Двое молодых людей отравились насмерть в квартире в Москве

На западе Москвы случилось ЧП – в квартире обнаружили трупы двух молодых людей, а также котенка. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление.

Парень и девушка, проживавшие в квартире, учились в полицейской академии. Тревогу забила мать студентки, так как дочь не отвечала на звонки и сообщения утром перед учебой.

Как сообщает телеканал "360", тела обнаружил отец девушки, как только зашел в квартиру. Он вызвал экстренные службы. Ведется следствие.