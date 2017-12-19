В чем встречать год Собаки

Перед встречей главного зимнего праздника большинство представительниц прекрасного пола волнует вопрос, что надеть в новогоднюю ночь. Советами поделился историк моды Александр Васильев.

Ведущий "Модного приговора" рассказал о самых актуальных тенденциях этого сезона. Одно из самых важных мест в рейтинге модных трендов зимы занимают металлические оттенки. Предпочтение отдается золоту и серебру.

Идеальным вариантом для торжества станут наряды, имитирующие блеск этих благородных металлов. Они могут быть украшены блестками, стразами, камнями, стеклярусом, бисером, пайетками и другими подобными декоративными элементами, сообщает Bimru.ru.

Остается в моде и кружево. Шикарно, по мнению эксперта, на торжественных мероприятиях будут смотреться воздушные платья в пол.

Не уступает своих модных позиций и красный – король страсти и эпатажа. Цвет огня идеален для того, чтобы блистать на новогодней вечеринке. При этом особое внимание нужно уделить фасону.

Великолепно выглядят в красном брюнетки, шатенки, рыжие, а также женщины с сединой. На блондинках одежда этого цвета будет смотреться не столь выигрышно.

При выборе наряда для новогодней ночи важно не допустить модных промахов. Александр Васильев считает, что дамам за 50 стоит надевать серебряные платья лишь в том случае, если они могут похвастаться стройной фигурой.

Не место на новогодних праздничных мероприятиях платьям черного цвета. Не признает историк моды и тенденцию мамам и дочкам наряжаться в стиле family look. Таким образом сходит на нет детская мода.