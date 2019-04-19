Главные события Москвы с 19 по 25 апреля 2019 года
19 апреля, пятница
В ДС "Лужники" стартует гастрольное шоу Cirque du Soleil "Торук – Первый полет" по мотивам фильма Джеймса Кэмерона "Аватар" в постановке Мишеля Лемье и Виктора Пилона. "ТОРУК – Первый полет" перенесет зрителей в мир Пандоры, наполненный воображением, открытиями и возможностями, и поведает древнюю легенду народа На’ви. Природная катастрофа грозит разрушить Дерево Души. Ралу и Энту, два юноши на пороге взросления из клана Оматикайя, решают взять на себя спасение родного мира. Зрителей ждут самые современные проекционные технологии, древнее ремесло создания и работы с куклами, а также драматургическое мастерство.
В ресторане Rose Bar пройдет танцевальная вечеринка, музыкальным хедлайнером которой станет Алексей Чумаков. На большом сольном выступлении популярного артиста будут исполнены зажигательные композиции в стилях ритм-энд-блюз, соул и фанк. Гостей ждут композиции: "Тут и там", "Необыкновенная", "Девочка, девушка, женщина", "Зачем тебе любовь моя", "Я от тебя схожу с ума", а также самые новые песни. Также музыкальную атмосферу обеспечат DJ Slava Dmitriev и DJ Alex Timinoff.
В Arbat Hall выступит датская неофолк группа Heilung. Музыканты представят яркое шоу, где стираются грани между сценическим действием и древними языческими ритуалами. Звучание песен группы основано на использовании традиционных скандинавских инструментов и голосов, которые возвращают слушателей ко временам, когда единение с природой было естественным, а тайны мира казались чем-то божественным и непостижимым. Heilung использует в своих произведениях древнескандинавские тексты из археологических артефактов, а аутентичное звучание создает с помощью костей, бубнов, шума воды, деревянных щитов и копий.
В Геликон-опере покажут спектакль "Пиковая дама". Этот шедевр мировой классики А.С. Пушкина предстанет перед зрителями под великую музыку П.И. Чайковского. Оригинальное прочтение, современный сценический язык, влюбленность в музыку Чайковского, стали отличительными чертами геликоновской "Пиковой дамы". К этому добавлены потрясающие сценические возможности нового зала и артистический талант геликоновской труппы.
20 апреля, суббота
В Большом зале консерватории состоится концерт "Шедевры Сергея Рахманинова". На сцену выйдет Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония", дирижер – Сергей Кондрашев. Солист - Александр Синчук (фортепиано). В программе: С. В. Рахманинов "Концерт № 2 для фортепиано с оркестром до минор, соч. 18" и "Концерт № 3 для фортепиано с оркестром ре минор, соч. 30".
В ВТБ-Арене выступит группа "ЛСП". Музыканты презентуют новую концертную программу. В их активе клипы с десятками миллионов просмотров, хиты, штурмующие первые строчки чарто: "Монетка", "Тело", "ОК" и "Холостяк", записанный совместно с Feduk и Егором Кридом и друиге. Организаторы концерта отмечают, ЛСП – это пробирающая до мурашек смесь сентиментальной лирики и грубых инструментальных аранжировок.
В Школе современной пьесы на сцене "Эрмитаж" выступит актер, певец, джазмен и клоун Дмитрий Хоронько с своим Хоронько-Оркестром. Зрителей ждет современное кабаре на грани фола с карнавальным духом, шутовством и гротеском. Музыка Хоронько-Оркестра совмещает несовместимое: кабаре и джаз, фанк и классику, босса-нова и рок.
В ГМИИ им. А.С. Пушкина пройдет очередная "Библионочь". Посетители смогут познакомиться с книгой кураторов Виктора Лукина и Михаила Погарского "Русский букварь" – большим проектом современной азбуки, над которым работали ведущие современные художники. Научная библиотека Пушкинского музея проведет серию лекций о том, как на протяжении истории менялось оформление букварей.
В Театральном зале Московского Международного Дома Музыки покажут фламенко-спектакль Deseos ("Желания"). В основу программы московского коллектива Almas del Fuego ("Души огня") легли традиционные и авторские музыкальные композиции, отличающиеся разнообразием вокальных партий и впитавшие в себя всё величие и красоту танца фламенко. Сочетание грациозности и яркой темпераментности, сложные переменные ритмы и рисунки дробей (сапатеадо), бесконечные смены образов и настроений создают чарующую феерию на сцене и дарят каждому в зале ощущение праздника.
В Московском зоопарке откроют первый в мире памятник Курочке Рябе. К событию приурочен большой семейный праздник, гостей ждет множество сюрпризов и развлечений для всей семьи, в том числе проведение квеста "Загадки зоопарка". Уникальный арт-объект создан выдающимся скульптором Григорием Потоцким, установившим более 120 памятников по всему миру. "Проект "Курочка Ряба" уникальный во всех смыслах, – рассказывает скульптор. – В этой русской сказке находится вся ментальность русского народа, его мудрость, понимание, культурный код. Эта сказка, рассказывает о таинствах человеческой жизни. Ведь Курочка Ряба – не просто курочка, она часть семейного гнезда, уклада".
