Житель Нижневартовска избил осмотревшего его жену-мусульманку врача

В Нижневартовске мужчина напал на врача, который провел осмотр его жены-мусульманки. Женщина пришла на прием к дерматовенерологу, и он попросил ее показать живот. Поначалу она отказывалась сделать это по религиозным убеждениям, но позже все же согласилась.
После этого муж пациентки ворвался в кабинет и напал на врача. Он нанес ему несколько ударов по лицу, медик упал на пол. Нападавшего вывели из кабинета. Как сообщает телеканал 360, на "бойца" завели уголовное дело.
Популярные темы форума
Абдоминопластика после родов
Что происходит в России?
Парень начал красить ногти
Как отучить сына курить?
Боюсь рожать а муж требует