Главные события Москвы с 19 по 25 апреля 2019 года

О самых интересных культурных событиях столицы – читайте в новом обзоре "Дни.ру". Проводите свободное время весело и с пользой!

19 апреля, пятница

В ДС "Лужники" стартует гастрольное шоу Cirque du Soleil "Торук – Первый полет" по мотивам фильма Джеймса Кэмерона "Аватар" в постановке Мишеля Лемье и Виктора Пилона. "ТОРУК – Первый полет" перенесет зрителей в мир Пандоры, наполненный воображением, открытиями и возможностями, и поведает древнюю легенду народа На’ви. Природная катастрофа грозит разрушить Дерево Души. Ралу и Энту, два юноши на пороге взросления из клана Оматикайя, решают взять на себя спасение родного мира. Зрителей ждут самые современные проекционные технологии, древнее ремесло создания и работы с куклами, а также драматургическое мастерство.

В ресторане Rose Bar пройдет танцевальная вечеринка, музыкальным хедлайнером которой станет Алексей Чумаков. На большом сольном выступлении популярного артиста будут исполнены зажигательные композиции в стилях ритм-энд-блюз, соул и фанк. Гостей ждут композиции: "Тут и там", "Необыкновенная", "Девочка, девушка, женщина", "Зачем тебе любовь моя", "Я от тебя схожу с ума", а также самые новые песни. Также музыкальную атмосферу обеспечат DJ Slava Dmitriev и DJ Alex Timinoff.

В Arbat Hall выступит датская неофолк группа Heilung. Музыканты представят яркое шоу, где стираются грани между сценическим действием и древними языческими ритуалами. Звучание песен группы основано на использовании традиционных скандинавских инструментов и голосов, которые возвращают слушателей ко временам, когда единение с природой было естественным, а тайны мира казались чем-то божественным и непостижимым. Heilung использует в своих произведениях древнескандинавские тексты из археологических артефактов, а аутентичное звучание создает с помощью костей, бубнов, шума воды, деревянных щитов и копий.

В Геликон-опере покажут спектакль "Пиковая дама". Этот шедевр мировой классики А.С. Пушкина предстанет перед зрителями под великую музыку П.И. Чайковского. Оригинальное прочтение, современный сценический язык, влюбленность в музыку Чайковского, стали отличительными чертами геликоновской "Пиковой дамы". К этому добавлены потрясающие сценические возможности нового зала и артистический талант геликоновской труппы.

20 апреля, суббота

В Большом зале консерватории состоится концерт "Шедевры Сергея Рахманинова". На сцену выйдет Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония", дирижер – Сергей Кондрашев. Солист - Александр Синчук (фортепиано). В программе: С. В. Рахманинов "Концерт № 2 для фортепиано с оркестром до минор, соч. 18" и "Концерт № 3 для фортепиано с оркестром ре минор, соч. 30".

В ВТБ-Арене выступит группа "ЛСП". Музыканты презентуют новую концертную программу. В их активе клипы с десятками миллионов просмотров, хиты, штурмующие первые строчки чарто: "Монетка", "Тело", "ОК" и "Холостяк", записанный совместно с Feduk и Егором Кридом и друиге. Организаторы концерта отмечают, ЛСП – это пробирающая до мурашек смесь сентиментальной лирики и грубых инструментальных аранжировок.

В Школе современной пьесы на сцене "Эрмитаж" выступит актер, певец, джазмен и клоун Дмитрий Хоронько с своим Хоронько-Оркестром. Зрителей ждет современное кабаре на грани фола с карнавальным духом, шутовством и гротеском. Музыка Хоронько-Оркестра совмещает несовместимое: кабаре и джаз, фанк и классику, босса-нова и рок.

В ГМИИ им. А.С. Пушкина пройдет очередная "Библионочь". Посетители смогут познакомиться с книгой кураторов Виктора Лукина и Михаила Погарского "Русский букварь" – большим проектом современной азбуки, над которым работали ведущие современные художники. Научная библиотека Пушкинского музея проведет серию лекций о том, как на протяжении истории менялось оформление букварей.

В Театральном зале Московского Международного Дома Музыки покажут фламенко-спектакль Deseos ("Желания"). В основу программы московского коллектива Almas del Fuego ("Души огня") легли традиционные и авторские музыкальные композиции, отличающиеся разнообразием вокальных партий и впитавшие в себя всё величие и красоту танца фламенко. Сочетание грациозности и яркой темпераментности, сложные переменные ритмы и рисунки дробей (сапатеадо), бесконечные смены образов и настроений создают чарующую феерию на сцене и дарят каждому в зале ощущение праздника.

