Главные события Москвы с 19 по 25 апреля 2019 года

Еда Путешествия Культура Мода и красота Авто Афиша HI-TECH

Самое читаемое

Обнародован убойный компромат на Зеленского
Невосполнимая потеря: Филипп Киркоров остался без отца
Лукашенко сделал важное заявление после атаки на Путина
Королева объявила о свадьбе с Николаевым
Теряющий власть Порошенко решился на безумные меры
партнеры
Пятница 19 апреля
Лента новостей
11:04
"Битая Лиза": вернувшейся к Башарову жене придется отрабатывать свое содержание
10:49
Строгая Елизавета II отчитала легкомысленную Кейт перед кроткой Маркл
10:31
Неизвестные жестоко избили главу управления ФАС в Москве
09:57
Дочь Виторгана впервые обнажилась перед публикой
09:49
Известной певице нужна операция из-за неутешительного диагноза
08:48
"Молодые и светлые": Зеленский собрал потенциальных министров
08:35
Родившая Александра Стриженова показала малыша
08:23
В Сети всплыли лживые слухи о бунте на Первом канале
07:06
Затравленной Малышевой протянули руку помощи
05:05
Реальный срок: резкий поворот в деле Кокорина и Мамаева
03:04
Заказавший Шнурова Разин решился на крайние меры
01:03
Подставившего Пугачеву на концерте техника быстро вычислили
23:02
Вдова Евстигнеева напророчила себе смерть
22:01
Хуже Порошенко: Зеленский объявил войну русскому языку
21:21
Милонов предложил Навальному провериться на наркотики
21:20
Суета вокруг умирающего Быкова возмутила россиян
21:11
"ЕР" проконтролирует законность деятельности МФО
20:29
Профессиональный боксер сбил 6 человек на тротуаре в Петербурге
20:19
"Организм был истощен": Туктамышева впервые высказалась о тяжелой болезни
19:56
Сбежавшая от Агутина Варум загляделась на полуголых мужиков
19:44
Известный актер опустил стул на голову Корчевникову
19:06
"Я злой": Пригожин о критиках концерта Пугачевой
18:47
"Этот сериал закончился": Лидия Федосеева-Шукшина поставила точку в войне с дочерьми
18:29
Звезда "Универа" врезала критикам своей подруги
18:24
Шепелев обнародовал результаты ДНК-теста с предполагаемой дочерью Абдулова
17:43
Харламов отверг обвинения в поджоге Нотр-Дам
17:17
Путин в окружении "девочек" довел украинцев до бешенства
16:53
Винокур заткнул критиков концерта Пугачевой
16:50
Под Петербургом рухнул самолет
16:23
"Родила!": 19-летняя Стеша Маликова выступила с заявлением
16:06
Фестиваль Coral Travel May Fest пройдет в обновленном Titanic Mardan Palace
15:59
Прооперированный Михалков заново учится ходить
15:52
Микрокредиты под залог жилья уходят в прошлое
15:48
"Пора кушать": отощавшую Чехову перестали узнавать
15:41
Почему Башаров живет с женой после развода: сенсационные подробности
15:28
Малахов раскрыл истинные причины жуткой смерти Марьянова
15:10
Мужчина задушил подругу во время пьянки
14:52
В Москве пройдет нетворкинг-конференция "Личный бренд предпринимателя"
14:51
Кержаков потерпел поражение в борьбе с бывшей женой
14:45
Вскрылась неожиданная причина смерти Ирины Цывиной
14:41
На праймериз "ЕР" подано больше двух тысяч заявок
14:40
Украинская чемпионка восхитила подтянутой фигурой в купальнике
14:26
Эдвард Сноуден заговорил по-русски
14:06
"Все через рот": Киркоров ответил предложившему презервативы Галкину
14:00
"Я не дарил ей бриллианты и шубы": Гаркалин сделал душещипательное признание
13:57
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 18 апреля 2019 года
13:40
Россия стала вице-чемпионом Европы по латиноамериканским танцам
13:21
Путин рассмешил девушек во время фотосессии (видео)
