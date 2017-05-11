На Бадаевском заводе появился марокканский "Лотос"

Марокканская кухня сегодня стремительно набирает популярность, обретая все больше адептов по всему миру. Сможет ли она повторить недавний успех своей перуанской "сестры", пока неясно. Но интерес к ней явно растет. Причудливая смесь восточных пряностей, мяса, овощей, кускуса, бобов, зелени, орехов, рыбы и морепродуктов оказалась по душе и занудам-домоседам, и непоседливым космополитичным фуди. Теперь возможность распробовать марокканскую кухню появилась и у москвичей.

На территории бывшего Бадаевского завода, где теперь вовсю кипит светская жизнь, открылся ресторан Nofar. Это совместный проект известного столичного ресторатора Аркадия Новикова и ресторатора, но еще больше шеф-повара Уильяма Ламберти. На кухне командует израильская марокканка Нофар (что в переводе означает "лотос"), которая, собственно, и дала имя новому заведению.

В меню заметно присутствие Ламберти, но совсем немного – Уильям все же не рискнул оставить москвичей без тартара, рибая и брауни. В остальном ограничений у Нофар практически не было. Разве что она предусмотрительно не стала экспериментировать со слишком большим количеством специй.

На закуску непременно стоит попробовать бабагануш с кедровыми орешками, икру из печеных помидоров и перцев, сдобренную чесноком и лимонным соком, пикантную тхиновую пасту с ягодами сумаха, а также "сигары" с куриной печенью, которые подают с острым томатным и тхиновым соусами.

Выбор супов совсем невелик – всего три позиции. Но проходить мимо рыбного супа с мерлузой и бадьяном, в который добавляют немного узо, точно не стоит.

На горячее имеет смысл заказывать, прежде всего, тажин – с ягненком, курицей или рыбой, кому что нравится. В нагрузку к этому, пожалуй, самому известному марокканскому блюду непременно полагается солидная чашка отлично приготовленного кускуса. Впрочем, хороши и кебабы, и запеченная перепелка с медом, и лопатка ягненка с пряными травами. Порции в Nofar большие, о чем следует помнить, рассчитывая силы для очередного гастрономического броска.

А двигаться определенно есть куда. Например, в сторону в сторону очень нежного малаби с розовым сиропом и фисташками или сытной басбусы с инжиром, коричным сиропом и взбитыми сливками. Ну и в качестве вишенки на торте – ароматный бедуинский кофе, сваренный на песке по всем правилам.

Средний счет – 2000 рублей.