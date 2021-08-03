Удерживавшего в подвале ребенка жителя Алтая объявили в федеральный розыск

Житель Бийского района Алтая два дня удерживал в подвале 12-летнюю девочку. Мужчина скрылся от полиции, поэтому его заочно арестовали и объявили в федеральный розыск. Он обвиняется по статье "Похищение человека, совершенное с угрозой применением насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении заведомо несовершеннолетнего".
Девочку привезли в село на лето. Как сообщает телеканал "360", мужчина наблюдал за ребенком почти месяц. 31 июля злоумышленник столкнул подростка с велосипеда, связал руки и ноги, а затем упаковал в мешок и отвез к себе домой.
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