12:53
Вдову Евстигнеева нашли мертвой в Москве
12:52
В Балашихе мужчину сбила электричка
12:44
В Уфе драка двух знакомых переросла в поножовщину
12:44
"Чему мы учим людей?": особое отношение к больному Быкову вызвало оторопь
12:43
Новые подробности расставания рыжего "Иванушки" с женой
12:31
Эрмитаж экстренно эвакуировали из-за угрозы взрыва
12:24
"Единая Россия" с размахом провела Неделю экологии
12:15
Пенсионер принял брата за дичь и убил его
12:04
Эрнст о связи с Богомоловым: Хочу повторить!
11:58
"Это что за порно?": народ в шоке от оголившейся Медведевой
11:58
Молодой муж о разводе с Екатериной Климовой
11:49
Знаменитого актера застрелили средь бела дня
11:39
Народ возмущен выходкой Волочковой на юбилее Пугачевой
11:31
Житель Домодедово готовил амфетамин у себя в мансарде
11:30
Под Новгородом перевернулся грузовик с шампанским
11:27
Госдума улучшила систему госзакупок
11:27
Названы вызывающие рак кишечника продукты
11:18
Хамство и давка: шоу Пугачевой обернулось скандалом
11:08
В Москве у пенсионерки украли 3 миллиона рублей
10:42
"Не хочу пачкать рот": Боня плюнула в выскочку Собчак
10:42
Маркл обвинили в гнусном предательстве
10:37
Супруга рассказала о состоянии Дмитрия Быкова
10:35
Жена откровенно высказалась о наркотиках Зеленского
10:29
Родившая актриса Яковлева ушла от мужа
10:04
На вдову Марьянова подали в суд
09:51
Мать сильно изменилась после смерти Юлии Началовой
09:28
Известная модель станцевала с голой грудью (видео)
09:22
В юбилейном концерте Пугачевой на сцену вышли ее пятилетние дети
09:11
В российском кефире нашли антибиотики
09:07
"Чистый персик": народ в восторге от оттопырившей зад Седоковой
08:39
Мадонну распекли за новый сингл
08:37
Ведущая Первого канала родила четвертого ребенка
08:16
Медведева спела на юбилее Пугачевой
08:13
Лера Кудрявцева показала подросшую дочь
06:30
Отставка Лукашенко: что происходит в Минске
06:05
"Экспертиза провалилась": Резонансное убийство москвички вызвало много вопросов
04:03
После слухов о новой пассии Максим Виторган показал "неприличное" видео
02:02
Тяжелобольная Терехова страдает из-за родового проклятия
00:01
Снятого с рейса известного актера ожидает печальная участь
23:00
"Нервным музыкальным натурам не смотреть": Галкин показал Пугачеву за интересным занятием
22:00
Избили и ограбили: подробности чудовищного нападения на Зеленского
21:33
Разъезжающийся Нотр-Дам-де-Пари укрепляют после пожара
20:47
Умер корреспондент Первого канала
20:45
"Боже мой, как больно": Пугачевой на юбилейном концерте потребовалась "Анестезия"
20:42
Огонь из двигателя пассажирского самолета попал на видео
20:23
"Бомба!": Бледанс шокировала новым имиджем
20:04
Растерянный Меньшов попал в лапы мошенников
19:47
"Эпичный клоун": госпитализированного Быкова высмеяли
19:47
Соболь обвинили в обмане родителей заболевших московских детей
19:04
Панин с голой подружкой взбудоражили народ
18:43
Можно ли доверять дешевым лекарствам
18:40
"Лесбиянка": наманикюренный Светлаков обматерил Собчак после сравнения с геями
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Тяжелобольная Терехова страдает из-за родового проклятия
В особняке в центре Москвы нашли замурованное в стену женское тело
"Мы целовались с Вовой": Брежнева сделала интимное признание о Зеленском
Теряющий власть Порошенко решился на безумные меры
Скандал Гузеевой с мужем вырезали из "Давай поженимся!"
Вскрылась правда о нарядах для чемпионки Загитовой
Lifestyle

