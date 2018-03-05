На Патриках появилось новое винное место

В Москве ежегодно открывается несколько тысяч заведений общественного питания. Примерно столько же закрывается. У кого-то за спиной несколько славных лет, у кого-то – всего пара муторных месяцев. Одни навсегда уходят в небытие, а другие умирают не насовсем. Напротив, меняют облик и содержание, обретая шанс на вторую жизнь.



Именно такая метаморфоза произошла с проектом Bao + Bar, что на Садовой-Кудринской. Идея кормить фирменными паровыми булочками разношерстную публику Патриков оказалась ущербной с финансовой точки зрения. Поэтому владельцы в конце концов решили поменять концепцию, оставаясь в рамках той же, вполне комфортной, локации. В феврале 2018 года вкусный уголок юго-восточной Азии решительно трансформировался в стильное гастро-бистро Wine Happens с относительно недорогой, но качественной едой и приличной винной картой.

Название отсылает к другом популярному московскому проекту – пивному бару Beer Happens, благо принадлежит он тем же людям, бизнесмену Роману Воротникову и шеф-повару Тимуру Абузярову. Последний хорошо известен в столице по работе в Wine Religion, Tartaria и Ceviceria.

В меню основной акцент сделан на рыбу и морепродукты, а в кухне в полной мере воплотились личные симпатии Абузярова к паназии и фьюжн.

На закуску непременно стоит попробовать карпаччо из морского гребешка с маринованной хурмой, салат из камчатского краба с авокадо, киноа и тайским манго или татаки из лосося с пряным соусом и маринованными овощами.

В разделе супов всего три позиции, но для формата гастро-бистро большего и не требуется. А лучшего блюда, чем азиатский суп карри с креветками, для неожиданно суровой концовки русской зимы и пожелать нельзя.

В качестве основного блюда внимания безусловно заслуживают и дальневосточная камбала с эноки и молодым шпинатом, и томленые говяжьи щечки с сезонными овощами и яблочным пюре, и ньокки с лесными грибами и муссом из копченого слугуни.

Во всех позициях слишком яркие и пряные азиатские вкусы Абузяров предусмотрительно приглушил, что делает еду в целом очень дружелюбной по отношению к вину. Винную карту на 200 позиций делала опытная Ксения Карпенко, в прошлом шеф-сомелье Wine Religion, а ныне владелец успешного винного проекта в Лондоне. Примерно десятая часть подается по бокалам. Но в планах у владельцев еженедельно открывать по несколько премиальных бутылок и также продавать их побокально, чтобы знакомить заинтересованную аудиторию с существенно иным продуктом.

Средний счет – 2000 рублей.