В Московском зоопарке откроют первый в мире памятник Курочке Рябе. К событию приурочен большой семейный праздник, гостей ждет множество сюрпризов и развлечений для всей семьи, в том числе проведение квеста "Загадки зоопарка". Уникальный арт-объект создан выдающимся скульптором Григорием Потоцким, установившим более 120 памятников по всему миру. "Проект "Курочка Ряба" уникальный во всех смыслах, – рассказывает скульптор. – В этой русской сказке находится вся ментальность русского народа, его мудрость, понимание, культурный код. Эта сказка, рассказывает о таинствах человеческой жизни. Ведь Курочка Ряба – не просто курочка, она часть семейного гнезда, уклада".

В баре "Стрелка" пройдет мероприятие серии Selector After Dark Beefeater Sessions. Отыграют сет ценитель раритета и коллекционер винила Дэнни МакЛьюин, участник дуэта Psychemagik. МакЛьюин обожает старые пластинки. Собрав гигантскую коллекцию, в которой сейчас насчитывается под 30 000 экземпляров (это шесть тонн, не меньше), Дэнни встретил единомышленника Тома Ковени и основал с ним дуэт Psychemagik. Объединив усилия, они стали искать разнообразные "нехиты" соула, фанка, диско, яхт-рока, пляжного попа и прочего старья, которые не получили широкой популярности. Парни из Psychemagik дают им вторую жизнь, преобразив в причудливые и эксцентричные танцевальные композиции. Британский дуэт объездил с гастролями весь мир и выпустил две популярные компиляции "Magik Sunrise" и "Magik Sunset".

Детский музыкальный театр имени Наталии Сац покажет спектакль "Гадкий утенок" по сказке Ганса Христиана Андерсена. Эту историю артисты расскажут с помощью и оперы, и балета. Именно так решил композитор Михаил Броннер, который написал много замечательной музыки для взрослых, но очень любит сочинять и для детей, как и режиссер спектакля Георгий Исаакян.

В ЦДКЖ покажут мюзикл "Бременские музыканты". Зрителей ждут яркие декорации и костюмы, современные спецэффекты, зажигательные танцы, отличная игра талантливых артистов и живые голоса лучших вокалистов столице. Главное – те самые легендарные песни, которые мы все знаем и любим с детства. Мюзикл рассчитан на семейный просмотр.

21 апреля, воскресенье

В Камерном зале Московского Международного Дома Музыки покажут музыкально-поэтическую композицию "Предчувствую тебя…". Зрителей ждет поэзия и музыка в одном сценическом пространстве с участием актрисы Елены Захаровой, певицы Ирины Ващенко, пианиста Алексея Сканави и скрипача Александра Демидова. В основе спектакля-концерта – поэзия Блока, Гумилева, Цветаевой, Мандельштама, Маяковского и музыка Рахманинова.

В Государственном Кремлевском Дворце состоится танцевальное шоу фламенко "Momentos De La Vida". В проекте примут участие популярный испанский танцор Адриан Санчес, Президент Российской федерации фламенко Юлия Плахотина, одни из лучших российских музыкантов и певцов стилей фламенко и world-music и актеры московских театров. Фламенко – это уникальное, ни на что не похожее искусство, наполненное экспрессией и своеобразным драматизмом. Здесь у каждого певца, танцовщика, гитариста своя уникальная чувственность и характер.





Также на сцене Государственного Кремлевского Дворца состоится юбилейный концерт Марины Девятой – "20 лет вместе с вами". Марину поздравят с юбилеем друзья и коллеги по творческому цеху: Владимир Девятов, Лев Лещенко, Александр Панайотов, Сергей Волчков, Варвара, Алексей Воробьев, Глеб Матвейчук, Сергей Войтенко и группа "Баян-микс", Алексей Петрухин, Оркестр Волынщиков Москвы под руководством Артема Воробьева и многие другие.

В Концертном зале имени П. И. Чайковского состоится концерт "Клавиши. Концерт-лекция для молодежи о самом универсальном языке мира". На сцену выйдет множество молодых и талантливых музыкантов. В программе: И. С. Бах "Концерт для клавесина с оркестром, BWV 974 (I часть)", Сен-Санс "Симфония № 3 (с органом)", Равель "Игра воды", Рахманинов "Концерт № 2 для фортепиано с оркестром (I часть)". Это будет своеобразный рассказ о семействе клавишных инструментов, позволяющих одному человеку воспроизводить богатую и разнообразную музыкальную ткань.