Главные события Москвы с 19 по 25 апреля 2019 года

Фото: www.globallookpress.com
О самых интересных культурных событиях столицы – читайте в новом обзоре "Дни.ру". Проводите свободное время весело и с пользой!
прочитано 101 раз

19 апреля, пятница

В ДС "Лужники" стартует гастрольное шоу Cirque du Soleil "Торук – Первый полет" по мотивам фильма Джеймса Кэмерона "Аватар" в постановке Мишеля Лемье и Виктора Пилона. "ТОРУК – Первый полет" перенесет зрителей в мир Пандоры, наполненный воображением, открытиями и возможностями, и поведает древнюю легенду народа На’ви. Природная катастрофа грозит разрушить Дерево Души. Ралу и Энту, два юноши на пороге взросления из клана Оматикайя, решают взять на себя спасение родного мира. Зрителей ждут самые современные проекционные технологии, древнее ремесло создания и работы с куклами, а также драматургическое мастерство.

В ресторане Rose Bar пройдет танцевальная вечеринка, музыкальным хедлайнером которой станет Алексей Чумаков. На большом сольном выступлении популярного артиста будут исполнены  зажигательные композиции в стилях ритм-энд-блюз, соул и фанк. Гостей ждут композиции: "Тут и там", "Необыкновенная", "Девочка, девушка, женщина", "Зачем тебе любовь моя", "Я от тебя схожу с ума", а также самые новые песни. Также музыкальную атмосферу обеспечат DJ Slava Dmitriev и DJ Alex Timinoff.

В Arbat Hall выступит датская неофолк группа Heilung. Музыканты представят яркое шоу, где стираются грани между сценическим действием и древними языческими ритуалами. Звучание песен группы основано на использовании традиционных скандинавских инструментов и голосов, которые возвращают слушателей ко временам, когда единение с природой было естественным, а тайны мира казались чем-то божественным и непостижимым. Heilung использует в своих произведениях древнескандинавские тексты из археологических артефактов, а аутентичное звучание создает с помощью костей, бубнов, шума воды, деревянных щитов и копий.

Фото: commons.wikimedia.org/© Markus Felix (CC BY-SA 4.0)

В Геликон-опере покажут спектакль "Пиковая дама". Этот шедевр мировой классики А.С. Пушкина предстанет перед зрителями под великую музыку П.И. Чайковского. Оригинальное прочтение, современный сценический язык, влюбленность в музыку Чайковского, стали отличительными чертами геликоновской "Пиковой дамы". К этому добавлены потрясающие сценические возможности нового зала и артистический талант геликоновской труппы.

20 апреля, суббота

В Большом зале консерватории состоится концерт "Шедевры Сергея Рахманинова". На сцену выйдет Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония", дирижер – Сергей Кондрашев. Солист - Александр Синчук (фортепиано). В программе: С. В. Рахманинов "Концерт № 2 для фортепиано с оркестром до минор, соч. 18" и "Концерт № 3 для фортепиано с оркестром ре минор, соч. 30".

В ВТБ-Арене выступит группа "ЛСП". Музыканты презентуют новую концертную программу. В их активе клипы с десятками миллионов просмотров, хиты, штурмующие первые строчки чарто:  "Монетка", "Тело", "ОК" и "Холостяк", записанный совместно с Feduk и Егором Кридом и друиге. Организаторы концерта отмечают, ЛСП – это пробирающая до мурашек смесь сентиментальной лирики и грубых инструментальных аранжировок.

Фото: neglinka29.ru

В Школе современной пьесы на сцене "Эрмитаж" выступит актер, певец, джазмен и клоун Дмитрий Хоронько с своим Хоронько-Оркестром. Зрителей ждет современное кабаре на грани фола с карнавальным духом, шутовством и гротеском. Музыка Хоронько-Оркестра совмещает несовместимое: кабаре и джаз, фанк и классику, босса-нова и рок.

В ГМИИ им. А.С. Пушкина пройдет очередная "Библионочь". Посетители смогут познакомиться с книгой кураторов Виктора Лукина и Михаила Погарского "Русский букварь" – большим проектом современной азбуки, над которым работали ведущие современные художники. Научная библиотека Пушкинского музея проведет серию лекций о том, как на протяжении истории менялось оформление букварей.

