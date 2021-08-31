В Енисейске пьяная водительница сбила мать с ребенком

В Енисейске местную жительницу и ее 10-летнего сына сбила пьяная девушка, которая ехала за рулем Subaru Impreza. Инцидент случился на улице Рабоче-Крестьянская 30 августа. 47-летняя женщина с ребенком шла по обочине.
Как сообщает телеканал 360, пострадавшие получили тяжелые травмы и были доставлены в больницу. Как оказалось, водительница была под воздействием алкоголя – в ее организме обнаружили 0,97 промилле.
Популярные темы форума
Воровство
Хочу увеличить грудь
Какой вес для роста 152 см вы считаете идеальным?
Деньги и на что мы их тратим?
Жена ко мне охладела
Насекомые в квартире
Идеальный мужчина
Неудачник
Потолстела на 7 кг
Когда ребенок должен обеспечивать себя сам?