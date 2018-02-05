Томленая телятина по-поморски

Звездный ведущий телепрограммы "Поедем, поедим!" на НТВ британец Джон Уоррен привозит из своих увлекательных и аппетитных экспедиций со всего мира не только гастрономические впечатления, но и уникальные рецепты местных кухонь. Подданный Соединенного Королевства делится очередным рецептом с читателями Dni.Ru.



Для приготовления вам понадобится: 150 граммов телячьей вырезки, 20 граммов моркови, 50 граммов свежих белых грибов (или 100 граммов замороженных), половинка луковицы, 1 столовая ложка брусники (или 1/2 столовой ложки клюквы), соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления

Для начала наливаем воду в горшочек и ставим на огонь прогреваться (или в духовку – при температуре не выше 180 градусов).

Нарезаем лук, морковь и белые грибы. Мясо также нарезаем небольшими кубиками. Сначала обжариваем на растительном масле мясо, а потом по очереди добавляем остальные ингредиенты, солим, перчим и обжариваем до полуготовности.

После отправляем все в нагретый горшочек с водой (вода должна покрывать все ингредиенты) и обратно отправляем на огонь (или в духовку) минут на 20-30. В самом конце, как блюдо будет готово, добавляем бруснику.

Время приготовления – 45 минут.