухкамерный стеклопакет. Но и он поддается Сашиному напору: внутреннее и внешнее стекла рассыпались с первого раза. Впрочем, здесь, от закаленного стекла, осколки меньше, и ими почти невозможно порезаться. В общем, поводов, чтобы к чему-то придраться, испытатели “Чуда техники” просто не увидели.

Смотрите программу "Чудо техники" по воскресеньям в 11:00 на НТВ.

19 апреля 2019, 14:11

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