22 апреля, понедельник

На сцене Московского Дворца Молодежи известный певец Дмитрий Маликов покажет музыкальный спектакль "Перевернуть игру". Это яркая музыкальная постановка для современных, веселых, любознательных и молодых людей. В спектакле на простом и доступном языке рассказывается об истории музыки, прозвучат знаменитые произведения Моцарта, Баха, Бетховена, Чайковского, Рахманинова, Шостаковича, Шопена, Глюка, Листа. "Перевернуть игру" предлагает новую форму общения с подростками. Спектакль помогает детям по-другому взглянуть на музыку, на жизнь и на мир в целом. Он реально переворачивает сознание и делает это все великая музыка.

23 апреля, вторник

В Московском Международном Доме Музыки в рамках Фестиваля культуры народов Российской Федерации выступят Государственный академический Северный русский народный хор (Архангельск) и Государственный Волжский русский народный хор имени П.М. Милославова (Самара). Зрители смогут окунуться в традиционную народную культуру русскоязычного населения Северо-Запада России – от Псковской области до Республики Коми, а также познакомиться с самобытными песнями и танцами Поволжья.



В клубе "Известия Hall" телеканал “Дождь” отметит свой 9-й день рождения вечеринкой “П IX Й, ПЛЯШЕМ”. На вечеринке выступит известная латвийская рок-группа Brainstorm, а также коллектив "Моя Мишель" и специальные гости, чьи имена пока не раскрываются. Самые активные подписчики получат призы из рук своих любимых ведущих. Премия “Люди Дождя” будет вручена в самых разных номинациях.

В концертном зале "Зарядье" солисты, хор и Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева представят редко исполняемую оперу Николая Римского-Корсакова "Млада". В вокальных партиях выступят ведущие солисты оперной труппы Мариинского театра. Волшебная опера-балет "Млада" была задумана на сюжет из языческих времен западных славян. Концерт состоится в рамках празднования 175-летия со дня рождения композитора.

24 апреля, среда

В Главсlub Green Concert пройдет фестиваль "Мантра – путешествие со звукОМ". На одной сцене выступят лучшие мантра-исполнители: SATI Ethnica (Сати Казанова), ОдноНо, GoKirtan, Nilambari, МАМАКАМ, Bhakti Sounds, Dhira. Любители жанра, несомненно, получат удовольствие.



25 апреля, четверг

В кафедральном соборе Святых Петра и Павла пройдет 6000-й по счету фонда Бельканто. Это будет концерт, посвященный творчеству Ивана Айвазовского и музыкальному наследию западноевропейских композиторов: И.С. Баха, А.Гильмана, Р.Прицемана, А.Вивальди, Г.Лаго Их произведения прозвучит в исполнении квартета саксофонистов, дудука, органа и сопрано. "Айвазовский стоит отдельной строкой в истории живописи 19 века, его величественные работы – эталоны жанра и высоко ценятся как искусствоведами, так и простыми зрителями. Тематика картин живописца понятна и вместе с тем не перестает завораживать. Поистине великий художник!" – говорит художественный руководитель фонда Т.Ланская.

На сцене Государственного Кремлевского Дворца покажут необычный спектакль под названием "Мы все из одной глины". Это история о том, что если у вас есть любовь, дружба и преданность, не нужно бояться начинать великое и доброе дело, удача сопутствует тем, кто верит в лучшее, объединяет вокруг себя друзей и идет вперед. В этом музыкальном спектакле принимают участие звезды российской и зарубежной эстрады, общественные и политический деятели, среди них: Эдвард Радзинский, Лариса Долина, Никас Сафронов, Ирина Горбачева, Валерий Яременко, Денис Майданов, Дмитрий Харатьян, Оксана Федорова, Илья Резник, одна из ярчайших звезд итальянской сцены Никола Конджу и многие другие вместе с ребятами с особенностями.

В ресторане "Рыба мечты" состоится открытие очередного Emporio Music Fest – конкурса мультиформатной музыки, созданного лидером группы A’STUDIO, пианистом, композитором, аранжировщиком и продюсером Байгали Серкебаевым. Гостями открытия фестиваля станут самые яркие звезды предыдущих сезонов: Егор Сесарев, Ксения Коламбацкая, Валерий Степанов, Tayoka, Сергей Мушта, IYULINA feet. DEDOOX, а также специальные гости – группы A’STUDIO и The Jigits. Для конкурсантов главным призом за победу в "EMF" традиционно становится поездка на Montreux Jazz Festival в городе Монтре в Швейцарии.