В баре "Стрелка" пройдет мероприятие серии Selector After Dark Beefeater Sessions. Отыграют сет ценитель раритета и коллекционер винила Дэнни МакЛьюин, участник дуэта Psychemagik. МакЛьюин обожает старые пластинки. Собрав гигантскую коллекцию, в которой сейчас насчитывается под 30 000 экземпляров (это шесть тонн, не меньше), Дэнни встретил единомышленника Тома Ковени и основал с ним дуэт Psychemagik. Объединив усилия, они стали искать разнообразные "нехиты" соула, фанка, диско, яхт-рока, пляжного попа и прочего старья, которые не получили широкой популярности. Парни из Psychemagik дают им вторую жизнь, преобразив в причудливые и эксцентричные танцевальные композиции. Британский дуэт объездил с гастролями весь мир и выпустил две популярные компиляции "Magik Sunrise" и "Magik Sunset".
Детский музыкальный театр имени Наталии Сац покажет спектакль "Гадкий утенок" по сказке Ганса Христиана Андерсена. Эту историю артисты расскажут с помощью и оперы, и балета. Именно так решил композитор Михаил Броннер, который написал много замечательной музыки для взрослых, но очень любит сочинять и для детей, как и режиссер спектакля Георгий Исаакян.
В ЦДКЖ покажут мюзикл "Бременские музыканты". Зрителей ждут яркие декорации и костюмы, современные спецэффекты, зажигательные танцы, отличная игра талантливых артистов и живые голоса лучших вокалистов столице. Главное – те самые легендарные песни, которые мы все знаем и любим с детства. Мюзикл рассчитан на семейный просмотр.
21 апреля, воскресенье
В Камерном зале Московского Международного Дома Музыки покажут музыкально-поэтическую композицию "Предчувствую тебя…". Зрителей ждет поэзия и музыка в одном сценическом пространстве с участием актрисы Елены Захаровой, певицы Ирины Ващенко, пианиста Алексея Сканави и скрипача Александра Демидова. В основе спектакля-концерта – поэзия Блока, Гумилева, Цветаевой, Мандельштама, Маяковского и музыка Рахманинова.
В Государственном Кремлевском Дворце состоится танцевальное шоу фламенко "Momentos De La Vida". В проекте примут участие популярный испанский танцор Адриан Санчес, Президент Российской федерации фламенко Юлия Плахотина, одни из лучших российских музыкантов и певцов стилей фламенко и world-music и актеры московских театров. Фламенко – это уникальное, ни на что не похожее искусство, наполненное экспрессией и своеобразным драматизмом. Здесь у каждого певца, танцовщика, гитариста своя уникальная чувственность и характер.
Также на сцене Государственного Кремлевского Дворца состоится юбилейный концерт Марины Девятой – "20 лет вместе с вами". Марину поздравят с юбилеем друзья и коллеги по творческому цеху: Владимир Девятов, Лев Лещенко, Александр Панайотов, Сергей Волчков, Варвара, Алексей Воробьев, Глеб Матвейчук, Сергей Войтенко и группа "Баян-микс", Алексей Петрухин, Оркестр Волынщиков Москвы под руководством Артема Воробьева и многие другие.
В Концертном зале имени П. И.
Чайковского состоится концерт "Клавиши. Концерт-лекция для молодежи о самом
универсальном языке мира". На сцену выйдет множество молодых и талантливых
музыкантов. В программе: И. С. Бах "Концерт для клавесина с оркестром, BWV 974
(I часть)", Сен-Санс "Симфония № 3 (с органом)", Равель "Игра воды", Рахманинов
"Концерт № 2 для фортепиано с оркестром (I часть)". Это будет своеобразный рассказ
о семействе клавишных инструментов, позволяющих одному человеку воспроизводить
богатую и разнообразную музыкальную ткань.
22 апреля, понедельник
На сцене Московского Дворца Молодежи известный певец Дмитрий Маликов покажет музыкальный спектакль "Перевернуть игру". Это яркая музыкальная постановка для современных, веселых, любознательных и молодых людей. В спектакле на простом и доступном языке рассказывается об истории музыки, прозвучат знаменитые произведения Моцарта, Баха, Бетховена, Чайковского, Рахманинова, Шостаковича, Шопена, Глюка, Листа. "Перевернуть игру" предлагает новую форму общения с подростками. Спектакль помогает детям по-другому взглянуть на музыку, на жизнь и на мир в целом. Он реально переворачивает сознание и делает это все великая музыка.
23 апреля, вторник
В Московском Международном Доме
Музыки в рамках Фестиваля культуры народов Российской Федерации выступят
Государственный академический Северный русский народный хор (Архангельск) и Государственный
Волжский русский народный хор имени П.М. Милославова (Самара). Зрители смогут окунуться в традиционную
народную культуру русскоязычного населения Северо-Запада России – от Псковской
области до Республики Коми, а также познакомиться с самобытными песнями и
танцами Поволжья.
