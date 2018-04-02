10 способов разбудить интуицию

Об удивительных свойствах человеческой интуиции широко известно, но далеко не каждый способен слушать и
слышать свой внутренний голос и тем более доверять ему. Часто интуицию
называют шестым чувством, ведь она действительно помогает лучше чувствовать и понимать
окружающий мир и других людей. Как и любые другие способности, интуицию можно
пробудить, для этого ее необходимо тренировать и поддерживать.
Парапсихолог Елена Мифф уверена,
что развить интуицию способен каждый человек и предлагает десять способов, как
это сделать.
- Каждый раз выходя из подъезда или
по дороге на работу постарайтесь угадать, кто первый встретится вам на пути:
мужчина или женщина. Это упражнение можно развить и сделать более совершенным,
например, после некоторого времени можно начать угадывать, в какой одежде вам
попадется первый встречный. Так вы начнете развивать свою интуицию и свои
"супервозможности".
- Если у вас звонит телефон, то
прежде чем поднять трубку, попробуйте заранее определить, кто это.
Со временем вы будете просто поражены, насколько точно у вас получается
определить звонящего.
- Подумайте о каком-нибудь
человеке, который наиболее близок для вас. Постарайтесь как можно более четко
нарисовать его образ вашим внутренним видением и от всей души мысленно пошлите
ему свою любовь. Также вы можете мысленно его обнять. Обратите внимание, как
скоро этот человек вам позвонит.
- Поиграйте в известную игру
"Орел и решка", которая также может быть полезна для развития
интуитивных способностей. Перед тем как бросить монетку, обязательно
определитесь, на какой стороне будет "да", а на какой
"нет". Тренируйтесь в свободное время и следите за результатами.
- Будьте внимательны и
следите за знаками. Обращайте внимание на рекламные плакаты, статьи в газетах,
сообщения в телефоне, постоянно попадающиеся на глаза одинаковые числа на
часах. Все это могут быть путеводные знаки, которые указывают вам на верный
путь.
- Всегда ориентируйтесь на свои
ощущения. Научитесь понимать и слышать свой внутренний голос. Начать можно с
правильного питания, прислушиваясь к своему организму перед тем, как съесть тот
или иной продукт. Действительно ли ваше тело хочет именно эту еду? Попробуйте
понять, что ему действительно нужно в данный момент. Всегда обращайте внимание
на то, что вы чувствуете, прежде чем что-то сделать. Внутренний голос всегда
подскажет верный путь.
- При прослушивании вашей любимой
радиостанции попробуйте предсказать, какая песня выйдет в течение часа.
Экспериментируйте как можно чаще и не забывайте записывать ваши результаты,
отслеживать их.
- Если какой-либо вопрос не дает
вам покоя, то вы можете воспользоваться всем известным приемом с книгой.
Выберите наугад книгу и случайным образом откройте ее на любой странице.
Укажите пальцем в любое место книги и прочитайте, что там написано. Возможно,
это будет ответ на ваш вопрос.
- Займитесь медитацией. Медитация
успокаивает ум и избавляет от посторонних мыслей. Попробуйте хотя бы полчаса
просто посидеть в тишине наедине с собой, а лучше где-нибудь на природе. Обязательно
отключите сотовый телефон и позаботьтесь, чтобы окружающие не беспокоили вас все
это время. Постарайтесь погрузиться в самую глубину своей души, туда, откуда
приходят ответы на ваши вопросы. С каждой медитацией количество мыслей в голове
будет уменьшаться, а когда порядок и спокойствие поселяются в вашей в голове,
тогда гораздо проще услышать свою интуицию.
- Подсознание любым способом
пытается помочь нам, поэтому всегда будьте внимательны. Ответом на ваш вопрос
может стать даже разговор незнакомых для вас людей, отрывок которого вы
случайно услышали. Важно, чтобы в момент, когда вы ждете ответа от своей
интуиции, вы не включали логику и рационально не взвешивать все "за" и
"против". Просто наблюдайте за внутренними ощущениями и благодарите свое
подсознание за то, что оно всегда готово давать вам подсказки.