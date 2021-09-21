На юге Москвы школьник ранил одноклассника ножом

В российской столице произошел серьезный инцидент. По информации прессы, школьник ранил ножом одноклассника.
Это произошло на территории образовательного учреждения, передает RT. Злоумышленник на данный момент задержан.
В российской столице произошел серьезный инцидент. По информации прессы, школьник ранил ножом одноклассника.
Это произошло на территории образовательного учреждения, передает RT. Злоумышленник на данный момент задержан.
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