В клубе "Известия Hall" телеканал “Дождь” отметит свой 9-й день рождения вечеринкой “П IX Й, ПЛЯШЕМ”. На вечеринке выступит известная латвийская рок-группа Brainstorm, а также коллектив "Моя Мишель" и специальные гости, чьи имена пока не раскрываются. Самые активные подписчики получат призы из рук своих любимых ведущих. Премия “Люди Дождя” будет вручена в самых разных номинациях.
В концертном зале "Зарядье" солисты, хор и Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева представят редко исполняемую оперу Николая Римского-Корсакова "Млада". В вокальных партиях выступят ведущие солисты оперной труппы Мариинского театра. Волшебная опера-балет "Млада" была задумана на сюжет из языческих времен западных славян. Концерт состоится в рамках празднования 175-летия со дня рождения композитора.
24 апреля, среда
В Главсlub Green Concert пройдет
фестиваль "Мантра – путешествие со звукОМ". На одной сцене выступят лучшие
мантра-исполнители: SATI Ethnica (Сати Казанова), ОдноНо, GoKirtan, Nilambari,
МАМАКАМ, Bhakti Sounds, Dhira. Любители жанра, несомненно, получат
удовольствие.
25 апреля, четверг
В кафедральном соборе Святых Петра и Павла пройдет 6000-й по счету фонда Бельканто. Это будет концерт, посвященный творчеству Ивана Айвазовского и музыкальному наследию западноевропейских композиторов: И.С. Баха, А.Гильмана, Р.Прицемана, А.Вивальди, Г.Лаго Их произведения прозвучит в исполнении квартета саксофонистов, дудука, органа и сопрано. "Айвазовский стоит отдельной строкой в истории живописи 19 века, его величественные работы – эталоны жанра и высоко ценятся как искусствоведами, так и простыми зрителями. Тематика картин живописца понятна и вместе с тем не перестает завораживать. Поистине великий художник!" – говорит художественный руководитель фонда Т.Ланская.
На сцене Государственного Кремлевского Дворца покажут необычный спектакль под названием "Мы все из одной глины". Это история о том, что если у вас есть любовь, дружба и преданность, не нужно бояться начинать великое и доброе дело, удача сопутствует тем, кто верит в лучшее, объединяет вокруг себя друзей и идет вперед. В этом музыкальном спектакле принимают участие звезды российской и зарубежной эстрады, общественные и политический деятели, среди них: Эдвард Радзинский, Лариса Долина, Никас Сафронов, Ирина Горбачева, Валерий Яременко, Денис Майданов, Дмитрий Харатьян, Оксана Федорова, Илья Резник, одна из ярчайших звезд итальянской сцены Никола Конджу и многие другие вместе с ребятами с особенностями.
В ресторане "Рыба мечты" состоится открытие очередного Emporio Music Fest – конкурса мультиформатной музыки, созданного лидером группы A’STUDIO, пианистом, композитором, аранжировщиком и продюсером Байгали Серкебаевым. Гостями открытия фестиваля станут самые яркие звезды предыдущих сезонов: Егор Сесарев, Ксения Коламбацкая, Валерий Степанов, Tayoka, Сергей Мушта, IYULINA feet. DEDOOX, а также специальные гости – группы A’STUDIO и The Jigits. Для конкурсантов главным призом за победу в "EMF" традиционно становится поездка на Montreux Jazz Festival в городе Монтре в Швейцарии.
Балерина раздвинула ноги в Великий пост
Артистка умудрилась выйти на сцену с высокой температурой
Она предъявляет Миддлтон более жесткие требования
Актриса верила, что ее сглазили
Популярные темы форума
Секс за деньги
Хитрые нынче мужики пошли!!!!!!!!!
Хочу найти мужчину
Как думаете: убила старуха Диану?
Религия - наркотик для рабов.
Отшила лучшего друга
Как понять твой человек или не твой?
Почему все говорят,что у нас плохой менталитет?
Свекровь не союзник
Лабода вам нравится?
Как правильно колоть орехи черепашкой?
Павел Воля
Кто по вашему эти люди,которые рыбаки,сидят на рыбалке,ни где не работает ,круглосуточно?
хочу вежлевого мужа,где взять?
почти не возможно найти работу!
Может ли мужчина ударить
Такой хлеб ужасный стал,на следующий день опять зелёный,что за фигня?
От чего у Нерона (римский император ),была болезнь души?Наследственность?
я не хочу воспитывать мужчину,в браке!И общаться с чужим тоже не хочу,я хочу готового парня!
Расскажите про роды
Завидую Маркл Меган,я тоже хочу такого вежлевого мужа себе.
Алкаши
Свекровь телец,муж телец,жена близнец ,что будет?
Комплексует что нет машины
Никогда не делайте отбеливание зубов
Ефремов
Замужество - больная тема
Телец и близнец -брак получается или нет?
Диета ангела
Кто был доктор Айболит по национальности?