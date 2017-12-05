Шестилетнюю модель из России признали самой красивой в мире
Британский таблоид Daly Mail обратил внимание на очаровательную шестилетнюю модель из России даже быстрее, чем отечественные СМИ, передает сайт "Комсомольская правда". За рубежом ее уже успели назвать самым красивым ребенком в мире.
Примечательно, что ранее это почетное звание носила француженка Тилан Бландо. Она повзрослела и из очаровательного ребенка превратилась в прекрасную девушку. А вот из конкурсов красоты "младше десяти лет" ей пришлось уйти.
Мировая общественность оказалась поражена в самое сердце молодой смене из России. Восторженные поклонники говорят, что на фотографиях ребенок получается похож больше на фарфоровую куколку или персонажа японской мультипликации.
Не обошлось и без критиков. Кто-то посетовал, что в столь юные годы мама уже красит ребенка. Впрочем, эти комментарии потонули в потоке восторженных отзывов.
Сообщается, что несмотря на юные годы девочка уже приносит деньги в семейный бюджет. В частности, она рекламирует детские коллекции одежды.
В будущем, уверены поклонники, ребенка ждет судьба Ирины Шейк и других супермоделей. Действительно ли так все и произойдет – покажет время.
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