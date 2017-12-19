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Lifestyle

Как быстро украсить дом к Новому году

Фото: GLOBAL LOOK press/Artur Cupak
В ритме большого города бывает сложно найти лишнее время на праздничное оформление дома к Новому году. Совершенно не обязательно тратить много сил, чтобы ваша квартира выглядела так, будто над ней потрудился профессиональный декоратор. Создать новогоднюю атмосферу можно за пять простых шагов. 

Продолжение: В чем встречать год Собаки
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Эксперт сети гипермаркетов для ремонта и дачи ОБИ Татьяна Чаброва раскрыла Dni.ru секрет, как быстро преобразить дом к Новому году без помощи волшебства.

Шаг 1. Ставим и украшаем елку

Первым делом выбираем место для елки и надежно устанавливаем пушистую красавицу. Живую ель или пихту лучше ставить в специальную подставку с винтами и емкостью для воды. Для деревьев высотой до 2,5–3 метров подойдут пластиковые подставки – цены на них начинаются от 299 рублей, для более высоких елей лучше приобрести металлическую конструкцию.

Наряжать ель начинаем с гирлянды: сначала прячем блок управления в нижних ветвях, а затем аккуратно обматываем елку снизу вверх. Располагать гирлянду нужно ближе к стволу, примерно на середине веток – так вы скроете провода и будет казаться, что огоньки мерцают изнутри елки.

При выборе елочных игрушек придерживайтесь единой цветовой гаммы, используя ее и при оформлении всей квартиры. Чтобы декор не был слишком пестрым, сочетайте не более 2–3 цветов. Если вы не гуру дизайна и не хотите долго подбирать выигрышное сочетание, возьмите готовый набор игрушек, где есть все необходимое – от бус до верхушки.

"Для встречи наступающего года желтой собаки самым удачным цветовым решением станет сочетание синих и золотых оттенков. Визуально разделите елку на три части, внизу расположите самые крупные шары, а на верхних ветках, соответственно, самые маленькие. Чтобы не было видно четкой границы между тремя зонами, пустые места заполните оставшимися игрушками, но уже без учета их размера", – советует Татьяна Чаброва.

Шаг 2. Декорируем стены

Следующим шагом будет оформление стен и входной двери. По традиции здесь на помощь придет еловый венок. При желании его можно самостоятельно украсить шишками, искусственными веточками с ягодами или обмотать светодиодной гирляндой на батарейках.

Если хочется чего-то особенного, то подумайте о еловой гирлянде. Ее можно разместить на свободной стене, а под ней красиво развесить носки для подарков в традициях американского рождества.

Фото: GLOBAL LOOK press/David R. Frazier

Еловые гирлянды также можно самостоятельно декорировать елочными игрушками и мишурой или, например, повесить на них записочки с пожеланиями для близких на Новый год. А если не хочется думать над дизайном, то готовый вариант с эффектом снежного напыления, бантиками или шишками можно найти в магазинах.

Шаг 3. Все внимание на окна

Самым простым решением станет украшение окон наклейкам новогодней тематики, мерцающие снежинки из виниловой пленки можно быстро и легко наклеить на стекло, а после праздников снять с окон – они не оставляют следов. Цены на интерьерные стикеры начинаются от 69 рублей за набор.

"Очень эффектно на окнах смотрятся световые фигуры в виде снежинок, елочек и новогодних персонажей. С их помощью вместе с детьми на окне можно создать сценку из любимой новогодней сказки", – считает эксперт ОБИ.

Для достижения максимального праздничного эффекта добавьте новогоднюю подсветку. Повесьте на окно световой занавес или сосульки. Если хотите создать дома обстановку вечеринки, то выбирайте разноцветные мерцающие гирлянды. А если любите более спокойную атмосферу, то остановите выбор на вариантах с теплым белым светом.

Шаг 4. Новогодние символы

Год желтой собаки принесет в ваш дом уют и семейное благополучие, если угодить его талисману. Обязательно поставьте на почетное место фигурку собаки и населите свой дом другими новогодними персонажами. Альтернативой традиционным Деду Мороз и Снегурочке под елкой могут стать забавные гномы.

Интерьерные куклы можно поместить на подлокотник дивана или книжную полку. Место для гномика можно найти под елкой, а небольшого Деда Мороза разместить рядом с местом для подарков. Фигурки оживят помещение и создадут настоящую праздничную атмосферу.

Фото: GLOBAL LOOK press/Artur Widak

Шаг 5. Финальные штрихи

Когда основная работа по оформлению квартиры завершена, остается добавить немного новогоднего волшебства. Если вы установили искусственную елку, но не представляете праздник без аромата хвои, обратите внимание на натуральные ароматизаторы с запахом ели или венка с ягодами.

Расставьте по дому декоративные фонарики, а в вазы вместо цветов поместите золотые или серебряные веточки и перья. Теперь, когда новогоднее волшебство создано, остается только ждать заветного боя курантов и спешить загадывать желания!

19 декабря 2017, 09:26

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