В Театральном зале Московского Международного Дома Музыки покажут фламенко-спектакль Deseos ("Желания"). В основу программы московского коллектива Almas del Fuego ("Души огня") легли традиционные и авторские музыкальные композиции, отличающиеся разнообразием вокальных партий и впитавшие в себя всё величие и красоту танца фламенко. Сочетание грациозности и яркой темпераментности, сложные переменные ритмы и рисунки дробей (сапатеадо), бесконечные смены образов и настроений создают чарующую феерию на сцене и дарят каждому в зале ощущение праздника.

Фото: mmdm.ru

В Московском зоопарке откроют первый в мире памятник Курочке Рябе. К событию приурочен большой семейный праздник, гостей ждет множество сюрпризов и развлечений для всей семьи, в том числе проведение квеста "Загадки зоопарка". Уникальный арт-объект создан выдающимся скульптором Григорием Потоцким, установившим более 120 памятников по всему миру. "Проект "Курочка Ряба" уникальный во всех смыслах, – рассказывает скульптор. – В этой русской сказке находится вся ментальность русского народа, его мудрость, понимание, культурный код. Эта сказка, рассказывает о таинствах человеческой жизни. Ведь Курочка Ряба – не просто курочка, она часть семейного гнезда, уклада".

В баре "Стрелка" пройдет мероприятие серии Selector After Dark Beefeater Sessions. Отыграют сет ценитель раритета и коллекционер винила Дэнни МакЛьюин, участник дуэта Psychemagik. МакЛьюин обожает старые пластинки. Собрав гигантскую коллекцию, в которой сейчас насчитывается под 30 000 экземпляров (это шесть тонн, не меньше), Дэнни встретил единомышленника Тома Ковени и основал с ним дуэт Psychemagik. Объединив усилия, они стали искать разнообразные "нехиты" соула, фанка, диско, яхт-рока, пляжного попа и прочего старья, которые не получили широкой популярности. Парни из Psychemagik дают им вторую жизнь, преобразив в причудливые и эксцентричные танцевальные композиции. Британский дуэт объездил с гастролями весь мир и выпустил две популярные компиляции "Magik Sunrise" и "Magik Sunset".

Детский музыкальный театр имени Наталии Сац покажет спектакль "Гадкий утенок" по сказке Ганса Христиана Андерсена. Эту историю артисты расскажут с помощью и оперы, и балета. Именно так решил композитор Михаил Броннер, который написал много замечательной музыки для взрослых, но очень любит сочинять и для детей, как и режиссер спектакля Георгий Исаакян.

Фото: teatr-sats.ru/Елена Лапина

В ЦДКЖ покажут мюзикл "Бременские музыканты". Зрителей ждут яркие декорации и костюмы, современные спецэффекты, зажигательные танцы, отличная игра талантливых артистов и живые голоса лучших вокалистов столице. Главное – те самые легендарные песни, которые мы все знаем и любим с детства. Мюзикл рассчитан на семейный просмотр.

21 апреля, воскресенье

В Камерном зале Московского Международного Дома Музыки покажут музыкально-поэтическую композицию "Предчувствую тебя…". Зрителей ждет поэзия и музыка в одном сценическом пространстве с участием актрисы Елены Захаровой, певицы Ирины Ващенко, пианиста Алексея Сканави и скрипача Александра Демидова. В основе спектакля-концерта – поэзия Блока, Гумилева, Цветаевой, Мандельштама, Маяковского и музыка Рахманинова.

В Государственном Кремлевском Дворце состоится танцевальное шоу фламенко "Momentos De La Vida". В проекте примут участие популярный испанский танцор Адриан Санчес, Президент Российской федерации фламенко Юлия Плахотина, одни из лучших российских музыкантов и певцов стилей фламенко и world-music и актеры московских театров. Фламенко – это уникальное, ни на что не похожее искусство, наполненное экспрессией и своеобразным драматизмом. Здесь у каждого певца, танцовщика, гитариста своя уникальная чувственность и характер.


