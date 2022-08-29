Ранним утром в Москве загорелся центр хирургии

Сегодня в районе Хамовники произошел пожар.

Ранним утром 29 августа московские спасатели получили сообщение о возгорании в Абрикосовском переулке, где, по данным RT, находится центр хирургии. Огонь охватил одиннадцатый этаж и распространился по площади примерно 60 квадратных метров.

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В четыре часа утра сотрудники МЧС выехали на место происшествия, и спустя сорок минут пламя было полностью ликвидировано. Отмечается, что в пожаре, к счастью, никто не пострадал. Во время тушения удалось спасти 30 человек, а еще 10 были эвакуированы из горящего здания. Сейчас устанавливаются обстоятельства и причины происшествия.