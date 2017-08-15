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Lifestyle

Интимные откровения стриптизерши

Фото: GLOBAL LOOK press/Rolf W. Hapke
Бывшая спортсменка, а ныне артистка шоу Pole Dance Анна Делос рассказала Dni.Ru о том, как попала в стриптиз, поведала о трудностях работы танцовщицей стрип-шоу, а также о том, как профессионалки "разводят" клиентов на деньги. Как живут такие девушки и что им приходится терпеть от разгулявшихся клиентов – в нашем материале.
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Изначально я заинтересовалась пилоном и не предполагала, что это может быть связано со стриптизом. Увидела на кастинге девочку, которая танцевала на шесте. Меня поразили эти полеты, крутки – это было то, что я искала. Оказалось, что она работает в стриптиз-шоу. Так я попала в единственную на тот момент в Саратове школу стриптиза.

Ходила на уроки, но работать побаивалась: "Я, мастер спорта по художественной гимнастике, и с голой грудью танцевать? Нельзя, это позор". Но однажды позвонила преподаватель и попросила выручить: "У нас не хватает танцовщиц, тебе нужно будет просто снять лифчик, это несложно". Ох, ну и денек был, проверка на смелость. А вдруг не смогу раздеться? Подведу. Волновалась, но поехала. Хорошо, что у меня за плечами был огромный опыт выступлений. После завершения номера радовалась: "Я смогла! Ура!" Скоро захотелось повторения этих эмоций плюс нужен был заработок, и я начала работать. Решила, что хочу заниматься стриптизом профессионально. Поняла, что, помимо денег, постоянные выступления, внимание мужчин, восхищенные взгляды и слова благодарности за прекрасное шоу делают меня счастливой.

Фото: Анна Делос/Пресс-служба

Я переехала в Москву, месяц искала подходящий клуб. Стриптиз-клубов много, но в каждом свои правила. Например, где-то чаевые танцовщица забирает полностью, в другом месте клуб берет до половины заработка. Зарплаты у танцовщиц нет. Девочки сами зарабатывают – чаевыми и приватными танцами, а клуб просто предоставляет место, регулярно собирая с них разные взносы.

Есть множество правил, которые написаны в специальной книге, ее дают прочитать новеньким. Правила нужно знать и соблюдать, иначе весь заработок может уйти на штрафы. Например, есть список танцовщиц, кто за кем танцует на сцене, и нужно следить за своей очередью. Собирать чаевые можно ровно один или два трека, зависит от клуба. Это сделано для того, чтобы были свободные гости, к которым может подойти следующая танцовщица. Обязательное условие: профессиональный макияж и прическа (для этого в клубе работают стилисты), за счет девушек. Если этим пренебречь, менеджер оштрафует на сумму услуги. Вообще, весь свой сценический образ мы оплачиваем сами: платья, купальники, стрипы (туфли). Чем ярче выглядит девушка, тем больше внимания мужчин она привлечет, тем больше чаевых и приватных танцев.

Заработок в стриптизе – отдельная тема. В одном и том же клубе за ночь одна девушка может заработать хорошую сумму, а другая – ничего. Тут много факторов. Новенькие, как правило, зарабатывают меньше. Если, конечно, не пришел "любитель новеньких". Некоторым нравятся девушки с "невинными" глазами.

Если мужчина заходит первый раз и попадает в руки к опытной танцовщице, рискует уйти без денег. Когда наличные заканчиваются, девушка может сказать: "Красавчик, тут есть банкомат. Давай гулять дальше, с тобой так хорошо, никогда не встречала такого умного, красивого и приятного мужчину. Сними, пожалуйста, еще немного денег, и потанцуем еще". Так можно потратить даже отложенные на что-нибудь важное деньги. Один раз мужчина признался мне, что полгода копил в тайне от жены, чтобы прийти в клуб.

Также заработок зависит от настроения девушки. Надо всегда улыбаться, быть веселой. Это такой бизнес, где пословица "Как потопаешь, так и полопаешь" применима в прямом смысле. Приходится очень много танцевать и двигаться на высоченных каблуках. Заработать можно от 3000 до 20 000 за ночь. Правда, у меня уже все по-другому: я создала собственное шоу, где есть и стриптиз, и танцы, и акробатика, и даже фокусы. Его выкупил клуб плюс я умею работать с клиентами. К тому же я выступаю на корпоративах, днях рождения, мальчишниках.

Фото: Анна Делос/Пресс-служба

Свои заработки девушки тратят по-разному. Есть студентки, которые зарабатывают на учебу и жилье. Другие копят на небольшой бизнес, могут открыть салон. Тех, кто живет одним днем, мало. Тут так нельзя: больничный никто не оплатит, а в любой момент может заболеть спина от постоянных танцев или еще что-то. Есть мнение, что все стриптизерши – девушки поверхностные. Это не так. Они постоянно учатся, читают, знают языки (приходит много иностранцев). Никогда не встречала историй, когда девушкам дарили квартиры и машины, а вот удачно выйти замуж за обеспеченного мужчину и родить детей – такое, да, бывает.

Притом что работа стриптизерши полна напряжения и внутреннего драматизма, бывают комические случаи. Иногда вошедший в раж клиент сам начинает исполнять стриптиз. Или, помню, как один пытался дополнительно подкрутить нас с партнершей на пилоне: ему казалось, что так танец будет более зрелищным. Или вот еще случай: у меня есть номер, когда мужчина засовывает голову в коробку, а я имитирую, что прокалываю ее ножами. Однажды гость решил напугать своих друзей, упал навзничь со всем моим реквизитом. Ему удалось напугать и позабавить всех, а мне пришлось менять весь реквизит для номера.

15 августа 2017, 13:07

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