Топ-5 романтических мест для двоих

Иногда хочется просто взять за руку дорогого человека и отправиться в место, идеальное для отдыха влюбленных. На живописных курортах многие пары стремятся отметить годовщину отношений или свадьбы. Как выбрать самый подходящий?

Специалисты онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata составили список направлений, где пары обязательно почувствуют себя счастливыми.

Уединение под пальмой

Мальдивы многие считают раем на земле. И это не преувеличение: такое впечатление возникает благодаря километровым уединенным пляжам с тенистыми пальмами и высококлассным комфортным отелям. Расположенный на экваторе Мальдивский архипелаг – это уникальное экзотическое направление среди туристических маршрутов. Почти 1200 островов поражают воображение лазурными лагунами, белым песком и разнообразной растительностью. Особенно ценят Мальдивы поклонники дайвинга и снорклинга, ведь в местных водах обитает самая разная морская живность – от огромных скатов до акул.

Большинство отелей на Мальдивах – люксового уровня. В некоторых не заселяют гостей моложе 15 лет. Кстати, на Мальдивах можно пожениться – даже повторно. Для неженатых пар проводят специальный островной свадебный ритуал, а для женатых – церемонию обновления отношений, хотя отличий между ними почти нет.

Недельный тур на двоих в августе на Мальдивы начинается от 121 000 рублей с перелетом и проживанием.

Жемчужный остров

Майорка – один из самых популярных островов Испании. Мягкий климат, обилие зелени и разнообразие пляжей привлекают сюда отдыхающих не одну сотню лет. Например, в городе Вальдемосса провели романтическую зиму Фредерик Шопен и Жорж Санд. Именно на Майорке можно прокатиться на старинном поезде и увидеть, как садится солнце на фоне силуэтов дорогих яхт. Один из лучших видов на море открывается с мыса Форментор. Здесь обитает множество птиц. У подножия мыса расположены песчаные пляжи, омываемые кристально чистыми бирюзовыми волнами. Гуляя по столице Пальма-де-Майорке, можно полюбоваться богатой архитектурой, а если отправиться в Магалуф, то сразу окажетесь в эпицентре ночной жизни. Местные клубы уступают разве что соседней Ибице. Главный сувенир на Майорке – это жемчуг. Редкие туристы уезжают отсюда без жемчужных украшений, которые хранят память об отдыхе долгие годы.

Недельный тур на Майорку для двоих в августе начинается от 58 000 рублей с перелетом и проживанием.

Романтика античности

Турция – это гораздо более романтичное направление отдыха, чем кажется на первый взгляд. Например, курорт Сиде очень любили еще 2000 лет назад Марк Антоний и Клеопатра. Они обожали любоваться там закатами. Ну а неподалеку от побережья Мармариса Марк Антоний подарил возлюбленной остров с уникальным песком. Поэтому и Сиде, и Мармарис вполне подойдут для романтического отдыха. Мармарис омывается волнами двух морей – Средиземного и Эгейского. Курорт расположен в гуще хвойных лесов, благодаря чему здесь удивительно легко и приятно дышится. Некоторые туристы считают Мармарис турецким Монако. У набережной всегда пришвартованы дорогие яхты, а в многочисленных дискотеках и барах можно встретить знаменитостей. Нередко известные люди отправляются на отдых и в Бодрум, который считается самым дорогим и фешенебельным курортом Турции. Именно здесь расположены люксовые отели и находятся поля для гольфа. В Бодрум обычно приезжают за лучшим сервисом в Турции и ради общения с отдыхающими, которые понимают толк в настоящем люксовом комфорте.

Стоимость недельного тура на двоих в Турцию в августе начинается от 33 000 рублей с перелетом и проживанием.

Закат над Атлантидой

Расположенный на южной оконечности Кикладских островов Эгейского моря, остров Санторини считается раем для влюбленных и признан жемчужиной Греции. Яркие белые домики с голубыми ставнями и церкви с голубыми куполами, буквально облепившие гору, поражают всех, кто оказывается здесь. По одной из версий, именно на месте острова Санторини когда-то находилась легендарная Атлантида, погибшая в результате катаклизма. И действительно, в древние времена на острове произошло мощнейшее извержение вулкана. Сегодня можно оценить его размеры, глядя на круглую кальдеру, заполненную водой. Столица острова Санторини – город Фира, подвешенный у края обрыва, где дома и отели в виде огромных ступенек буквально спускаются в пропасть по вертикали. Однодневной экскурсии на Санторини недостаточно, здесь нужно обязательно увидеть закат. Ради этого впечатляющего зрелища люди собираются в барах и на ступеньках, выходят в море и делают бесконечные фотографии и селфи. Однако если есть возможность заглянуть на остров хоть на несколько часов, прибыв сюда на экскурсию с Крита, надо обязательно ею воспользоваться.

Цена недельного тура на двоих в Грецию в августе начинается от 35 000 рублей с перелетом и проживанием.

Город ловеласов

Город на воде, в котором жил знаменитый ловелас Джакомо Казанова, привлекает влюбленных со всего мира. Направляясь в Венецию, не стоит планировать однодневное путешествие с мимолетной экскурсией. Никакой романтики в этом случае ощутить не получится: вы увидите лишь толпы спешащих туристов, а площадь Сан-Марко и мост Риальто промелькнут мимолетными призраками и останутся только в памяти смартфона и на страницах соцсетей. В Венеции надо обязательно переночевать, никуда не торопясь. Что может быть приятнее, чем присесть на берегу канала с бокалом коктейля апероль-шприц и провожать взглядом гондольеров и местные трамвайчики – вапоретто, наполненные вечно спешащими туристами? Ночью толпа исчезает, и улицы пустеют. Людей можно встретить только рядом с барами или открытыми допоздна супермаркетами, зато есть возможность побродить вдвоем по каналам, слушая редкие всплески воды и наслаждаясь зыбким отражением фонарей. В обязательной программе – прогулка на гондоле. Если жалко потратить 80 евро за индивидуальную получасовую экскурсию, то можно присоединиться к группе. Это будет стоить дешевле, но градус романтики при этом немного снизится. На память из Венеции многие привозят красочные карнавальные маски и незабываемые впечатления на всю жизнь.

Недельный отдых в Венеции для двоих в августе начинается от 80 000 рублей с перелетом и проживанием.