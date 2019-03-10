Подробности трагической смерти юной королевы красоты

За день до своего 20-го дня рождения голландская модель и победительница конкурса "Юная Мисс Вселенная-2017" Лотте ван дер Зее была обнаружена без сознания в своем номере на горнолыжном курорте в Австрии. Девушку доставили в больницу в Мюнхене и ввели в состояние искусственной комы. Однако спасти ее не удалось.

прочитано 174 раза