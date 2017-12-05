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Шестилетнюю модель из России признали самой красивой в мире

Анна Князева. Фото: instagram.com/anna_knyazeva_official
У шестилетней Анастасии Князевой из России свыше 500 тысяч подписчиков в Instagram. На юную модель обратили внимание даже за рубежом.
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Британский таблоид Daly Mail обратил внимание на очаровательную шестилетнюю модель из России даже быстрее, чем отечественные СМИ, передает сайт "Комсомольская правда". За рубежом ее уже успели назвать самым красивым ребенком в мире.

Примечательно, что ранее это почетное звание носила француженка Тилан Бландо. Она повзрослела и из очаровательного ребенка превратилась в прекрасную девушку. А вот из конкурсов красоты "младше десяти лет" ей пришлось уйти.

Мировая общественность оказалась поражена в самое сердце молодой смене из России. Восторженные поклонники говорят, что на фотографиях ребенок получается похож больше на фарфоровую куколку или персонажа японской мультипликации.

Не обошлось и без критиков. Кто-то посетовал, что в столь юные годы мама уже красит ребенка. Впрочем, эти комментарии потонули в потоке восторженных отзывов.

Сообщается, что несмотря на юные годы девочка уже приносит деньги в семейный бюджет. В частности, она рекламирует детские коллекции одежды.

В будущем, уверены поклонники, ребенка ждет судьба Ирины Шейк и других супермоделей. Действительно ли так все и произойдет – покажет время.

Автор: Геннадий Куприянов5 декабря 2017, 19:57

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