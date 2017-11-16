Разработана лучшая диета от бессонницы
Для лучшего сна эксперты рекомендуют употреблять в течение дня продукты, богатые магнием и триптофаном, который способствует высвобождению мелатонина (гормона сна). Это овсяные хлопья, бананы, дрожжевой экстракт, миндаль и филе индейки.
От бессонницы поможет и пища, богатая белками (молоко, мясо, яйца и рыба), а также овощи. Специалисты не советуют употреблять пряную или жирную пищу, а также пить кофе и алкоголь. Эти продукты долго перевариваются и возбуждают нервную систему, сообщает AOL.
Как писали Dni.Ru, в последнее время популярна новая система питания – кетодиета, или LCHF (Low Carbs High Fat). Она стремительно набирает приверженцев благодаря "революционному" подходу. Диета ограничивает употребление углеводов в пользу жирных продуктов.
Основу рациона при кетодиете составляют мясо, рыба и морепродукты, яйца, молочная продукция, растительные масла, зеленые овощи и несладкие фрукты. Изредка разрешен горький шоколад и корнеплоды – редька, свекла, редис, морковь.
Отмечается, что при такой диете вес уходит довольно быстро. Ощущая недостаток углеводов, организм теряет лишнюю жидкость, а когда перестраивается, задействует накопленные жиры.
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