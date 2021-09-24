Житель Нижневартовска избил осмотревшего его жену-мусульманку врача

В Нижневартовске мужчина напал на врача, который провел осмотр его жены-мусульманки. Женщина пришла на прием к дерматовенерологу, и он попросил ее показать живот. Поначалу она отказывалась сделать это по религиозным убеждениям, но позже все же согласилась.

После этого муж пациентки ворвался в кабинет и напал на врача. Он нанес ему несколько ударов по лицу, медик упал на пол. Нападавшего вывели из кабинета. Как сообщает телеканал 360, на "бойца" завели уголовное дело.