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Lifestyle

Строительство аэропорта "Симферополь" вышло на финишную прямую

Фото: vk.com/sip.airport
Работы по монтажу металлоконструкций здания нового терминала аэропорта "Симферополь" завершены на 100%, а также полностью выполнено бетонирование вертикальных конструкций и перекрытий терминала. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
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По словам гендиректора аэропорта "Симферополь" Евгения Плаксива, в новом терминале будет функционировать багажная система отечественного производства.

"Для любого аэропорта надежная багажная система один из ключевых факторов эффективной работы. Система, которая будет установлена в аэропорту "Симферополь", отвечает самым современным международным требованиям. И что самое главное является единственной в своем роде, поскольку впервые в российской и советской истории система обработки багажа полностью спроектирована и изготовлена в России", – отметил Плаксин.

Система изготовлена на заводе в подмосковной Балашихе, комплектующие поставлялись с предприятий Волгограда, Набережных Челнов, Московской области и других городов. В советский период багажные системы для аэропортов производились в Латвии на Опытном заводе №85 Гражданской авиации, после 1991 года, все багажные системы закупались у иностранных поставщиков.

Фото: vk.com/sip.airport

В пресс-службе уточнили, что багажная система способна обеспечить стопроцентный досмотр отправляемого багажа. Все сданные пассажирами вещи проходят трехуровневую систему безопасности, прежде чем попасть на борт самолета, что соответствует международным и российским стандартам и нормам.

Новый аэровокзальный комплекс площадью 78 тысяч квадратных метров, сможет обслуживать до 3 тысяч 650 пассажиров в час, а ежегодная пропускная способность составит 6,5 миллионов пассажиров.

Стоит отметить, что новый терминал строится на принципах государственного и частного партнерства: 30% средств привлечены за счет инвесторов, оставшиеся 70% за счет кредита официально работающих в Крыму банков. Доля республики в новом аэропорту составляет 49%, оставшиеся 51% – пул инвесторов. Общий объем инвестиций – 32 млрд рублей.

15 ноября 2017, 11:51

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