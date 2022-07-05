Опубликованы страшные кадры крушения MV-22 Osprеу в США

В 2017 году в США произошла страшная трагедия, унесшая жизни трех человек. Американские военные погибли во время крушения конвертоплана – гибрида самолета и вертолета. Ужасающие кадры появились в Сети лишь спустя пять лет после чрезвычайного происшествия.
Момент падения гибридного самолета удалось снять на видео. Из него следует, что машина потеряла управления во время посадки на палубу военного корабля. По данным Пятого канала, жертвами трагедии стали трое военных, в том числе, второй пилот, который корректировал курс посадки. Еще 23 морпеха США пострадали во время ЧП.