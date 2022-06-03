Заказное убийство в центре Москвы: подробности

Поздно вечером 2 июня в центре столицы на Комсомольском проспекте произошло страшное преступление, об этом сообщает Пятый канал. 62-летний предприниматель Оганес Камарян был убит прямо на улице, когда возвращался с молодой девушкой из ресторана.
Злоумышленник открыл по мужчине огонь — сначала стрелял в спину, затем в голову, передает телеканал "360". Убедившись, что жертва мертва, киллер снял труп на телефон и поспешил удалиться.
RT отмечает, что ход расследования поставлен в прокуратуре Москвы на контроль. Момент убийства запечатлели на камеру.
По предварительным данным, Оганес Камарян был тесно связан с организованной преступностью и криминальным авторитетом Дедом Хасаном. В прошлом мужчину подозревали в покушении на жизнь. Тогда полицейские смогли остановить злодеяние, подключался даже Интерпол.