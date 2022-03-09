Сайты органов госуправления России атаковали хакеры

Вечером 8 марта поступила информация о мощном взломе сайтов, которые принадлежат органам госуправления России. Об этом сообщила "Общественная служба новостей".
Как уточняет телеканал "360", уязвленными оказались сетевые порталы ФАС, Минкультуры, Роскомнадзора и другие ресурсы государства. Информационное агентство URA.RU отметило, что на взломанных сайтах разместили изображения, косвенно относящиеся к спецоперации на Украине. Усилиями специалистов неполадки быстро исправили и восстановили доступ к общественно значимой информации.