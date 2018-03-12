Умер известный модельер Юбер де Живанши

Во Франции скончался прославленный модельер и основатель крупного модного дома Юбер де Живанши, сообщает Agence France-Presse. Ему в конце февраля 2018-го исполнился 91 год. Причины смерти не называются.
Живанши открыл собственный дом моды в 25 лет. В 1995 году дизайнер был вынужден покинуть компанию. В разное время под брендом Givenchy выпускались одежда, обувь, парфюмерия и аксессуары.
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