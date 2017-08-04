Главные события Москвы с 4 по 10 августа 2017 года

Пока за окном лето – не время сидеть на месте! Балет, джаз, классическая музыка или фестиваль Индонезии – каждый сможет найти для себя что-то интересное. Dni.ru готовы помочь вам в выборе и рассказать о ближайших концертах и мероприятиях.

4 августа, пятница

Ежегодный летний фестиваль Государственного академического театра классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева продолжается! 4 августа покажут спектакль "Лебединое озеро", 5 августа – "Щелкунчик", 10 августа – "Спящая красавица". Все они будут проходить в Новой Опере. Летний фестиваль называют временем дебютов для молодых артистов, когда публике открываются новые таланты.

На сцене РАМТ в рамках "Летних балетных сезонов" на радость публике спектакли будут идти каждый день: 4 и 5 августа – "Щелкунчик", 6 и 7 августа – "Лебединое озеро", 8 августа – "Ромео и Джульетта", 9 и 10 августа – "Спящая красавица". Стоит напомнить, что за 16 лет спектакли проведения зрителями фестиваля стали более 600 000 человек. Изначально это был проект для иностранных туристов, приезжающих в Москву после закрытия театрально-концертного сезона. Но вскоре стало понятно, что жители столицы также проявили к летним спектаклям огромный интерес.

В саду "Эрмитаж" пройдет фестиваль Индонезии. На целых три дня все пространство погрузится в атмосферу этой экзотической страны, где можно будет познакомиться с ее культурой и традициями, национальной кухней, побывать в кукольном театре теней, посмотреть fashion-показы известного индонезийского дизайнера Ферри Сунарто, научиться делать батик, освоить дайвинг и серфинг, купить сувениры с островов Ява, Бали, Папуа и Суматра, посмотреть выступления артистов и музыкантов, и даже поучаствовать в романтической свадебной церемонии в индонезийском стиле. Фестиваль продлится до 6 августа.

В клубе "16 Тонн" выступит Jay-Jay Johanson. Это шведский исполнитель, чей дебютный альбом "Whisky" был настолько разноплановым и необычным, что его смогли оценить любители джаза, трип-хопа, электроклэша и нуар-эстетики. Более того, публику привлек и скандальный андрогинный имидж музыканта. У артиста есть множество поклонников и в России, куда он регулярно приезжает с концертами.

5 августа, суббота

Ежедневно, начиная с 5 августа, с 10:00 до 18:00 на втором этаже Павильона №29 ВДНХ все желающие в порядке очереди смогут бесплатно проверить состояние своего сердца на современном Кардиовизоре в рамках акции "Проверь свое сердце". С момента старта акции, которая имеет огромное значение для сохранения жизни и здоровья граждан, в 2008 году обследование уже прошли более 150 000 москвичей. Акция продлится до 27 августа.

В Красногорске состоится открытие веревочного парка скандинавской сети Norway Park, в котором будут расположены как элементарные трассы для малышей и семейные трассы, так и экстремальные маршруты для спортсменов. Создатели утверждают, что открытие нового веревочного парка ставит своей целью популяризацию здорового образа жизни, привлечение к занятию спортом молодого поколения, привитие идеи "здорового и безопасного адреналина".

В Центре дизайна Artplay откроется очередной маркет "4 сезона". Гости смогут приобрести различные хендмейд-товары: одежду, аксессуары, обложки на документы, игрушки, предметы интерьера, посуду и пр. В фудкорте можно будет отведать множество вкусных и необычных блюд. Рынок будет работать и в воскресенье.

В центре современного искусства "Винзавод" выступит группа "Обе две". Это очень самобытный коллектив, творчество которого очень сложно описать названием какого-либо одного жанра. Инструментально-электронная музыка, погружающие в транс поэтичные тексты и особая атмосфера – все в целостности это дало взрывной результат, и группа завоевала сердца поклонников.

6 августа, воскресенье

В рамках фестиваля "Классика в "Кусково" в "Опера-гала" – блестящем дивертисменте оперных шедевров каждый певец продемонстрирует свои вокальные возможности в ариях, ансамблях и сценах из знаменитых опер "Дон Жуан", "Севильский цирюльник", "Норма", "Трубадур", "Турандот", "Кармен", "Евгений Онегин", "Чародейка".

7 августа, понедельник

В Stadium состоится специальный концерт "Будь как дома, Путник…", посвященный ныне покойному Михаилу Горшенёву, лидеру культовой группы "Король и Шут". Его друг и коллега Андрей Князев приготовил особенный вечер, где будут звучать хитов культовой "Шута". Сообщается, что помимо живой музыки будет представлен видеоклип на знаменитую композицию "Лесник".

8 августа, вторник

В клубе "Союз Композиторов" выступит московская группа "Favorite Things". Коллектив исполняет собственные версии известных джазовых и эстрадных композиций, а также авторский материал. Солистка не только поет, но и играет на скрипке, что достаточно необычно для джазовой сцены. Все участники ансамбля имеют огромный опыт и творческий стаж.

9 августа, среда

В Клубе Бутмана на Таганке выступит Dani Yard Orchestra. Организаторы обещают взрывной микс яркого музыкального звучания, драйва и энергетики, заключенный в оболочку зажигательного фанка и джаз-фьюжна. Коллектив состоит из талантливых молодых московских музыкантов, готовых на деле показать свой профессионализм.

10 августа, четверг

В Англиканском соборе Святого Андрея состоится концерт Концерт А. Вивальди "Времена года". Будет исполнено знаменитое произведение гениального композитора, в котором кроме явного описания сезонов присутствует аллюзия – разный возраст человека, от рождения до смерти (весна как пробуждение природных сил символизирует начало жизни или юность, а зима символизирует конец жизни или старость). Концерт сопровождается литературной программой – сонетом.

В кинотеатры выходит фильм Люка Бессонна "Валериан и город тысячи планет". Действие разворачивается в 2700 году. Валериан и Лорелин являются космическими спецагентами, которые попадают в эпицентр межгалактического заговора. Им предстоит разобраться в происходящем и миновать все опасности.