Также на сцене Государственного Кремлевского Дворца состоится юбилейный концерт Марины Девятой – "20 лет вместе с вами". Марину поздравят с юбилеем друзья и коллеги по творческому цеху: Владимир Девятов, Лев Лещенко, Александр Панайотов, Сергей Волчков, Варвара, Алексей Воробьев, Глеб Матвейчук, Сергей Войтенко и группа "Баян-микс", Алексей Петрухин, Оркестр Волынщиков Москвы под руководством Артема Воробьева и многие другие.

В Концертном зале имени П. И. Чайковского состоится концерт "Клавиши. Концерт-лекция для молодежи о самом универсальном языке мира". На сцену выйдет множество молодых и талантливых музыкантов. В программе: И. С. Бах "Концерт для клавесина с оркестром, BWV 974 (I часть)", Сен-Санс "Симфония № 3 (с органом)", Равель "Игра воды", Рахманинов "Концерт № 2 для фортепиано с оркестром (I часть)". Это будет своеобразный рассказ о семействе клавишных инструментов, позволяющих одному человеку воспроизводить богатую и разнообразную музыкальную ткань.

22 апреля, понедельник

На сцене Московского Дворца Молодежи известный певец Дмитрий Маликов покажет музыкальный спектакль "Перевернуть игру". Это яркая музыкальная постановка для современных, веселых, любознательных и молодых людей. В спектакле на простом и доступном языке рассказывается об истории музыки, прозвучат знаменитые произведения Моцарта, Баха, Бетховена, Чайковского, Рахманинова, Шостаковича, Шопена, Глюка, Листа. "Перевернуть игру" предлагает новую форму общения с подростками. Спектакль помогает детям по-другому взглянуть на музыку, на жизнь и на мир в целом. Он реально переворачивает сознание и делает это все великая музыка.

Дмитрий Маликов. Фото: www.globallookpress.com

23 апреля, вторник

В Московском Международном Доме Музыки в рамках Фестиваля культуры народов Российской Федерации выступят Государственный академический Северный русский народный хор (Архангельск) и Государственный Волжский русский народный хор имени П.М. Милославова (Самара).  Зрители смогут окунуться в традиционную народную культуру русскоязычного населения Северо-Запада России – от Псковской области до Республики Коми, а также познакомиться с самобытными песнями и танцами Поволжья.

В клубе "Известия Hall" телеканал “Дождь” отметит свой 9-й день рождения вечеринкой “П IX Й, ПЛЯШЕМ”. На вечеринке выступит известная латвийская рок-группа Brainstorm, а также коллектив "Моя Мишель" и специальные гости, чьи имена пока не раскрываются. Самые активные подписчики получат призы из рук своих любимых ведущих. Премия “Люди Дождя” будет вручена в самых разных номинациях.

В концертном зале "Зарядье" солисты, хор и Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева представят редко исполняемую оперу Николая Римского-Корсакова "Млада". В вокальных партиях выступят ведущие солисты оперной труппы Мариинского театра. Волшебная опера-балет "Млада" была задумана на сюжет из языческих времен западных славян. Концерт состоится в рамках празднования 175-летия со дня рождения композитора.

Фото: zaryadyehall.com

24 апреля, среда

В Главсlub Green Concert пройдет фестиваль "Мантра – путешествие со звукОМ". На одной сцене выступят лучшие мантра-исполнители: SATI Ethnica (Сати Казанова), ОдноНо, GoKirtan, Nilambari, МАМАКАМ, Bhakti Sounds, Dhira. Любители жанра, несомненно, получат удовольствие.

25 апреля, четверг

В кафедральном соборе Святых Петра и Павла пройдет 6000-й по счету фонда Бельканто. Это будет концерт, посвященный творчеству Ивана Айвазовского и музыкальному наследию западноевропейских композиторов: И.С. Баха, А.Гильмана, Р.Прицемана, А.Вивальди, Г.Лаго Их произведения прозвучит в исполнении квартета саксофонистов, дудука, органа и сопрано. "Айвазовский стоит отдельной строкой в истории живописи 19 века, его величественные работы – эталоны жанра и высоко ценятся как искусствоведами, так и простыми зрителями. Тематика картин живописца понятна и вместе с тем не перестает завораживать. Поистине великий художник!" – говорит художественный руководитель фонда Т.Ланская.

