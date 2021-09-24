Пять человек погибли во время восхождения на Эльбрус

Накануне группа альпинистов, совершавших восхождение на Эльбрус, попала в непогоду. Они сообщили о своем положении, и МЧС отправилось на помощь. Операция проходила до трех утра, однако не все участники смогли дождаться спасателей.

По словам Екатерины Резниковой, которая была в составе группы, сильный ветер и снегопад начались внезапно. Видимость была практически нулевая. Ей повезло, так как она спустилась с частью группы раньше. Они и вызвали спасателей. Женщина пострадала несильно, сейчас она находится в больнице Нальчика.

Как сообщает телеканал "360", в результате случившегося многие участники восхождения получили обморожения. Пять человек погибли. Возбуждено уголовное дело.