Желающих присвоить чужое жилье мошенников поймали в Подмосковье

Два мужчины пришли в МФЦ в Королеве с поддельным паспортом и документами на оформление квартиры вна улице Карла Либкинехта. Один из них заявил, что получил недвижимость в наследство от родственников в 2015 году.
Однако сотрудница МФЦ усомнилась в подлинности документов и вызвала полицию. В итоге оказалось, что бумаги поддельные. Мужчины приобрели их в даркнете свидетельство ом праве на наследование, а в утерянный паспорт вклеили свою фотографию. Об этом сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
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