На сцене Государственного Кремлевского Дворца покажут необычный спектакль под названием "Мы все из одной глины". Это история о том, что если у вас есть любовь, дружба и преданность, не нужно бояться начинать великое и доброе дело, удача сопутствует тем, кто верит в лучшее, объединяет вокруг себя друзей и идет вперед. В этом музыкальном спектакле принимают участие звезды российской и зарубежной эстрады, общественные и политический деятели, среди них: Эдвард Радзинский, Лариса Долина, Никас Сафронов, Ирина Горбачева, Валерий Яременко, Денис Майданов, Дмитрий Харатьян, Оксана Федорова, Илья Резник, одна из ярчайших звезд итальянской сцены Никола Конджу и многие другие вместе с ребятами с особенностями.

Фото: kremlinpalace.org

В ресторане "Рыба мечты" состоится открытие очередного Emporio Music Fest – конкурса мультиформатной музыки, созданного лидером  группы A’STUDIO, пианистом, композитором, аранжировщиком и продюсером Байгали Серкебаевым. Гостями открытия фестиваля станут самые яркие звезды предыдущих сезонов: Егор Сесарев, Ксения Коламбацкая, Валерий Степанов, Tayoka, Сергей Мушта, IYULINA feet. DEDOOX, а также специальные гости – группы A’STUDIO и The Jigits. Для конкурсантов главным призом  за  победу в "EMF"  традиционно становится поездка  на Montreux Jazz Festival в городе Монтре в Швейцарии.

19 апреля 2019, 10:45

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Хуже Порошенко: Зеленский объявил войну русскому языку
Жена откровенно высказалась о наркотиках Зеленского
Отставка Лукашенко: что происходит в Минске
Трамп накинул удавку на шею Зеленскому

Шоу-бизнес

Перед смертью Ирина Цывина страшно кричала
Строгая Елизавета II отчитала легкомысленную Кейт перед кроткой Маркл
Дочь Виторгана впервые обнажилась перед публикой
Известной певице нужна операция из-за неутешительного диагноза

Проишествия

"Экспертиза провалилась": Резонансное убийство москвички вызвало много вопросов
"Собора не будет": страшные причины пожара в Нотр-Дам-де-Пари
Известного режиссера пытались зарезать из-за молодой актрисы
Визажиста-десантника избили в московском гей-клубе

Lifestyle

В особняке в центре Москвы нашли замурованное в стену женское тело
Народный артист России умер после долгой борьбы с болезнью
Народная артистка экстренно госпитализирована в Москве
Ригу в третий раз закружит на Балтийском балу
Шоу-бизнес

Народ возмущен выходкой Волочковой на юбилее Пугачевой

Балерина раздвинула ноги в Великий пост
Шоу-бизнес

Известной певице нужна операция из-за неутешительного диагноза

Артистка умудрилась выйти на сцену с высокой температурой
Шоу-бизнес

Строгая Елизавета II отчитала легкомысленную Кейт перед кроткой Маркл

Она предъявляет Миддлтон более жесткие требования
Шоу-бизнес

Вскрылась неожиданная причина смерти Ирины Цывиной

Актриса верила, что ее сглазили

Гороскоп

Тяжелобольная Терехова страдает из-за родового проклятия
"Здоровье катастрофически ухудшается": над Киркоровым нависла страшная опасность
В разговорах о нелегком будущем сына Рудковской поставлена точка
Гороскоп на неделю

Фоторепортажи

Украинская чемпионка восхитила подтянутой фигурой в купальнике
Сильно изменившаяся Чулпан Хаматова вышла на сцену
"Сгорела история": пепелище на месте Собора Парижской Богоматери
Лазарев выбрал самую красивую девушку России

Спорт

"Организм был истощен": Туктамышева впервые высказалась о тяжелой болезни
"Это что за порно?": народ в шоке от оголившейся Медведевой
Чемпион КХЛ избил девушку в Казани
"Шансы невелики": Медведеву спустили с небес на землю

Регионы

"Развал и разруха": Крымский мост довел россиян до истерики
Приковали цепями: московский путешественник умер в мучениях
В Подмосковье сняли пародию на "Игру престолов" (видео)
Подробности массового побега опасных преступников из изолятора в Туве

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru